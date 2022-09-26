Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 сентября: доллар — 58,10 рубля, евро — 56,48 рубля.

Курсы на Мосбирже к 07:24 мск: доллар — 57,77 рубля, евро — 56,30 рубля.

Курсы на Forex к 07:41 мск: доллар — 57,89 рубля, евро — 56,34 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,34 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,04 рубля, евро — по 62,84 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Банки выставляют на продажу портфели кредитов с просрочкой, так как после пандемии не все смогли улучшить финансовое положение и вернуться к обслуживанию долга.

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Разработчики видеоигр вывозят сотрудников из страны, нанимая чартерные рейсы. По данным «Ъ», одна из таких компаний релоцировала около сотни мужчин с семьями.

Российский разработчик операционной системы Astra Linux — компания «Астра» — договорился с китайским продавцом ноутбуков Hiper на предустановку отечественной ОС на устройства.

Федеральная нотариальная палата освободит мобилизованных россиян от оплаты услуг «правового и технического характера» в нотариусах. Это, помимо прочего, касается удостоверения доверенностей, а также выдачи согласий законных представителей, опекунов и попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей.

Минфин планирует в 2023 году направить на закупки валюты почти 1 трлн рублей, сообщают «Ведомости» — в основном из дополнительных нефтегазовых доходов, поступающих в федеральный бюджет.

«Антаресу» продлили на десять лет разрешение на использование полосы частот 1900–1920 МГц, чтобы оказывать услуги мобильной связи. Компания, помимо прочего, собирается строить сети 5G вдоль железных дорог.

Какие есть проблемы и трудности

В Польше вступил в силу запрет на въезд через морские и воздушные пункты пропуска, то есть порты и аэропорты, россиян с любыми шенгенскими визами — в том числе выданными в третьих странах.

«Ъ» узнал, что крупнейшие производители метанола вынуждены сокращать производство. Формально метанол не под санкциями Евросоюза, но поставлять его туда сложно из-за логистических ограничений. Чтобы не допустить полной остановки, компании пытаются сбыть сырьё в Китай хотя бы по минимальной цене.

Российские производители микроэлектроники и вычислительной техники попросили об отсрочке для сотрудников. По их словам, компании не считаются предприятиями оборонно-промышленного комплекса, но выполняют для него госконтракты.

Серверы и системы хранения данных российских производителей подорожали в сентябре на 30-50% по сравнению с январем 2022 года. А сроки поставок выросли на несколько месяцев. Всё потому, что производители зависят от импортных комплектующих.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах России до 2 октября. Ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Контекст

По данным агентства «Метриум», с января по август 2022 года в московских новостройках массового сегмента выросло количество квартир без отделки — на 62%. Всё потому, что увеличилась себестоимость строительства, так что девелоперы пытаются либо меньше тратить на отделку, либо вообще отказываться от неё.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил: россияне, пытающиеся покинуть страну, должны иметь возможность попасть в ЕС. По этой причине ЕС ограничил выдачу виз гражданам России, а не полностью её запретил.

HR-холдинг Ventra рассказал, что 25% ИТ-специалистов планируют уехать из России «в течение ближайшего года». Данные следуют из опроса на 500 айтишников разного уровня.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования полагает, что курс рубля могут ждать два сценария. Оптимистичный — потолок на нефть не работает, газ поставляется, доллар стоит примерно 70 рублей до 2024 года. Пессимистичный — потолок работает, газ почти не поставляется, доллар стоит 80,2 рубля до 2024-го.

«Ведомости» спросили у финансовых аналитиков, что делать инвесторам на фондовых рынках. Те советовали временно не покупать новые активы и не избавляться от старых. Лучше вместо этого сосредоточиться на дивидендах.

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