Мобилизованным россиянам предоставят льготы на нотариальные услуги Статьи редакции
Получить их можно будет без очереди.
- Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты.
- Послабления распространятся на услуги «по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряда других». Получить документы можно будет без очереди при наличии повестки.
- Помимо этого, организация предложила также развернуть «дежурные конторы», куда мобилизованные смогут обратиться даже в выходные дни. Определять перечень таких пунктов будет нотариальная палата каждого субъекта России.
- 21 сентября ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных, не начислять штрафы и пени и приостановить взыскание просроченной задолженности. 23 сентября сенаторы представили соответствующий законопроект.
- 22 сентября правительство заявило, что призванные граждане также смогут сохранить за собой рабочие места.
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Не на ритуальные, точно нет ошибки?
не, это за свой счёт
Тоже сначала прочитал про ритуальные)
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нужно, чтоб родственникам тоже были льготы, чтоб могли в права наследства вступить со скидкой
⚡️Убитые мобилизованные будут похоронены за счёт министерства обороны. Кроме того на организацию погребения выделят 33 005 рублей, а на могильную плиту 41 196 рублей — распоряжение
Не, пакет черный им выдадут в армии
на погребение мобилизованных вроде 36000 дают.
Это чуть позже. Пока нет особой необходимости
везут парней на убой, и не скрывают этого...
Простите, но они сами грузятся) если 30-60 взрослых мужиков не хотят грузиться в автобус - их никто не погрузит)
Жди меня и я вернусь
Только очень жди.
Жди когда наводят гнусь
Пошлые вожди...
ошибаетесь, на убой везут скот
В списке услуг тактично опущено завещание
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Учитывая, с какой скоростью после повестки мобилизованные уезжают вдаль, льготами этими нотариальными воспользуется примерно 0,1488%.
ого,ну вы преувеличили число конечно
я тоже в вашей цифре вижу ошибку, правильнее и красивее было бы:
ноль целых, фиг десятых
Только этим можно затащить на мобилизацию! Никто ж из-за этого не жаждет.
А тут - раз, завещание там, или имущество переписать можно бесплатно. В пользу страны.
Не самого лучшего маркетолога они себе нашли ))
Пусть в задницу засунут эти льготы себе
И анус свой мобилизуют.
Если внимательно прочитать текст, то получается, что льгота заключается в том, что оформить доверенность при наличии повестки можно без очереди. И ни слова, что это будет дешевле.
Вот только очередь состоит из таких же с повестками.
Мне кажется, они просто издеваются.
Моему 48 летнему дяде пришла повестка. Дали отсрочку две недели. Наверное, как раз для оформления нотариально заверенного завещания и тд
Шансов отметить юбилей, 50 лет, у дяди ноль. Если за две недели не сбежит куда нибудь
нахрена он вообще куда то ходил - за неявку по повестке только штраф
Чтобы завещание оформить дешевле
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А будет ли у него время на это? Или время с родными можно в очереди к нотариусу провести?
Не уточнили, нотариус в окоп приедет?
У нас же великая держава. Все онлайн оформят.
И вообще не знаю, как в армии, а в больнице многое может заверить глав.врач.
Думаю в армии также. Вместо нотариуса иди к командиру
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Зашёл прочитать новость чисто ради комментов
А так же бесплатный поход в музеи и зоопарки
и библиотеку с церковью)
Ого, такие заботливые...все для людей бл..
Всрались мне эти льготы
У меня муж еще в среду делал доверенность на меня, уже тогда очереди адовые были, что сейчас даже не представляю
а может ритуальные?!!!
На ритуальные услуги то же нужно им льготы слелать
— Костюм мне не нужен, я уже сказал
— Нет мистер Иствуд, это чтобы изготовить для вас гроб
Не зря в 20 году ввели закон о братских захоронениях. Все считали это из-за пандемии, оказалось были другие планы
Видимо чтобы завещание написать.
Отвесное падение фашистского режима
Ритуальные?
Вижу вариант смены власти и раздела имущества. Рейдерские захваты путём договаривания с людьми в пунктах призыва и призывают хозяев компании и пока они там разбираюсь -отжимают компанию и вуаля!
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