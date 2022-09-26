Финансы
Полина Лааксо

Мобилизованным россиянам предоставят льготы на нотариальные услуги Статьи редакции

Получить их можно будет без очереди.

  • Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты.
  • Послабления распространятся на услуги «по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряда других». Получить документы можно будет без очереди при наличии повестки.
  • Помимо этого, организация предложила также развернуть «дежурные конторы», куда мобилизованные смогут обратиться даже в выходные дни. Определять перечень таких пунктов будет нотариальная палата каждого субъекта России.
  • 21 сентября ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных, не начислять штрафы и пени и приостановить взыскание просроченной задолженности. 23 сентября сенаторы представили соответствующий законопроект.
  • 22 сентября правительство заявило, что призванные граждане также смогут сохранить за собой рабочие места.
Источник: РИА «Новости»

#льготы #мобилизация #новость

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69 комментариев
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 Roman Missetskiy

Не на ритуальные, точно нет ошибки?

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Aleks

не, это за свой счёт

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Ivan Lapaev

Тоже сначала прочитал про ритуальные)

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1 комментарий

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Андрей Колобов

нужно, чтоб родственникам тоже были льготы, чтоб могли в права наследства вступить со скидкой

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Sergei Timofeyev

⚡️Убитые мобилизованные будут похоронены за счёт министерства обороны. Кроме того на организацию погребения выделят 33 005 рублей, а на могильную плиту 41 196 рублей — распоряжение

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3 комментария
Илья Ефимов

Не, пакет черный им выдадут в армии

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Garmonbon

на погребение мобилизованных вроде 36000 дают.

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1 комментарий
Александр Пронин

Это чуть позже. Пока нет особой необходимости

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Элина

везут парней на убой, и не скрывают этого...

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Дмитрий Ковач

Простите, но они сами грузятся) если 30-60 взрослых мужиков не хотят грузиться в автобус - их никто не погрузит)

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16 комментариев
Идрис Идрис

Жди меня и я вернусь
Только очень жди.
Жди когда наводят гнусь
Пошлые вожди...

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Андрей Васильев

ошибаетесь, на убой везут скот

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Denis Kiselev

В списке услуг тактично опущено завещание

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Слегка Придурковатый

Учитывая, с какой скоростью после повестки мобилизованные уезжают вдаль, льготами этими нотариальными воспользуется примерно 0,1488%.

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Kirill Zaytcev

ого,ну вы преувеличили число конечно

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1 комментарий
Олег К.

я тоже в вашей цифре вижу ошибку, правильнее и красивее было бы:

ноль целых, фиг десятых

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Боря Бро
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Вадим Д.

Только этим можно затащить на мобилизацию! Никто ж из-за этого не жаждет.
А тут - раз, завещание там, или имущество переписать можно бесплатно. В пользу страны.

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Ruslan Zorya

Не самого лучшего маркетолога они себе нашли ))

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Oleg

Пусть в задницу засунут эти льготы себе

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Товарищ

И анус свой мобилизуют.

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Дмитрий Сергеев

Если внимательно прочитать текст, то получается, что льгота заключается в том, что оформить доверенность при наличии повестки можно без очереди. И ни слова, что это будет дешевле.
Вот только очередь состоит из таких же с повестками.
Мне кажется, они просто издеваются.

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Drunkenmaasta

Моему 48 летнему дяде пришла повестка. Дали отсрочку две недели. Наверное, как раз для оформления нотариально заверенного завещания и тд

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Идрис Идрис

Шансов отметить юбилей, 50 лет, у дяди ноль. Если за две недели не сбежит куда нибудь

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2 комментария
Mike Elkin

нахрена он вообще куда то ходил - за неявку по повестке только штраф

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Igor Egorov

Чтобы завещание оформить дешевле

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Marussia 123

А будет ли у него время на это? Или время с родными можно в очереди к нотариусу провести?

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4 комментария
Борис Вишневский

Не уточнили, нотариус в окоп приедет?

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Игорь Протасов

У нас же великая держава. Все онлайн оформят.
И вообще не знаю, как в армии, а в больнице многое может заверить глав.врач.
Думаю в армии также. Вместо нотариуса иди к командиру

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Elayjah Yarukhin

Зашёл прочитать новость чисто ради комментов

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Ильяс Урганаев

А так же бесплатный поход в музеи и зоопарки

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Dimi Ko

и библиотеку с церковью)

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Сергей Буров

Ого, такие заботливые...все для людей бл..

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Алексей Дресвянников

Всрались мне эти льготы

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Лена Куртасова

У меня муж еще в среду делал доверенность на меня, уже тогда очереди адовые были, что сейчас даже не представляю

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Алексей Ермолов

а может ритуальные?!!!

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Оля Янко

На ритуальные услуги то же нужно им льготы слелать

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Павел Милюков

— Костюм мне не нужен, я уже сказал
— Нет мистер Иствуд, это чтобы изготовить для вас гроб

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GIORGIO

Не зря в 20 году ввели закон о братских захоронениях. Все считали это из-за пандемии, оказалось были другие планы

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Дарья Смолякова

Видимо чтобы завещание написать.

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Kirill Platov

Отвесное падение фашистского режима

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Андрей Харьков

Ритуальные?

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Абзал Оразалин

Вижу вариант смены власти и раздела имущества. Рейдерские захваты путём договаривания с людьми в пунктах призыва и призывают хозяев компании и пока они там разбираюсь -отжимают компанию и вуаля!

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