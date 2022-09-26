Финансы
Полина Лааксо

РБК: мобилизованным россиянам предоставят льготы на нотариальные услуги Статьи редакции

Получить их можно будет без очереди.

  • Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты.
  • Послабления распространятся на услуги «по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряда других». Получить документы можно будет без очереди при наличии повестки.
  • Помимо этого, организация предложила также развернуть «дежурные конторы», куда мобилизованные смогут обратиться даже в выходные дни. Определять перечень таких пунктов будет нотариальная палата каждого субъекта России.
  • 21 сентября ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных, не начислять штрафы и пени и приостановить взыскание просроченной задолженности. 23 сентября сенаторы представили соответствующий законопроект.
  • 22 сентября правительство заявило, что призванные граждане также смогут сохранить за собой рабочие места.
Источник: РИА «Новости»

#льготы #мобилизация #новость

2896 просмотров
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19 комментариев
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 Roman Missetskiy

Не на ритуальные, точно нет ошибки?

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Aleks

не, это за свой счёт

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Ivan Lapaev

Тоже сначала прочитал про ритуальные)

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Denis Kiselev

В списке услуг тактично опущено завещание

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Элина

везут парней на убой, и не скрывают этого...

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Слегка Придурковатый

Учитывая, с какой скоростью после повестки мобилизованные уезжают вдаль, льготами этими нотариальными воспользуется примерно 0,1488%.

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Kirill Zaytcev

ого,ну вы преувеличили число конечно

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Слегка Придурковатый

Я оптимист и люблю красивые числа.

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Вадим Д.

Только этим можно затащить на мобилизацию! Никто ж из-за этого не жаждет.
А тут - раз, завещание там, или имущество переписать можно бесплатно. В пользу страны.

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Валера

Звучит логично. Мобилизованный должен успеть всё оформить до отправки.

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Marussia 123

А будет ли у него время на это? Или время с родными можно в очереди к нотариусу провести?

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Alexander Bobylev

День рождения справляли прямо у двери военкомата перед отправкой. Хули ещё надо?))

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Валера

Так в том и суть что БЕЗ ОЧЕРЕДИ примут

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Marussia 123

Это конечно же всё меняет

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Валера

Вообще то да. Вместо стояния в очереди зашёл, сделал что нужно и вышел.

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Igor Egorov

Чтобы завещание оформить дешевле

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Elayjah Yarukhin

Зашёл прочитать новость чисто ради комментов

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Ильяс Урганаев

А так же бесплатный поход в музеи и зоопарки

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Drunkenmaasta

Моему 48 летнему дяде пришла повестка. Дали отсрочку две недели. Наверное, как раз для оформления нотариально заверенного завещания и тд

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