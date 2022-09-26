РБК: мобилизованным россиянам предоставят льготы на нотариальные услуги Статьи редакции
Получить их можно будет без очереди.
- Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты.
- Послабления распространятся на услуги «по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряда других». Получить документы можно будет без очереди при наличии повестки.
- Помимо этого, организация предложила также развернуть «дежурные конторы», куда мобилизованные смогут обратиться даже в выходные дни. Определять перечень таких пунктов будет нотариальная палата каждого субъекта России.
- 21 сентября ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных, не начислять штрафы и пени и приостановить взыскание просроченной задолженности. 23 сентября сенаторы представили соответствующий законопроект.
- 22 сентября правительство заявило, что призванные граждане также смогут сохранить за собой рабочие места.
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Не на ритуальные, точно нет ошибки?
не, это за свой счёт
Тоже сначала прочитал про ритуальные)
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В списке услуг тактично опущено завещание
везут парней на убой, и не скрывают этого...
Учитывая, с какой скоростью после повестки мобилизованные уезжают вдаль, льготами этими нотариальными воспользуется примерно 0,1488%.
ого,ну вы преувеличили число конечно
Я оптимист и люблю красивые числа.
Только этим можно затащить на мобилизацию! Никто ж из-за этого не жаждет.
А тут - раз, завещание там, или имущество переписать можно бесплатно. В пользу страны.
Звучит логично. Мобилизованный должен успеть всё оформить до отправки.
А будет ли у него время на это? Или время с родными можно в очереди к нотариусу провести?
День рождения справляли прямо у двери военкомата перед отправкой. Хули ещё надо?))
Так в том и суть что БЕЗ ОЧЕРЕДИ примут
Это конечно же всё меняет
Вообще то да. Вместо стояния в очереди зашёл, сделал что нужно и вышел.
Чтобы завещание оформить дешевле
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Зашёл прочитать новость чисто ради комментов
А так же бесплатный поход в музеи и зоопарки
Моему 48 летнему дяде пришла повестка. Дали отсрочку две недели. Наверное, как раз для оформления нотариально заверенного завещания и тд