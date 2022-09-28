Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 сентября: доллар — 58,17 рубля, евро — 55,99 рубля.

Курсы на Мосбирже к 07:47 мск: доллар — 58,65 рубля, евро — 56,06 рубля.

Курсы на Forex к 07:48 мск: доллар — 58,70 рубля, евро — 56,12 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,50 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65 рублей, евро — по 62,28 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Минпромторг рекомендовал торговым сетям ввести мораторий на штрафы для поставщиков за несвоевременное или неполное выполнение заказов. Источники «Коммерсанта» отмечают: рекомендация «носит устный характер» и связана с возможными перебоями в логистике после 21 сентября.

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Технопарк «Строгино» предложил денежную поддержку тем компаниям-резидентам, кто сможет поставлять продукцию «для нужд спецоперации», сообщает Forbes со ссылкой на источников-резидентов.

После ухода из России иностранных магазинов товаров для дома рынком заинтересовались одежные сети — например, Lime и «Стокманн». Их собственные точки с таким ассортиментом могут появиться в 2023 году.

Какие есть проблемы и трудности

Телеканал NTV сообщил, что государственные банки Турции планируют прекратить использование платежной системы «Мир», но какие именно — сказано не было. Позже Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника рассказал, что речь о Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank. В Турции полагают, что отказ от «Мира» ударит по торговле, туризму и денежным переводам с Россией.

27 сентября законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных хотели принять сразу в трёх чтениях, однако получилось пройти только первое. Процесс затормозили условия — что списывать кредит в случае гибели призванного будут за счёт банков.

Группа ИТ-компаний, поставляющих решения для госсектора, попросила отсрочку для своих сотрудников у Михаила Мишустина. Авторы письма отметили, что не у всех работников в ИТ-компаниях с госзаказами есть дипломы о высшем и профильном образовании.

Авиакомпании с легковыми двухмоторными самолётами L-410 в парках, а также их завод-изготовитель и предприятия по техобслуживанию попросили ускорить сертификацию компонентов для судов. Сейчас для одобрения требуется два-три года, но «резерв ресурсных двигателей, винтов и других агрегатов» уже практически истощён.

Контекст

Оператор фискальных данных «Такском» проанализировал более 41 млрд кассовых чеков и выявил, что за 21-25 сентября в России выросли продажи успокоительных — на 38% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом в августе. В аналитической фирме DSM Group отмечают, что продажи успокоительных и антидепрессантов растут весь последний год.

На фоне мобилизации мошенники предлагают продать поддельный диплом ИТ-специалиста — такие сообщения приходят россиянам в мессенджеры, рассказывают аналитики. Стоимость таких документов, по разным оценкам, варьируется от 16 тысяч до 270 тысяч рублей.

На «Авито» и в Telegram-каналах тем временем появляются предложения помочь с оформлением ВНЖ — в Турции, Казахстане, Армении, Дубае. Цены также разнятся — от 500 рублей до 70 тысяч рублей. В «Авито» говорят, что такие объявления легальные и были и раньше. Но юристы предупреждают, что среди предлагающих могут быть мошенники.

На прошлой неделе, после 21 сентября, количество заказов в московском общепите снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей и на 27% год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на аналитиков. Выручка рестораторов сократилась на 18% год к году и неделя к неделе. Участники рынка связывают это с отъездом части россиян и стрессом у тех, кто остался.

После 21 сентября россияне всё чаще летали в Казахстан, Норвегию и Монголию, из-за чего подорожали внутренние рейсы — в частности на «приграничных» направлениях — в Мурманск, Омск, Орск и Челябинск. В начале сентября средняя стоимость перелёта из Москвы в Мурманск, например, составляла 4000-5000 рублей, сейчас самый дешевый вариант в «Аэрофлоте» — больше 17,7 тысяч рублей.

За третий квартал 2022 года совокупный объём инвестиций в коммерческую недвижимость России составил 42 млрд рублей. Это на 63% ниже, чем в аналогичный период 2021 года, который стал рекордным по объёмам. При этом общий объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам трёх кварталов составил 334 млрд рублей, что на 41% больше показателей того же периода в 2021 году.

До мобилизации воинский учёт сотрудников вело не более 20% российских компаний. После 21 сентября количество их обращений по вопросам учёта и призыва в консалтинговые фирмы выросло на 20%.

Минэкономразвития прогнозирует ослабление рубля к доллару — до 66 рублей в декабре и до 68,3 рубля в 2023 году.

Новости предыдущего дня, 27 сентября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

