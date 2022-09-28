Новости и тексты на фоне 217 дня «операции»: мошенники продают дипломы ИТ-специалистов, россияне скупают успокоительные Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 28 сентября: доллар — 58,17 рубля, евро — 55,99 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,50 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65 рублей, евро — по 62,28 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Минпромторг рекомендовал торговым сетям ввести мораторий на штрафы для поставщиков за несвоевременное или неполное выполнение заказов. Источники «Коммерсанта» отмечают: рекомендация «носит устный характер» и связана с возможными перебоями в логистике после 21 сентября.
Технопарк «Строгино» предложил денежную поддержку тем компаниям-резидентам, кто сможет поставлять продукцию «для нужд спецоперации», сообщает Forbes со ссылкой на источников-резидентов.
После ухода из России иностранных магазинов товаров для дома рынком заинтересовались одежные сети — например, Lime и «Стокманн». Их собственные точки с таким ассортиментом могут появиться в 2023 году.
Какие есть проблемы и трудности
Телеканал NTV сообщил, что государственные банки Турции планируют прекратить использование платежной системы «Мир», но какие именно — сказано не было. Позже Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника рассказал, что речь о Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank. В Турции полагают, что отказ от «Мира» ударит по торговле, туризму и денежным переводам с Россией.
27 сентября законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных хотели принять сразу в трёх чтениях, однако получилось пройти только первое. Процесс затормозили условия — что списывать кредит в случае гибели призванного будут за счёт банков.
Группа ИТ-компаний, поставляющих решения для госсектора, попросила отсрочку для своих сотрудников у Михаила Мишустина. Авторы письма отметили, что не у всех работников в ИТ-компаниях с госзаказами есть дипломы о высшем и профильном образовании.
Авиакомпании с легковыми двухмоторными самолётами L-410 в парках, а также их завод-изготовитель и предприятия по техобслуживанию попросили ускорить сертификацию компонентов для судов. Сейчас для одобрения требуется два-три года, но «резерв ресурсных двигателей, винтов и других агрегатов» уже практически истощён.
Контекст
Оператор фискальных данных «Такском» проанализировал более 41 млрд кассовых чеков и выявил, что за 21-25 сентября в России выросли продажи успокоительных — на 38% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом в августе. В аналитической фирме DSM Group отмечают, что продажи успокоительных и антидепрессантов растут весь последний год.
На фоне мобилизации мошенники предлагают продать поддельный диплом ИТ-специалиста — такие сообщения приходят россиянам в мессенджеры, рассказывают аналитики. Стоимость таких документов, по разным оценкам, варьируется от 16 тысяч до 270 тысяч рублей.
На «Авито» и в Telegram-каналах тем временем появляются предложения помочь с оформлением ВНЖ — в Турции, Казахстане, Армении, Дубае. Цены также разнятся — от 500 рублей до 70 тысяч рублей. В «Авито» говорят, что такие объявления легальные и были и раньше. Но юристы предупреждают, что среди предлагающих могут быть мошенники.
На прошлой неделе, после 21 сентября, количество заказов в московском общепите снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей и на 27% год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на аналитиков. Выручка рестораторов сократилась на 18% год к году и неделя к неделе. Участники рынка связывают это с отъездом части россиян и стрессом у тех, кто остался.
После 21 сентября россияне всё чаще летали в Казахстан, Норвегию и Монголию, из-за чего подорожали внутренние рейсы — в частности на «приграничных» направлениях — в Мурманск, Омск, Орск и Челябинск. В начале сентября средняя стоимость перелёта из Москвы в Мурманск, например, составляла 4000-5000 рублей, сейчас самый дешевый вариант в «Аэрофлоте» — больше 17,7 тысяч рублей.
За третий квартал 2022 года совокупный объём инвестиций в коммерческую недвижимость России составил 42 млрд рублей. Это на 63% ниже, чем в аналогичный период 2021 года, который стал рекордным по объёмам. При этом общий объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам трёх кварталов составил 334 млрд рублей, что на 41% больше показателей того же периода в 2021 году.
До мобилизации воинский учёт сотрудников вело не более 20% российских компаний. После 21 сентября количество их обращений по вопросам учёта и призыва в консалтинговые фирмы выросло на 20%.
Минэкономразвития прогнозирует ослабление рубля к доллару — до 66 рублей в декабре и до 68,3 рубля в 2023 году.
По 6,4 доллар надо будет взять
замечталась и не заметила, какие красивые графики приложила
А я уже размечтался)
И что с этой циферкой на экране делать будешь?
Так практика показывает, что наличный курс ходит за безналичным с разницей в 10%. Это если не искать особо.
По 6,4 за доллар?))) "Съисть то он съисть, да кто ему дасть"))
Хороший прогноз, аж слёзы радости и ностальгии потекли.
Кстати, на фоне всего этого пиздеца как-то прошла мимо новость о том, что на сайте sberbank.ru ssl-сертификат закончился. И теперь, судя по всему, запилили государственный сертификат, который, конечно, никто, кроме разве что Яндекс-браузера, поддерживать не будет.
В Хроме, ФФ, Опере и других браузерах зайти уже не получается.
Главное вытащить этот сертификат, а какая проблема его в любой др браузер добавить? 🤔
Много ты знаешь юзеров, которые будут заморачиваться и устанавливать себе в браузер какой-то хуй пойми сертификат?
Я про "...сертификат, который...никто кроме Яндекс браузера поддерживать не будет")) слишком категоричное утверждение)
В смысле категоричное? Никто из удостоверяющих центров не "удостоверит" наш посконный Russian Trusted Sub CA. Тут даже Вангой быть не надо.
Проблемы добавь сертификат в браузер нет, и ресурсы, которые будут работать через него, с которыми государство договориться, будут открываться в любом браузере.
Если ты не видишь в этом проблемы - ну ок. Хотя на самом деле это серьёзная проблема для того же Сбербанка, например (и для большой части его клиентов).
проблем скачать его с госуслуг нет. только тут вопрос о товарище майоре
Ну у нас в KZ n количество лет была такая практика а-ля "Великий китайский фаервол"))) сделали гос сертификат, без которого по их задумке трафик подходит не будет) ну и худо бедно это заработало. Рассылали везде инструкции для граждан, как скачать сертификат, как добавить, в пк, в телефон. Ну, побаловались немного, обкатали схему, и пока свернули. До лучших времён 😁
В случае kz выдачу сертификатов никто не прекращал, а сберу сейчас сертификаты просто не выдают. Либо свой - либо никакой.
Чисто теоретически они могли бы поставить let's encrypt же. Или там по условиям самого LE есть какие-то ограничения под коммерческие организации? Я просто не в курсе.
Так этот сертификат не для того, чтобы заходили, а чтобы отечественный!
Т.е. они не могут принять закон о кредитных каникулах, но закон о мобилизации спокойно прошёл в трёх чтениях за полтора часа и их совсем ничего не смутило?
Хроники исхода, день 8-й.
А ведь сегодня День работника атомной промышленности в России! Работника, а не оператора пусковых установок!
Курс валют уже ничего не отражает, просто любуемся.
Минпромторт раздаёт устные (!) рекомендации!
ТехноСтрогино обещает поддержку производителям спецтоваров.
«Миру» приходит турецкий (пока) бздык.
Кредитные карткулы - не одобрение голосований, за один день не примешь.
ИТ для госсектора тоже нужны отсрочки, к тому же все с дипломами.
Растут продажи успокоительных. А заодно и антирадов.
Процветает продажа поддельных ИТ-дипломов, берут недорого.
ВНЖ по акции с авито ща 500₽, спешите!
Общепит буксует с 21-го сентября. Рестораторы думают это потому, что все уехали.
Внутренние перелёты дорожают, ничего нового.
Инвестиции в ком. недвижку падают, а общие р растут.
Всё больше компаний "увлеклось" воинским учётом сотрудников.
Хорошего бы всем дня 🤘🏻
Очень чётко и концентрировано, по делу. Публикации делать будете? С меня подписка)
Елена, благодарю за оценку 🤘🏻
Да, конечно, публикую в нашем новостном сообществе, там же информация обо всех каналах.
https://vc.ru/s/sokr
призывник с поддельным дипломом
Поддельные дипломы, серьезно? А те кто их покупает наивно думают, что прокатит? 🫣
Панические и истерические настроения несовместимы с "подумать".
Проверить диплом невозможно, база неполная. В суете первых дней прокатит еще как.
вот тот же вопрос
График доллара красивый в ноябре, но жаль, что ошибочный)