Новости и тексты на фоне 218 дня «операции»: спрос на крипту растёт, мошенники просят у компаний списки призывных Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 28 сентября: доллар — 58,44 рубля, евро — 55,72 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,56 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,64 рубля, евро — по 61,70 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
По подсчётам «Ведомостей», минимум 61 региональная нотариальная палата решила работать в выходные дни на фоне мобилизации. Россияне приходят оформить не только за доверенности, но и договоры дарения и завещания.
Иран хочет производить автомобили вместе с компанией «АвтоВАЗ». «Никогда в истории не было такого положения, когда Россия и Иран настолько сблизились друг с другом. Нужно составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее», — сообщил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.
Партия КПРФ подготовила законопроект, который запретит кредитным организациям и банкам передавать данные о мобилизованных и их семьях коллекторам. Внесение поправок запланировано на сегодняшний день.
По словам директора Российско-турецкого делового совета Алексея Егармина, Турция предложила России создать отдельный банк для карт «Мир», который не будет зависеть от санкционного давления со стороны США и ЕС. Но это лишь одна из возможных альтернатив.
Какие есть проблемы и трудности
Мобилизация рискует подорвать параллельный импорт на всех рынках, но особенно остро, скорее всего, скажется на поставках товаров, которые сложно привозить и декларировать, — это телевизоры, смартфоны, ноутбуки, удобрения. Отраслевые источники добавляют, что на некоторых направлениях уже образовалась нехватка транспорта — нет водителей.
В 2023 году субсидии авиакомпаниям сократят со 100 млрд рублей до 25 млрд. Игроки рынка говорят, что всплеска перевозок при этом они не ожидают, так что сохранить пассажиропоток без дополнительного финансирования будет сложно.
После 21 сентября россияне реже отдают автомобили на техобслуживание и в ремонт, сообщил VPost cо ссылкой на руководителей сервисных центров: люди не знают, смогут ли пользоваться своими машинами и когда. Ремонтники тем временем теряют выручку.
Криптоиздание Coindesk со ссылкой на анонимные источники сообщает, что ЕС может запретить россиянам держать средства на европейских криптокошельках.
Контекст
Банк России запросил у кредитных организаций списки тех, кто попадает под мобилизацию, но может претендовать на бронь. Речь о примерно сотне банков и банковских групп. По данным источника «Ъ», из пятерки крупнейших в каждом банке под призыв формально попадает не менее 1000 сотрудников.
Спрос в России на крипту, в частности на стейблкоин USDT, вырос после объявления о мобилизации. Увеличились также продажи аппаратных криптокошельков: на Ozon ежедневные объёмы утроились — с 300 тысяч рублей до 911 тысяч.
Мошенники продолжают пытаться наживаться на мобилизационной повестке, рассказали аналитики и представители «Сбера» и «Почта банка». Они предлагают помочь покинуть страну, оформить визу и гражданство ЕС, а также освободить от призыва, проверить списки мобилизованных и удалить оттуда данные.
Злоумышленники также рассылают письма по российским компаниям — просят в кратчайшие сроки подать списки сотрудников, стоящих на воинском учёте. Аналитики полагают, что потом эти данные могут использоваться для социальной инженерии.
После 21 сентября спрос на туристические виртуальные сим-карты вырос втрое, а на eSIM для Казахстана — в сотни раз, но нужно учитывать, что раньше направление просто не пользовалось популярностью. Возможно, возросший спрос на услуги операторов за пределами России приведёт к снижению цен на роуминг в популярных странах, считают отраслевые эксперты.
Продавцы магазинов военных товаров не успевают уходить на перерыв из-за выросшего на 35-40% потока покупателей. В основном приходят за зимней обувью, спальными мешками, одеждой из водоотталкивающих материалов и флиса. В Бурятии из-за повышенного спроса выросли цены, но ФАС уже предупредила, что завышать стоимость нельзя.
После новостей о мобилизации продажи билетов в кино и на концерты за выходные упали на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе, рассказали кинотеатры. Показатель, вероятно, мог бы быть больше, если бы россияне покупали билеты заранее, но сейчас большинство делает это прямо перед началом сеанса.
РИА «Новости» узнало, какие карты ещё работают в Турции. А РБК напомнило, как можно расплачиваться за границей в принципе.
По прогнозам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, удалённые из App Store приложения VK без проблем проработают ещё два-три года. Он считает, что неактуальными они могут стать только из-за новых версий операционной системы.
В августе сеть «Вкусно — и точка» обошла KFС по объёму потребительских расходов. У KFC эта доля составила 32%, а у «Вкусно — и точка» — 44%.
Новости предыдущего дня, 28 сентября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
Ассоциация профессиональных пользователей соц.сетей и мессенджеров? Серьезно?!
это вам не это!
Полина, доброго утра!
Эти профессионалы ещё не требуют массовой брони от мобилизации?
- Ты кто по профессии?
- Специалист по коммуникации.
- А чем конкретно занимаешься?
- В контакте в комментах сру.
и по любому там сидят люди,которые не умеют пользоваться соц.сетями и мессенджерами :D
Цитата дня
"Никогда в истории не было такого положения, когда Россия и Иран настолько сблизились друг с другом"
Испытываю похожие эмоции..))
На фоне действий РФ Иран хоть пока не белый и пушистый, но уже не демон-злодей.
Иран когда-то злодеем был?)
А то. Враг демократии, потенциальный ядерный террорист.
Там в 1979 был успешный майдан устроенный молодежью ,студентами, но либералам он почему то не нравится))
Вы, судя по всему, не очень то и читали историю Ирана😁
Да ничем по факту не отличается, разве что постарше. Те же войны, тот же постоянный срач с соседями. В принципе как у всех.
И даже сравнялись.
Очень закрытый во всех отношениях клуб.
Сблизились с Ираном, теперь пора сближаться с КНДР. Товарищ Ын, предложи что-нибудь, Россия с нетерпением ждёт.
Товарищ Ким, тогда уж, Ким - это фамилия
День 9-й, он же — Всемирный день сердца. С праздником!
Нотариаусы работают без выходных, во как хотят всем завещания оформить.
Иранские Жигули всё ближе.
Коммунисты молодцы - хотят защитить мобилизованных от коллекторов, раз уж от мобилизации их никто не защитил.
Турция сделает МИРовой банк, с блэкджеком и шлюхами, оплата - картами МИР.
Вот оно что: паралленый импорт может провалиться из-за мобилизации, ууу!
Авиакомпаниям на 3/4 урезали субсидии. Хен им, раз никто не летает.
Банки мутят схемы брони от мобилизации, цифры любопытные, но не более того.
Спрос на крипту растёт, но Маск тут ни при чём.
Мошенникам нужны любые списки.
Военторги работают без обедов, во как вырос спрос.
"Удивительно", но в кино ходит всё меньше людей .
Дня без особых волнений всем 🤘🏻
А помните оппозиция рассчитывала, что холодильник победит телевизор?
Оказалось, что россиянам даже своя жизнь не нужна. Ведь если пришла бумажка, где написано пойти и умереть, то " что поделать, надо идти"
Все меньше надежд на какое-то осознание обществом. Кажется, даже если будет полное поражение к власти придут ФСБ и Гиркин, которые скажут, что просто плохо готовились. Надо настроить побольше оружейных заводов и повторить через несколько лет.
Так с холодильником то все нормально.Или нет?
у меня да. мой стоит вдвое дороже чем покупался до событий февраля. а стиралка втрое...
А портсигары импортные не подорожали?
Самую грустную новость утра не запостили: умер рэпер Coolio, исполнитель хита (с 1 млрд просмотров на ютубе) Gangsta's Paradise
https://youtu.be/Tw0_qHNRAEA
А чем эта новость отличается от новости о смерти Бориса Моисеева?
"Продавцы магазинов военных товаров не успевают уходить на перерыв из-за выросшего на 35-40% потока покупателей. В основном приходят за зимней обувью, спальными мешками, одеждой из водоотталкивающих материалов и флиса. В Бурятии из-за повышенного спроса выросли цены, но ФАС уже предупредила, что завышать стоимость нельзя."
Это какой то ебаный стыд. Когда там откроют продажу патронов к АК?
А где новость про то, что страны НАТО призвали своих граждан уезжать из РФ. Почему? Что ждать дальше? Знают о готовящихся терактах в РФ? Ядерный шантаж? 60 мегатонн по Киеву? НАТО вводит войска на территорию Украины?
Выяснилось, что существует некоторая взаимосвязь между Covid-19, по крайней мере, первоначальным вариантом, и огромным увеличением риска развития деменции.
Это огромное ретроспективное исследование затронуло более 6 миллионов человек в США.
Разумеется, в отделе патологии внутренние данные выглядят нечеткими, нет реальной разбивки по степени тяжести инфекции, симптомам или статусу вакцинации, что могло бы нарисовать гораздо более подробную картину.
Мнение:
«Создатели этого монстра не только уже убили миллионы людей, но и потенциально приговорили ещё миллионы к долгой и мучительной смерти. Не только они, но и их семьи и опекуны вынуждены наблюдать за этим, и нет ничего печальнее, чем потерять близкого человека таким образом».