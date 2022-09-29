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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 сентября: доллар — 58,44 рубля, евро — 55,72 рубля.

Курсы на Мосбирже к 07:44 мск: доллар — 57,50 рубля, евро — 55,64 рубля.

Курсы на Forex к 07:45 мск: доллар — 57,46 рубля, евро — 55,60 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,56 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,64 рубля, евро — по 61,70 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

По подсчётам «Ведомостей», минимум 61 региональная нотариальная палата решила работать в выходные дни на фоне мобилизации. Россияне приходят оформить не только за доверенности, но и договоры дарения и завещания.

Иран хочет производить автомобили вместе с компанией «АвтоВАЗ». «Никогда в истории не было такого положения, когда Россия и Иран настолько сблизились друг с другом. Нужно составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее», — сообщил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.

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Партия КПРФ подготовила законопроект, который запретит кредитным организациям и банкам передавать данные о мобилизованных и их семьях коллекторам. Внесение поправок запланировано на сегодняшний день.

По словам директора Российско-турецкого делового совета Алексея Егармина, Турция предложила России создать отдельный банк для карт «Мир», который не будет зависеть от санкционного давления со стороны США и ЕС. Но это лишь одна из возможных альтернатив.

Какие есть проблемы и трудности

Мобилизация рискует подорвать параллельный импорт на всех рынках, но особенно остро, скорее всего, скажется на поставках товаров, которые сложно привозить и декларировать, — это телевизоры, смартфоны, ноутбуки, удобрения. Отраслевые источники добавляют, что на некоторых направлениях уже образовалась нехватка транспорта — нет водителей.

В 2023 году субсидии авиакомпаниям сократят со 100 млрд рублей до 25 млрд. Игроки рынка говорят, что всплеска перевозок при этом они не ожидают, так что сохранить пассажиропоток без дополнительного финансирования будет сложно.

После 21 сентября россияне реже отдают автомобили на техобслуживание и в ремонт, сообщил VPost cо ссылкой на руководителей сервисных центров: люди не знают, смогут ли пользоваться своими машинами и когда. Ремонтники тем временем теряют выручку.

Криптоиздание Coindesk со ссылкой на анонимные источники сообщает, что ЕС может запретить россиянам держать средства на европейских криптокошельках.

Контекст

Банк России запросил у кредитных организаций списки тех, кто попадает под мобилизацию, но может претендовать на бронь. Речь о примерно сотне банков и банковских групп. По данным источника «Ъ», из пятерки крупнейших в каждом банке под призыв формально попадает не менее 1000 сотрудников.

Спрос в России на крипту, в частности на стейблкоин USDT, вырос после объявления о мобилизации. Увеличились также продажи аппаратных криптокошельков: на Ozon ежедневные объёмы утроились — с 300 тысяч рублей до 911 тысяч.

Мошенники продолжают пытаться наживаться на мобилизационной повестке, рассказали аналитики и представители «Сбера» и «Почта банка». Они предлагают помочь покинуть страну, оформить визу и гражданство ЕС, а также освободить от призыва, проверить списки мобилизованных и удалить оттуда данные.

Злоумышленники также рассылают письма по российским компаниям — просят в кратчайшие сроки подать списки сотрудников, стоящих на воинском учёте. Аналитики полагают, что потом эти данные могут использоваться для социальной инженерии.

После 21 сентября спрос на туристические виртуальные сим-карты вырос втрое, а на eSIM для Казахстана — в сотни раз, но нужно учитывать, что раньше направление просто не пользовалось популярностью. Возможно, возросший спрос на услуги операторов за пределами России приведёт к снижению цен на роуминг в популярных странах, считают отраслевые эксперты.

Продавцы магазинов военных товаров не успевают уходить на перерыв из-за выросшего на 35-40% потока покупателей. В основном приходят за зимней обувью, спальными мешками, одеждой из водоотталкивающих материалов и флиса. В Бурятии из-за повышенного спроса выросли цены, но ФАС уже предупредила, что завышать стоимость нельзя.

После новостей о мобилизации продажи билетов в кино и на концерты за выходные упали на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе, рассказали кинотеатры. Показатель, вероятно, мог бы быть больше, если бы россияне покупали билеты заранее, но сейчас большинство делает это прямо перед началом сеанса.

РИА «Новости» узнало, какие карты ещё работают в Турции. А РБК напомнило, как можно расплачиваться за границей в принципе.

По прогнозам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, удалённые из App Store приложения VK без проблем проработают ещё два-три года. Он считает, что неактуальными они могут стать только из-за новых версий операционной системы.

В августе сеть «Вкусно — и точка» обошла KFС по объёму потребительских расходов. У KFC эта доля составила 32%, а у «Вкусно — и точка» — 44%.

Новости предыдущего дня, 28 сентября — здесь.