ЦБ запросил у банков списки сотрудников на бронь, но включить в них разрешил не более 30% штата — «Ъ» Статьи редакции
Для малых банков это много — они боятся, что не смогут работать.
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- Запрос от ЦБ получили около 100 кредитных организаций и банковских групп, среди которых все «системно значимые» банки страны, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
- Основные критерии для внесения в список — «критическая важность работы» сотрудника, а также наличие у него высшего образования. Ограниченного перечня допустимых должностей и вакансий не было, но Банк России просил вписывать не более 30% «численного состава персонала». Итоговые документы работодатели должны были отправить регулятору 28 сентября.
- На сентябрь 2022 года в России работает 361 кредитная организация, в которых занято свыше 600 тысяч специалистов, подсчитал «Ъ». По данным источника газеты, в каждом из пяти крупнейших банков под мобилизацию «формально» попадает не менее 1000 сотрудников (согласно «Выберу», речь о «Сбере», ВТБ, «Газпромбанке», «Альфа банке» и «Россельхозбанке» — vc.ru).
- Крупным банкам гораздо проще «перераспределить ресурсы» в случае мобилизации «даже достаточно большого состава», считает заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов: в таких организациях много сотрудников, выполняющих схожие обязанности. А вот для небольших банков даже 30% — это много.
- 23 сентября Минобороны уточнило список категорий работников, которые не попадут под «частичную мобилизацию». Это в том числе сотрудники банков, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина добавляла: это касается всех работников финансовых организаций, «занятых на критически важных направлениях».
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
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тут он или роет окоп или копает подземный путь до финской границы
Благодаря поехавшему Деду у современных банкиров (и у всей молодёжи) блестящие перспективы - стать продуктом компании "Уралкалий" или смыться в Уральск (Казахстан)
В Украину еще 18 Himars приехали. Есть там такие злые ракеты с фольфрамовым шариками. Подрывается в воздухе, уничтожение живой силы в зоне поражения 100%
А теперь загугли что такое "Сармат", "Сатана", "ФАБ-2500", И засунь в жопу свои шарики.
ФАБы доставлять надо ручками, пробиваясь через ПВО противника, Сатане уже 30 лет самым свежим, не факт что они вообще взлетят из шахт, а Сарматы до сих пор проходят опытные испытания.
Последние 2 месяца показали, что у РФ нечем бороться с GMLRS. Интересно, повторится ли это с ATACMS.
ATACMS большая, тяжелая и медленная ракета, считай та же точка У, только точная, сбить её никаких проблем, скорее всего перед её пуском будут запускать много точек У, чтобы перегрузить ПВО, а потом уже ATACMS-ом стрелять, только так будут шансы.
GMLRS в этом плане намного круче, значительно меньше размером и намного быстрее, сбить почти нереально.
Чего тогда линия фронта в другую сторону двигается?
Ух, аж пробрало от гордости за то что весь мир уничтожить можем. А есть че для фронта-то, более приземленное, так сказать? Автоматы там, например, техника не из 70х?
15 рублей сегодня мы задержем, Родина в опасности, жертвуем твои 15 нашей армии!
Да куда там твои Хаймарсы приехали?)) по контракту их должны изготовить и поставить в течение 24 месяцев. За это время ты сам превратишься в фольфрамовый шарик, как и все твои коллеги по ципсо.
Вы бы хоть первоисточники изучали, прежде чем ботить на российских ресурсах)
Во времена настали, женщины знают толк в видах вооружений. Разновидности макияжа уже не в тренде у слабого пола?
Женщины уже получают мобпредписания, глупо не интерисоваться тем, что тебя убьёт.
Самое забавное, что она просто пересказывает один вчерашний стрим, на котором просто обмолвились о подобной ракете, вообще без пруфов. Я уверен, спроси конкретное название/модель ракеты, человек не напишет (в отличии от обсуждения выше, где понятно о каком вооружении идёт речь - GMLRS/ATACMS). Просто транслирует непроверенную инфу.
Ох уж эти времена, о нравы, когда сражения проходили в открытом поле).
Сейчас мы боремся с противником на vc.ru )))
На марше войска как раз в открытом поле + когда роют окопы + когда дождь затапливает землянки и приходится наружу выбираться, вы удивитесь, но сейчас там умирают почти также, как в первую мировую, даже высокоманевренная вторая мировая кажется современнее...
вы про Байдена?
А вы уже из окопа шуткуете?
всю экономику страны решили спустить в унитаз одним указом. а теперь думают как залатать дыры в очке своем
Их собственное очко и очко их детей в порядке
вы после осмотра пришли?
Если взять что из 100% сотрудников половина женщины, а 20% это больные и старые сотрудники. То в 30% можно при желании всех запихать кто под призыв подпадает )))))
Межведомственные игры. ЦБ, очевидно, не жалко: пусть хоть всех пишут. Но тогда МО возмутится. Поэтому хоть какой-то лимит надо было озвучить - и скорее всего, примерно из этих соображений его и назвали. Считать проценты в реале вообще вряд ли кто-то будет.
МО не возмутился бы, возмутился бы туповатый обыватель, который схавает эти 30% и не поперхнется.
Они сейчас тоже так подумают и потом скажут, что 30 процентов это из числа мужчин и то не считая стариков и больных
Важно заметить что больных стариков, а не - и больных.
Не берут инвалидов.
А если у тебя диабет, позвоночная грыжа, пластина в голове и т.д. то это не помеха.
Коллега, вы тоже на том плацу вчера стояли?)))
Но можно лечь в больницу и прооперировать грыжу)))
Врядли, ЦБ все равно больше на стороне банков. Все таки коллеги)
В банках, процентов 70% женщины обычно.
в очередях?
Не больше 30% сотрудников. А скольких из них действительно не мобилизуют? И да – там тоже люди работают, всё верно, но насколько критично именно в это время "бронировать" банковских служащих?
Всех¯\_(ツ)_/¯
Ну да, если у кредитных организацииюй типа "Домашние деньги" заберут все 100%, народ только обрадуется
Обрадуется, что убили их соотечественников?
Обрадуеюются что избавились от долгового ярма
Из окопа обрадуется?
И пусть победит сильнейший!
В Сбербанке как раз 70% сотрудников женщины))
Казалось бы. 21 век. А часть общества, похоже, вообще, не развивается. Что 1000 лет назад следовали за вождём, который сказал, что соседи плохие и их надо убить, что сейчас. Ужас.