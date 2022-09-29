{"id":13650,"url":"\/distributions\/13650\/click?bit=1&hash=b4a44ea9299acb416ac92e110a87e80acc960de1a8f124e06d52ec1ea62c252a","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043c \u043a\u0430\u043a \u0432 Sims","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Полина Лааксо

ЦБ запросил у банков списки сотрудников на бронь, но включить в них разрешил не более 30% штата — «Ъ» Статьи редакции

Для малых банков это много — они боятся, что не смогут работать.

6912 просмотров
Эльвира Набиуллина. Источник: «Ведомости»
  • Запрос от ЦБ получили около 100 кредитных организаций и банковских групп, среди которых все «системно значимые» банки страны, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • Основные критерии для внесения в список — «критическая важность работы» сотрудника, а также наличие у него высшего образования. Ограниченного перечня допустимых должностей и вакансий не было, но Банк России просил вписывать не более 30% «численного состава персонала». Итоговые документы работодатели должны были отправить регулятору 28 сентября.
  • На сентябрь 2022 года в России работает 361 кредитная организация, в которых занято свыше 600 тысяч специалистов, подсчитал «Ъ». По данным источника газеты, в каждом из пяти крупнейших банков под мобилизацию «формально» попадает не менее 1000 сотрудников (согласно «Выберу», речь о «Сбере», ВТБ, «Газпромбанке», «Альфа банке» и «Россельхозбанке» — vc.ru).
  • Крупным банкам гораздо проще «перераспределить ресурсы» в случае мобилизации «даже достаточно большого состава», считает заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов: в таких организациях много сотрудников, выполняющих схожие обязанности. А вот для небольших банков даже 30% — это много.

Для малых банков лишиться небольшого, но существенного количества состава, когда у них всего лишь несколько специалистов в каждой категории, может привести к утрате реальной возможности работы и, как следствие, к коллапсу деятельности их клиентов.

Никита Филиппов, заведующий бюро адвокатов «Де-юре»
  • 23 сентября Минобороны уточнило список категорий работников, которые не попадут под «частичную мобилизацию». Это в том числе сотрудники банков, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина добавляла: это касается всех работников финансовых организаций, «занятых на критически важных направлениях».

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #цб #мобилизация #банки

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
43 комментария
Написать комментарий...
 Валера...Валерия
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Kirill Zaytcev

тут он или роет окоп или копает подземный путь до финской границы

Ответить
Развернуть ветку
Идрис Идрис

Благодаря поехавшему Деду у современных банкиров (и у всей молодёжи) блестящие перспективы - стать продуктом компании "Уралкалий" или смыться в Уральск (Казахстан)

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Владимирова

В Украину еще 18 Himars приехали. Есть там такие злые ракеты с фольфрамовым шариками. Подрывается в воздухе, уничтожение живой силы в зоне поражения 100%

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

А теперь загугли что такое "Сармат", "Сатана", "ФАБ-2500", И засунь в жопу свои шарики.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

ФАБы доставлять надо ручками, пробиваясь через ПВО противника, Сатане уже 30 лет самым свежим, не факт что они вообще взлетят из шахт, а Сарматы до сих пор проходят опытные испытания.

Последние 2 месяца показали, что у РФ нечем бороться с GMLRS. Интересно, повторится ли это с ATACMS.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

ATACMS большая, тяжелая и медленная ракета, считай та же точка У, только точная, сбить её никаких проблем, скорее всего перед её пуском будут запускать много точек У, чтобы перегрузить ПВО, а потом уже ATACMS-ом стрелять, только так будут шансы.
GMLRS в этом плане намного круче, значительно меньше размером и намного быстрее, сбить почти нереально.

Ответить
Развернуть ветку
Алeкcандр Блoxин

Чего тогда линия фронта в другую сторону двигается?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Нырков

Ух, аж пробрало от гордости за то что весь мир уничтожить можем. А есть че для фронта-то, более приземленное, так сказать? Автоматы там, например, техника не из 70х?

Ответить
Развернуть ветку
Максим Степанов

15 рублей сегодня мы задержем, Родина в опасности, жертвуем твои 15 нашей армии!

Ответить
Развернуть ветку
Озверевший Фукуяма

Да куда там твои Хаймарсы приехали?)) по контракту их должны изготовить и поставить в течение 24 месяцев. За это время ты сам превратишься в фольфрамовый шарик, как и все твои коллеги по ципсо.
Вы бы хоть первоисточники изучали, прежде чем ботить на российских ресурсах)

Ответить
Развернуть ветку
Идрис Идрис

Во времена настали, женщины знают толк в видах вооружений. Разновидности макияжа уже не в тренде у слабого пола?

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Владимирова

Женщины уже получают мобпредписания, глупо не интерисоваться тем, что тебя убьёт.

Ответить
Развернуть ветку
Daniil K.

Самое забавное, что она просто пересказывает один вчерашний стрим, на котором просто обмолвились о подобной ракете, вообще без пруфов. Я уверен, спроси конкретное название/модель ракеты, человек не напишет (в отличии от обсуждения выше, где понятно о каком вооружении идёт речь - GMLRS/ATACMS). Просто транслирует непроверенную инфу.

Ответить
Развернуть ветку
Пермский рубин

Ох уж эти времена, о нравы, когда сражения проходили в открытом поле).

Ответить
Развернуть ветку
Государственный череп

Сейчас мы боремся с противником на vc.ru )))

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

На марше войска как раз в открытом поле + когда роют окопы + когда дождь затапливает землянки и приходится наружу выбираться, вы удивитесь, но сейчас там умирают почти также, как в первую мировую, даже высокоманевренная вторая мировая кажется современнее...

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Албанец

вы про Байдена?

Ответить
Развернуть ветку
Идрис Идрис

А вы уже из окопа шуткуете?

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

всю экономику страны решили спустить в унитаз одним указом. а теперь думают как залатать дыры в очке своем

Ответить
Развернуть ветку
Dudka Trubnik

Их собственное очко и очко их детей в порядке

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

вы после осмотра пришли?

Ответить
Развернуть ветку
Озверевший Фукуяма
Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Если взять что из 100% сотрудников половина женщины, а 20% это больные и старые сотрудники. То в 30% можно при желании всех запихать кто под призыв подпадает )))))

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin

Межведомственные игры. ЦБ, очевидно, не жалко: пусть хоть всех пишут. Но тогда МО возмутится. Поэтому хоть какой-то лимит надо было озвучить - и скорее всего, примерно из этих соображений его и назвали. Считать проценты в реале вообще вряд ли кто-то будет.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

МО не возмутился бы, возмутился бы туповатый обыватель, который схавает эти 30% и не поперхнется.

Ответить
Развернуть ветку
Рустам

Они сейчас тоже так подумают и потом скажут, что 30 процентов это из числа мужчин и то не считая стариков и больных

Ответить
Развернуть ветку
EY

Важно заметить что больных стариков, а не - и больных.
Не берут инвалидов.
А если у тебя диабет, позвоночная грыжа, пластина в голове и т.д. то это не помеха.

Ответить
Развернуть ветку
Фокс Йовович

Коллега, вы тоже на том плацу вчера стояли?)))

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Но можно лечь в больницу и прооперировать грыжу)))

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Врядли, ЦБ все равно больше на стороне банков. Все таки коллеги)

Ответить
Развернуть ветку
Алексей К

В банках, процентов 70% женщины обычно.

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

в очередях?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не больше 30% сотрудников. А скольких из них действительно не мобилизуют? И да – там тоже люди работают, всё верно, но насколько критично именно в это время "бронировать" банковских служащих?

Ответить
Развернуть ветку
Похер

Всех¯\_(ツ)_/¯

Ответить
Развернуть ветку
Идрис Идрис

Ну да, если у кредитных организацииюй типа "Домашние деньги" заберут все 100%, народ только обрадуется

Ответить
Развернуть ветку
Алeкcандр Блoxин

Обрадуется, что убили их соотечественников?

Ответить
Развернуть ветку
Идрис Идрис

Обрадуеюются что избавились от долгового ярма

Ответить
Развернуть ветку
Похер

Из окопа обрадуется?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

И пусть победит сильнейший!

Ответить
Развернуть ветку
Павел

В Сбербанке как раз 70% сотрудников женщины))

Ответить
Развернуть ветку
Розовый мангал
Ответить
Развернуть ветку
Игорь

Казалось бы. 21 век. А часть общества, похоже, вообще, не развивается. Что 1000 лет назад следовали за вождём, который сказал, что соседи плохие и их надо убить, что сейчас. Ужас.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
null