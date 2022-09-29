Финансы
Полина Лааксо

Porsche вышел на биржу с оценкой в $75,2 млрд — это верхняя граница ценового диапазона Статьи редакции

IPO стало вторым по величине за всю историю европейских торгов.

  • Немецкий автомобильный концерн Volkswagen определил стоимость акций Porsche на Франкфуртской бирже, с которой 29 сентября начнутся торги. По данным WSJ, компания разместила почти 114 млн привилегированных акций Porsche по €82,5 за штуку. Это верхняя граница ценового диапазона.
  • В результате размещения Porsche получит оценку в €75,2 млрд — это также максимальный прогноз компании от середины сентября. Тогда она полагала, что выйдет на биржу с оценкой от €70 млрд до $75,1 млрд.
  • В результате IPO компания входит в пятёрку крупнейших автопроизводителей по капитализации в мире — уступая Tesla и Toyota с оценками в $886 млрд и $232 млрд соответственно, но зато обгоняя Mercedes-Benz.
  • Всего Porsche разместит 911 млн акций: 455,5 млн привилегированных (не дают право на управление) и 455,5 млн обыкновенных. 114 млн уже выставленных бумаг — это 25% от общего объёма привилегированных акций, выделенных для IPO.
  • О планах вывести Porsche на IPO материнская компания объявляла ещё в феврале 2022 года: так она хотела упросить корпоративную структуру, чтобы конкурировать с Tesla.

#новость #volkswagen #porsche

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 Daniel de Lion

911 млн акций - красиво)

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A.Sportik

глаз радует почему-то

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Константин Полухтин

Есть инфа о том, что это Порш владеет Фольксом, а не наоборот, там какая-то темка с ОООшками и т.д.

С какой целью Порш вышли на биржу? Тупо бабки собрать, или что?

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Никита Корнеев

VW пытается решить проблему с недооценкой своих акций. Решили материализовать свой самый прибыльный актив.

Вот тут подробнее расписал - https://vc.ru/503376

IPO Porsche — Финансы на vc.ru
Предстоящее публичное размещение акций немецкого производителя спортивных автомобилей стало одной…
vc.ru
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Константин Полухтин

Порш сам прибыльный? А как же шкоды, поло и т.д.? Или маржа в порше перекрывает кол-во продаж шкод сеатов и т.д.?

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Никита Корнеев

У Porsche хорошая маржа операционной прибыли — 20%, а в первой половине этого года Porsche сформировала 25% операционной прибыли VW. Volkswagen прибыльный, но недооценённый. А бонусы менеджмента завязаны на рыночной капитализации компании. Когда VW раскроет в квартальной отчётности прибыль от IPO, то акции сразу отреагируют.

Также, независимая компания с фокусом на дорогой сегмент авто, сможет более эффективно конкурировать с TSLA чем неповоротливый и большой VW.

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Олег Якушев

«…то акции сразу отреагируют»
В том то и дело что они могут как взлететь так и рухнуть😂 причём на хорошем отчете рухнуть а на плохом взлететь, или наоборот. Сотни раз такое видел уже

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Abashin Yan

Порш вышел на IPO чтоб у VW меньше контроля как раз была а у бренда больше свободы и налички

https://www.brandingmag.com/2012/07/06/volkswagen-to-merge-with-porsche-the-two-brands-join-forces/

Volkswagen to Merge With Porsche, VW Group Gets…
Volkswagen and Porsche have announced a merger that will complete their 2009 Comprehensive…
www.brandingmag.com
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Dima Kurilov

Холдинг Порш (Porsche SE) владеет (вернее, управляет) ФВ (Volkswagen AG), а ФВ владеет производством автомобилей Порш (Porsche AG).
В статье речь о выходе на биржу Porsche AG, акции самого холдинга Porsche SE уже есть на рынке.

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Константин Полухтин

Понял, благодарю.

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роман долгополов

За дизельгейт рассчитаться раз владеет wv

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Oleg Ast

Вроде уже заплатили штраф. Кредиты вернет с IPO

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Mindful Reading Service

у них такой умный и хитрый гендиректор, что мы узнаем о настоящих причинах только через несколько лет

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Константин Полухтин

Если они там раньше не умрут, конечно же)

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Александр Николенко

Заправляю порш шампейном

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Fedor

Биржа, мягко говоря, оторвана от реальности. Что бы сделать автомобиль нужно потратить много энергии, а её в европе тупо нет, даже по космическим ценам нет. Люди реально могут замерзнуть, тут не до поршей будет. Акционеров ждёт жесткая посадка.

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Никита Корнеев

Ferrari оценена в два раза дороже, а Tesla в 4,5. Так что параметры оценки это дело субъективное.

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Fedor

Акционеры оценивают будущий доход. Они покупают прибыль "послезавтра". У Теслы всё будет хорошо. А у европейцев плохо.
Давайте считать. На производство одного авто нужно 2,2 MWh энергии. Вывезут ли европроизводители с такими ценами?

https://www.acea.auto/figure/energy-consumption-during-car-production-in-eu/

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Никита Корнеев

История с высокими ценами на электроэнергию будет непродолжительной. Скоро европейцы налупят столько ветряков, что свои потребности точно закроют.

Ну и разрыв в мультипликаторах все равно большой, у европейцев есть ресурс для манёвра.

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Fedor

Проблема в том, что ветряки не растут на деревьях. Их нужно построить и потратить на производство много энергии.

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Бублик

— Европа, Европа, по телевизору сказали, что энергия подорожала. Ты теперь будешь меньше расходовать?
— Нет, Африка. Это ты будешь меньше получать.

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Fedor

А может быть и наоборот. Но если мы хотим произвести товар и продать его, то нужно это делать там где энергия и труд стоят недорого. Куда-то европе надо перемещать производство, хоть в ту же африку.

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Abashin Yan

Собирать можно и в Сша и в Азии а вот бренд Порше и историю 911 за пару лет не сделать

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Fedor

Да сколько их было, этих легендарных брендов? Без экономики сдуется, забудется и будет собираться на автовазе как Datsun

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Oleg Ast

Будут канешно но не Порше. Фольцваген будут ...Поло. Но не под маркой Фольцваген. Вроде о таком за спинами часть менеджмента VAG уже ведут переговоры.

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Oleg Ast

Некоторые комплектующие для бюджетных VAGов вроде в Китае делают. А в Мексике есть завод Фольксваген Volkswagen de México S.A. de C.V

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Fedor

Да полно этих заводов. В Турции почти все производители заводы имеют.

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Константин Полухтин

"...Но обгоняя Мерседес-Бенз". Они и на треке по-быстрее будут)

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Вадим Д.

Ура! Хотя – не всё ли равно нам?

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Yamile

рад за порше от всего сердца D

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Keyser Soze

АвтоВАЗ подавился окурком...

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