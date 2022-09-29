Porsche вышел на биржу с оценкой в $75,2 млрд — это верхняя граница ценового диапазона Статьи редакции
IPO стало вторым по величине за всю историю европейских торгов.
- Немецкий автомобильный концерн Volkswagen определил стоимость акций Porsche на Франкфуртской бирже, с которой 29 сентября начнутся торги. По данным WSJ, компания разместила почти 114 млн привилегированных акций Porsche по €82,5 за штуку. Это верхняя граница ценового диапазона.
- В результате размещения Porsche получит оценку в €75,2 млрд — это также максимальный прогноз компании от середины сентября. Тогда она полагала, что выйдет на биржу с оценкой от €70 млрд до $75,1 млрд.
- В результате IPO компания входит в пятёрку крупнейших автопроизводителей по капитализации в мире — уступая Tesla и Toyota с оценками в $886 млрд и $232 млрд соответственно, но зато обгоняя Mercedes-Benz.
- Всего Porsche разместит 911 млн акций: 455,5 млн привилегированных (не дают право на управление) и 455,5 млн обыкновенных. 114 млн уже выставленных бумаг — это 25% от общего объёма привилегированных акций, выделенных для IPO.
- О планах вывести Porsche на IPO материнская компания объявляла ещё в феврале 2022 года: так она хотела упросить корпоративную структуру, чтобы конкурировать с Tesla.
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911 млн акций - красиво)
глаз радует почему-то
Есть инфа о том, что это Порш владеет Фольксом, а не наоборот, там какая-то темка с ОООшками и т.д.
С какой целью Порш вышли на биржу? Тупо бабки собрать, или что?
VW пытается решить проблему с недооценкой своих акций. Решили материализовать свой самый прибыльный актив.
Вот тут подробнее расписал - https://vc.ru/503376
Порш сам прибыльный? А как же шкоды, поло и т.д.? Или маржа в порше перекрывает кол-во продаж шкод сеатов и т.д.?
У Porsche хорошая маржа операционной прибыли — 20%, а в первой половине этого года Porsche сформировала 25% операционной прибыли VW. Volkswagen прибыльный, но недооценённый. А бонусы менеджмента завязаны на рыночной капитализации компании. Когда VW раскроет в квартальной отчётности прибыль от IPO, то акции сразу отреагируют.
Также, независимая компания с фокусом на дорогой сегмент авто, сможет более эффективно конкурировать с TSLA чем неповоротливый и большой VW.
«…то акции сразу отреагируют»
В том то и дело что они могут как взлететь так и рухнуть😂 причём на хорошем отчете рухнуть а на плохом взлететь, или наоборот. Сотни раз такое видел уже
Порш вышел на IPO чтоб у VW меньше контроля как раз была а у бренда больше свободы и налички
https://www.brandingmag.com/2012/07/06/volkswagen-to-merge-with-porsche-the-two-brands-join-forces/
Холдинг Порш (Porsche SE) владеет (вернее, управляет) ФВ (Volkswagen AG), а ФВ владеет производством автомобилей Порш (Porsche AG).
В статье речь о выходе на биржу Porsche AG, акции самого холдинга Porsche SE уже есть на рынке.
Понял, благодарю.
За дизельгейт рассчитаться раз владеет wv
Вроде уже заплатили штраф. Кредиты вернет с IPO
у них такой умный и хитрый гендиректор, что мы узнаем о настоящих причинах только через несколько лет
Если они там раньше не умрут, конечно же)
Заправляю порш шампейном
Биржа, мягко говоря, оторвана от реальности. Что бы сделать автомобиль нужно потратить много энергии, а её в европе тупо нет, даже по космическим ценам нет. Люди реально могут замерзнуть, тут не до поршей будет. Акционеров ждёт жесткая посадка.
Ferrari оценена в два раза дороже, а Tesla в 4,5. Так что параметры оценки это дело субъективное.
Акционеры оценивают будущий доход. Они покупают прибыль "послезавтра". У Теслы всё будет хорошо. А у европейцев плохо.
Давайте считать. На производство одного авто нужно 2,2 MWh энергии. Вывезут ли европроизводители с такими ценами?
https://www.acea.auto/figure/energy-consumption-during-car-production-in-eu/
История с высокими ценами на электроэнергию будет непродолжительной. Скоро европейцы налупят столько ветряков, что свои потребности точно закроют.
Ну и разрыв в мультипликаторах все равно большой, у европейцев есть ресурс для манёвра.
Проблема в том, что ветряки не растут на деревьях. Их нужно построить и потратить на производство много энергии.
— Европа, Европа, по телевизору сказали, что энергия подорожала. Ты теперь будешь меньше расходовать?
— Нет, Африка. Это ты будешь меньше получать.
А может быть и наоборот. Но если мы хотим произвести товар и продать его, то нужно это делать там где энергия и труд стоят недорого. Куда-то европе надо перемещать производство, хоть в ту же африку.
Собирать можно и в Сша и в Азии а вот бренд Порше и историю 911 за пару лет не сделать
Да сколько их было, этих легендарных брендов? Без экономики сдуется, забудется и будет собираться на автовазе как Datsun
Будут канешно но не Порше. Фольцваген будут ...Поло. Но не под маркой Фольцваген. Вроде о таком за спинами часть менеджмента VAG уже ведут переговоры.
Некоторые комплектующие для бюджетных VAGов вроде в Китае делают. А в Мексике есть завод Фольксваген Volkswagen de México S.A. de C.V
Да полно этих заводов. В Турции почти все производители заводы имеют.
"...Но обгоняя Мерседес-Бенз". Они и на треке по-быстрее будут)
Ура! Хотя – не всё ли равно нам?
рад за порше от всего сердца D
АвтоВАЗ подавился окурком...