Турецкие госбанки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank перестали обслуживать карты «Мир» Статьи редакции
Из-за угрозы вторичных санкций США.
- О том, что ещё три турецких банка перестали работать с картами «Мир», сообщил Департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России.
- Турецкие власти «прорабатывают альтернативные способы оплаты», добавили в ведомстве.
- 19 сентября турецкие частные банки İşbank и DenizBank приостановили обслуживание карт «Мир».
- 15 сентября 2022 года США ввели санкции против гендиректора НСПК (оператора платёжной системы система «Мир») Владимира Комлева. Тогда же Минфин США предупредил о санкциях для тех, кто помогает российской системе работать за рубежом.
- Картами системы «Мир» можно пользоваться в десяти странах и регионах мира — Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. А планы их внедрить есть у Нигерии, Мьянмы, Бахрейна, Таиланда, Кубы, Малайзии, Ирана. Но в конце сентября казахстанский «Халык Банк» и вьетнамский BIDV прекратили принимать карты «Мир», такое же решение узбекский процессинговый центр Uzcard.
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Мир стал меньше.
Ну так всё правильно - эти отвалились, но они же планируют сделать прям банк для МИРа, с блэкджеком и развлечениями, а остальным не нужны проблемы с санкциями.
Вряд ли даже у последнего теперь такие планы остались
Картами системы «Мир» можно пользоваться в десяти странах и регионах мира — Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
Пока что
Прям туристический топ.
На деле в большинстве этих стран можно только снять с банкоматов некоторых банков, а не платить везде как визой.
В южной Корее кажется только в сети каких-то супермаркетов
Почему в списке этих замечательных стран до сих пор нет Ирана и КНДР?
А в КНДР разве можно?
В Иране правда как-то странно
Не знаю, потому и спрашиваю. Эритреи ещё не хватает, опять же.
И в КНДР и в Иран - можно. И некоторые даже ездят. КНДР - это ж back to USSR, ностальгия..