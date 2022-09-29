Финансы
Маша Цепелева

Турецкие госбанки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank перестали обслуживать карты «Мир» Статьи редакции

Из-за угрозы вторичных санкций США.

  • О том, что ещё три турецких банка перестали работать с картами «Мир», сообщил Департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России.
  • Турецкие власти «прорабатывают альтернативные способы оплаты», добавили в ведомстве.
  • 19 сентября турецкие частные банки İşbank и DenizBank приостановили обслуживание карт «Мир».
  • 15 сентября 2022 года США ввели санкции против гендиректора НСПК (оператора платёжной системы система «Мир») Владимира Комлева. Тогда же Минфин США предупредил о санкциях для тех, кто помогает российской системе работать за рубежом.
  • Картами системы «Мир» можно пользоваться в десяти странах и регионах мира — Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. А планы их внедрить есть у Нигерии, Мьянмы, Бахрейна, Таиланда, Кубы, Малайзии, Ирана. Но в конце сентября казахстанский «Халык Банк» и вьетнамский BIDV прекратили принимать карты «Мир», такое же решение узбекский процессинговый центр Uzcard.

#новость #мир #нспк #турция

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11 комментариев
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 Roman Missetskiy

Мир стал меньше.

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Вадим Д.

Ну так всё правильно - эти отвалились, но они же планируют сделать прям банк для МИРа, с блэкджеком и развлечениями, а остальным не нужны проблемы с санкциями.

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Антон Штадлер
А планы их внедрить есть у Нигерии, Мьянмы, Бахрейна, Таиланда, Кубы, Малайзии, Ирана

Вряд ли даже у последнего теперь такие планы остались

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Никита

Картами системы «Мир» можно пользоваться в десяти странах и регионах мира — Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Пока что

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Андрей Волхонский

Прям туристический топ.

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Alex R

На деле в большинстве этих стран можно только снять с банкоматов некоторых банков, а не платить везде как визой.

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Peachylol

В южной Корее кажется только в сети каких-то супермаркетов

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Слегка Придурковатый

Почему в списке этих замечательных стран до сих пор нет Ирана и КНДР?

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And

А в КНДР разве можно?
В Иране правда как-то странно

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Слегка Придурковатый

Не знаю, потому и спрашиваю. Эритреи ещё не хватает, опять же.

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Вася Пражкин

И в КНДР и в Иран - можно. И некоторые даже ездят. КНДР - это ж back to USSR, ностальгия..

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