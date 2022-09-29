По данным исследования банковских чат-ботов от Markswebb (есть у vc.ru), число успешно обрабатываемых запросов за год выросло незначительно — в среднем от 9% до 15% на каждый блок задач. Агентство связывает это с тем, что все банки придерживаются собственных приоритетов в разработке, а на рынке нет единых принципов.