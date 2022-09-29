Среди банков лучшие чат-боты у «Альфа-банка», ВТБ и «Тинькофф» — исследование Markswebb Статьи редакции
Боты хорошо распознают жалобы и переводят диалог на оператора, хуже справляются с информацией о сроках, комиссиях, условиях по продуктам.
По данным исследования банковских чат-ботов от Markswebb (есть у vc.ru), число успешно обрабатываемых запросов за год выросло незначительно — в среднем от 9% до 15% на каждый блок задач. Агентство связывает это с тем, что все банки придерживаются собственных приоритетов в разработке, а на рынке нет единых принципов.
- Агентство на основе глубинных интервью с пользователями и разработчиками и анализа 55 источников информации предлагает такие принципы: бот должен решать задачу пользователя, давать оптимальный объём информации, просто подавать её, адаптироваться под запрос, эффективно реагировать на негатив, уведомлять об обслуживании ботом, быть вежливым, иметь многофункциональный интерфейс, быть интегрированным с другими каналами.
- Каждый чат-бот проверялся на способность поддержать разговор (CUI) и выполнить 50 запросов по шести блокам пользовательских задач: навигация, предоставление общей и персонализированной информации, подбор продукта, выполнение действий, приём жалоб.
Чат-бот «Альфа-банка» может ответить на 49 из 50 запросов. Он единственный смог распознать два отдельных запроса сразу и ответить на них двумя разными сообщениями. Но сервис недостаточно точно распознает фразы с ошибками, не позволяет вернуться на шаг назад в диалоге.
- Бот ВТБ обрабатывает 86% популярных запросов. Чаще даёт ответ с первого раза и не просит переформулировать запрос, не повторяет ответы в одном диалоге, можно вернуться на шаг назад. Бот плохо распознает негатив и определяет только часть жалоб.
- Текстовый бот «Тинькофф» (год назад был на первом месте) успешно отвечает на 75% самых популярных запросов, хорошо справляется с приёмом жалоб и выполнением действий. Принимает голосовые и текстовые запросы, позволяет сохранить и поделиться историей переписки, управлять шрифтом чата. Но может не справиться с простыми запросами по навигации и предоставлению информации.
Боты «Сбера», «Росбанка», «Хоум Кредита», «Почта Банка» и «Совкомбанка» отвечают на большинство популярных вопросов. Бот «Сбера» лучше всех в группе обрабатывает запросы. Бот «Росбанка» — самый вежливый в этой группе. Лучше всего интегрирован с другими каналами бот банка «Хоум Кредит». Но все они недостаточно хорошо справляются с информацией о продуктах и условиях обслуживания, не оптимизируют информацию.
- «МТС Банку», «Банку Открытие» и «Ак Барс Банку» агентство рекомендует увеличить число обрабатываемых запросов, научиться распознавать опечатки и ошибки, обрабатывать несколько вопросов одновременно и перемещать клиента по шагам диалога. При этом бот «МТС Банка» один из самых вежливых, бот «Ак Барс Банка» входит в топ-3 по простоте подачи информации.
- В целом все проверяемые боты хорошо распознают жалобы и претензии и переводят диалог на оператора. Хуже справляются с предоставлением информации о сроках, комиссиях, условиях по продуктам, с такими задачами справились только 6 из 11.
Лучший чат бот, который на фразу "Переключи на человека" делает это без мозгоебств. В остальном все эти боты бесполезная хрень.
У альфы без шансов попасть на оператора
Вообще лучший бот - это тот, который произносит всего одну фразу «Добрый день! Я вижу, что Вы досточно умны, чтобы не общаться с ботом, поэтому соединяю Вас сразу с оператором»
У Райфа еще и Почты команда «Оператор» отлично работает в чате
у втб кстати эта фраза отлично работает, разбирался с одной проблемкой и долбился каждый день по итогам решения, обычно в течении 5 минут стабильно подключали человека
Не так давно писал такой пост:
Когда встречаю очередную статью, как компания встроила в чат или телефонию бота-помощника, всегда удивляюсь односторонности выводов, которые там делаются.
С всеми этими роботами есть одна глобальная проблема - компания отчитывается о безумной эффективности после внедрения, а конечные пользователи обычно их проклинают. Например, я прямо сейчас Альфа-Банк👌
Связано это в первую очередь с тем, что до оператора нереально добраться и зачастую проще забить на эту затею, чем пытаться что-то решить с непонимающим проблему роботом, задающим одинаковые вопросы не в тему по кругу, из которого зачастую не выбраться. А если у вас еще и какой-то срочный вопрос, например, по платежу, то это отдельное удовольствие.
Более того, если вам даже удастся это сделать первый раз, то следующий ответ в чате может вас вернуть в начальную точку - крайне приятное состояние 🤬
На скришоте наглядный пример - запросов, как обойти «помощника», уже достаточно много, что сформировались подсказки и соответствующая выдача.
И хотелось бы, чтобы об этом кто-то задумался, но вряд ли такое возможно, ведь нагрузку на поддержку это снижает сильно, значит «эффективность» есть, а пользователи тут уже не главное.
Так понимаю, что отчитываются в стиле "ну это же современно!" и "стали меньше операторов тереби, значит, бот решает вопросы" - так просто не могут до оператора дойти и не решается вопрос.
Да ладно? Самый убогий бот у Альфы, он даже тариф не может найти. Ни на один вопрос бот альфы мне не помог, вопросы задаю простейшие, формализованные.
И стали банки чат-ботами меряться.
А могли бы и качеством/уровнем сервиса, выгодой для клиентов. Хотя, чего это я?
Чат-бот это тоже сервис
Чат бот это тоже сервис, не?
А что вас в сервисах не устраивает? Конкретно у тройки лидеров? Если конечно вы у них обслуживаетесь.
А банки причем, если критерии придумывает markswebb ?
Markswebb - самые бесполезные исследования:
- места в рейтинга покупаются (не напрямую конечно, но делается легко)
- критерии исследований смешные, на уровне «так принято»
- исследования проводятся то ли студентами, то ли просто рандомными людьми
Вы там что нюхаете? Самый помойный бот у альфы, невозможно с ним общаться и не реально списаться с оператором. Поддержка работает аналогично
Нужно говорить «оператор». И повторять это, пока не переключит.
У Тиньков было "позови человека". Как сейчас не знаю.
С Альфой не работает сколько раз не пиши.
Что? ВТБ на 2 месте? С дубу рухнули?
Кто больше платит — тот выше в рейтинге
Многие пользователи недооценивают полезность ботов. Если нам с вами не нужно писать, чтобы найти условия тарифов или спросить, будет ли комиссия при переводе, то есть масса других пользователей, которые не разбираются и не очень хотят этого делать.
В данном случае качество бота зависит от того, может ли он дать правильную информацию + научить пользоваться клиента приложением самостоятельно.
Опыт имел только с Альфой и ВТБ - первый бот мне понравился больше.
Здесь, если вы не поняли, большинство не про практику использования, а про плюсиков собрать на модном хейте. Сам пользовался Тиньковским. Сейчас ВТБ-шным. Первый реально круто позволял общие информационные проблемы решать. У ВТБ получше, но пока не айс. Про бота ГПБ молчу. Даже не знаю есть ли он. У них только чат недавно появился:-)
Я вам говорю конкретно: бот Альфы даже простейшие вопросы не может ответить, даже о которых вы написали. Он просто не может быть первым и даже в середняках. Я как-то спрашивал у него про банкоматы партнеров и комиссии за снятие - это вообще ноль.
Как правило, ответы на такие вопросы быстрее и точнее находятся в гугле (по опыту с чат-ботами тинька и альфы).
У Markswebb везде Альфа первый🤷♂️
Почему не оценивали насколько просто переключить на оператора?
Ни разу не пользовался чат-ботами в банках. Не считаю, что если мой вопрос связан с деньгами, то его кто-то мне поможет решить кроме человека.
А для "прочих" вопросов надо чтобы был нормально проработан интерфейс приложения.
А еще совершенно отвратительный бот у Мегафона. Просто накипело, вот и вспомнил
Наверно у меня уже профдеформация, потому что мы сами чат-ботов разрабатываем https://botcreators.ru
Постоянно в глаза бросается плохое качество чужих решений
Приходите к нам за лучшими практиками в ботостроении)
Ну и напрасно. Тот же Сберовский салют позволяет парой слов перевести деньги родителям, например. Правда Сбер у меня не основной банк и более широко я их бота не пытался использовать. Но тут реально очень удобно.
У альфы настолько крутой чат-бот что до оператора не добраться
Альфа? на 1 месте? да это шутка какая-то)))) самый тупой чат-бот из всех, что мне приходилось юзать. Оператора не зовёт вообще, вопросы понимает только тривиальные, а если у тебя какая-то нестандартная ситуация, хрен знает как вообще в ТП альфы обращаться.
На прошлой неделе была ситуация, когда при оплате в магазине оплата не прошла, а списание с карты произошло.
Магазин говорит - обращайтесь в банк,
Банк (Тинькофф) говорит - обращайтесь в магазин.
Так и обращаюсь вторую неделю туда-сюда.
По уровню вовлеченности поддержки, никто даже близко не подобрался к почившему Рокетбанку.
Здравствуйте.
Мы всегда стараемся помочь клиентам в таких ситуациях. Напишите, пожалуйста, ваши ФИО и дату рождения нам в личные сообщения, хотим все проверить..
Лучший должен быть один ☝🏼
ох уж эти рейтинги в абстрактных попугаях
Бля, если эти лучшие (пользуюсь альфой и тиньком), то какие же остальные ?
Все 3 указанных чата при этом невероятно бесят клиентов
"лучшие чат-боты у «Альфа-банка»" - настолько смешно, что будь время повеселее, то написал бы "в голос".
У Альфы самый ТУПОЙ чат-бот.
Боты не нужны.
А вы секретарями Машей или Олегом пользовались?
Я работал в агентстве, которое для всех крупных банков проводило анализ лояльности, лонгитюдные исследования, мониторинг, конжойнты и т.д. и т.п. Так вот чат-боты - это самое главное дерьмо, которое тянуло всю аналитику вниз. И все это просто не замечали - ведь чат-боту не надо платить зарплату. А то, что чат-дауны - это редкостное по своей мерзости создание айтишников постоянно бесит клиентов, как бы в расчет не берется.
Все чат-боты говно.
Это пока ИИ не стал умнее большинства. То, что он уже умнее некоторых - факт.
Как сюда ВТБ попало, мне по 7-10 дней не отвечают, только через ругань в офисе... ?
Альфа - так себе... Тинь - быстро...
Модуль... - ок
Странный у них рейтинг.
Пару раз в бота в Альфу писал и получал вполне себе релевантный ответ. За ботами будущее)
А что есть люди, которые пользуются ботами????
Если чат бот легко дает позвать человека, то чат бот хороший )
А какой вендор у этих чат-ботов? Наверняка же не у всех собственная разработка.