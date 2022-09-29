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Юрлица смогут покупать «недружественные» ценные бумаги вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора Статьи редакции

Такое решение принял Банк России.

  • Центробанк уточнил правила продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг: юрлица смогут покупать ценные бумаги «недружественных» эмитентов без ограничений вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора.
  • С 1 октября 2022 года ЦБ ограничит продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов. С января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать любые поручения по покупкам таких бумаг.
  • Ограничения не затронут операции по закрытию коротких позиций, а также операции с иностранными бумагами компаний, которые ведут свою основную деятельность в России, и компаний из «дружественных» стран.
  • При этом некоторые брокеры, например БКС и «Тинькофф Инвестиции», полностью запретят неквалифицированным инвесторам покупать бумаги «недружественных» стран уже с 1 октября.
Обновлено в 18:30. На фоне новости акции «СПБ Биржи» на Мосбирже растут почти на 30%. Это основная торговая площадка в России, где обращаются иностранные акции.

#новость #цб

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28 комментариев
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 Вася Пражкин

А чем Вася из Усть-Пиздюйска хуже, чем ООО "Рога и Копыта"?

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Grigoriy Malyshev

тем, что не преодолел порог в 10тр взноса в уставной капитал на открытие юр.лица

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Вася Пражкин

Всего 10К - и ты дружественнен к «недружественным» ценным бумагам )

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Noblesse. tv

Достаточно просто "пообещать" внести эти 10 тыр в уставной капитал(но конечно внести их в течении 4х мес.) Сейчас даже пошлину платить не надо, если регать через ЭЦП удаленно...

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Херня Всё

Если иностранные бумаги превратятся просто в бумагу - Вася из усть-пиздюйска будет митинговать, как валютный ипотечник в 2014м. И ЦБ с этим придется что-то делать.

А если кинут ООО Рога и Копыта - и хер с ним

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Армен Арзуманян

Нет Вася не будет митинговать, т.к. закон не на Частной стороне. Это совершенно разные события. Вася сам должен принимать решения и уж точно осложнять жизнь Васе ну ни как нельзя...

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Кирилл Чиркин

Вася может на похоронные купить доллар по 150, чтобы купить биток по 500

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Grandzlo

VC превратился в ВС ( военные сводки )

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Дмитрий Волков

Мне блять безумно интересно, а кто сейчас в здравом уме в РФ вообще будет инвестировать? Странные, иностранные, инопланетные бумаги.

Неужели инвесторы за эти пол года еще не поняли, что прибыльнее выкинуть свои активы в окно, чем связываться с рынком акций посредством инструментов России?

Или вдруг стало можно смотреть в будущее, с сегодняшнего дня можно планировать, строить перспективу?

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Dan Max

По моему самые лучшие инвестиции сейчас это молитвы. Вкладывайтесь по полной, может и окупится.

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Дмитрий Волков

100% акций держит патриарх, так что увы(

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Армен Арзуманян

Понятно что "жопа", но и на "жопу" есть любители...

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Армен Арзуманян

Вот тут как говориться ЦБ забил гол в свои ворота. Просто взяли и добавили убытков и без того находящемся не в лучшем положении инвесторам. Данные ограничения куда больше проблем проблем инвесторам добавят чем прошлая блокировка или возможная будущая... Инвестор он в силу закона понимает все риски и вот так взять и "нагадить" ну не знаю, слов нет...

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Вадим Д.

Юрлица равнее прочих лиц ☝🏻

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Армен Арзуманян

Они без уровня работают.

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виктор сикрит

как же ржу постоянно с "недружественные"

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Genio Genio

Нужно жить в мире и гармонии со всем живым! И точка!

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Армен Арзуманян

Это типа - Вкусно и точка... Из этой оперы?

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Антон Гамаюнов

Пора бы уже законодательно отнести ИП к юрлицу или к физлицу полностью. Надоела эта неразбериха со статусом. Таки ИП смогут или нет покупать?

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Grigoriy Malyshev

наличие статуса ИП не мешает открывать еще и ООО

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Антон Гамаюнов

Часто ИП относят к юрлицам, потому что у них есть возможности юрлиц, хотя теоритически это неверно. Поэтому и вопрос, в этот раз произошло также или только ООО?

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Grigoriy Malyshev

скорее всего - еще не решили)

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Вячеслав Зайцев

будет прикольно, если ИП эта история будет касаться, доходы минус расходы и торгуешь

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Алексей

По твоему лучше платить 15 процентов чем 13 по НДФЛ?

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Армен Арзуманян

Не будет.

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Genio Genio

Когда физлицам вернут то, что заблокировано евроклиром или обменяю наши бумаги на их бумаги тут!? Самый главный вопрос

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i.i.

Что-то мне подсказывает,что никогда не вернут

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Genio Genio

Тогда обмен

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