Юрлица смогут покупать «недружественные» ценные бумаги вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора Статьи редакции
Такое решение принял Банк России.
- Центробанк уточнил правила продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг: юрлица смогут покупать ценные бумаги «недружественных» эмитентов без ограничений вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора.
- С 1 октября 2022 года ЦБ ограничит продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов. С января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать любые поручения по покупкам таких бумаг.
- Ограничения не затронут операции по закрытию коротких позиций, а также операции с иностранными бумагами компаний, которые ведут свою основную деятельность в России, и компаний из «дружественных» стран.
- При этом некоторые брокеры, например БКС и «Тинькофф Инвестиции», полностью запретят неквалифицированным инвесторам покупать бумаги «недружественных» стран уже с 1 октября.
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А чем Вася из Усть-Пиздюйска хуже, чем ООО "Рога и Копыта"?
тем, что не преодолел порог в 10тр взноса в уставной капитал на открытие юр.лица
Всего 10К - и ты дружественнен к «недружественным» ценным бумагам )
Достаточно просто "пообещать" внести эти 10 тыр в уставной капитал(но конечно внести их в течении 4х мес.) Сейчас даже пошлину платить не надо, если регать через ЭЦП удаленно...
Если иностранные бумаги превратятся просто в бумагу - Вася из усть-пиздюйска будет митинговать, как валютный ипотечник в 2014м. И ЦБ с этим придется что-то делать.
А если кинут ООО Рога и Копыта - и хер с ним
Нет Вася не будет митинговать, т.к. закон не на Частной стороне. Это совершенно разные события. Вася сам должен принимать решения и уж точно осложнять жизнь Васе ну ни как нельзя...
Вася может на похоронные купить доллар по 150, чтобы купить биток по 500
VC превратился в ВС ( военные сводки )
Мне блять безумно интересно, а кто сейчас в здравом уме в РФ вообще будет инвестировать? Странные, иностранные, инопланетные бумаги.
Неужели инвесторы за эти пол года еще не поняли, что прибыльнее выкинуть свои активы в окно, чем связываться с рынком акций посредством инструментов России?
Или вдруг стало можно смотреть в будущее, с сегодняшнего дня можно планировать, строить перспективу?
По моему самые лучшие инвестиции сейчас это молитвы. Вкладывайтесь по полной, может и окупится.
100% акций держит патриарх, так что увы(
Понятно что "жопа", но и на "жопу" есть любители...
Вот тут как говориться ЦБ забил гол в свои ворота. Просто взяли и добавили убытков и без того находящемся не в лучшем положении инвесторам. Данные ограничения куда больше проблем проблем инвесторам добавят чем прошлая блокировка или возможная будущая... Инвестор он в силу закона понимает все риски и вот так взять и "нагадить" ну не знаю, слов нет...
Юрлица равнее прочих лиц ☝🏻
Они без уровня работают.
как же ржу постоянно с "недружественные"
Нужно жить в мире и гармонии со всем живым! И точка!
Это типа - Вкусно и точка... Из этой оперы?
Пора бы уже законодательно отнести ИП к юрлицу или к физлицу полностью. Надоела эта неразбериха со статусом. Таки ИП смогут или нет покупать?
наличие статуса ИП не мешает открывать еще и ООО
Часто ИП относят к юрлицам, потому что у них есть возможности юрлиц, хотя теоритически это неверно. Поэтому и вопрос, в этот раз произошло также или только ООО?
скорее всего - еще не решили)
будет прикольно, если ИП эта история будет касаться, доходы минус расходы и торгуешь
По твоему лучше платить 15 процентов чем 13 по НДФЛ?
Не будет.
Когда физлицам вернут то, что заблокировано евроклиром или обменяю наши бумаги на их бумаги тут!? Самый главный вопрос
Что-то мне подсказывает,что никогда не вернут
Тогда обмен