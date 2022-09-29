Центробанк продлил ограничения на вывод средств за рубеж ещё на полгода: с 1 октября 2022 года до 31 марта 2023 года.

Подпишись на наши Telegram-каналы Frank Media и Frank Media Invest, чтобы быть в курсе самых важных новостей из мира финансовых рынков и инвестиций. Без анонимности и фейков.