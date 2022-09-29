ЦБ продлил ещё на полгода ограничения по выводу денег за рубеж Статьи редакции
Регулятор сохранил лимит для перевода средств в $1 млн.
Центробанк продлил ограничения на вывод средств за рубеж ещё на полгода: с 1 октября 2022 года до 31 марта 2023 года.
- Граждане России и «дружественных» стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов — не более $10 тысяч (или эквивалент в другой иностранной валюте).
- Физлица — нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере зарплаты. Такая возможность есть у представителей как «дружественных», так и «недружественных» стран.
- Запрет сохраняется для физлиц — нерезидентов из «недружественных» стран, не работающих в России, а также юрлиц из таких государств.
- ЦБ до этого последовательно расширял возможности перевода средств россиян и «дружественных» нерезидентов за рубеж. Проводилось это в рамках смягчения валютного контроля, анонсированного председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.
- В мае лимит банковского перевода был увеличен с $10 тысяч до $50 тысяч, а в июне — до $150 тысяч. Ограничения на перевод средств за границу был установлен после начала «спецоперации» и ответных санкций.
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На пол года до 1млн баксов? Ппц, они же поименно знают этих тыщу людей кто переводит такие деньги
Ничего не понятно. А в зарубежные банки они не по системам денежных переводов переводят???
Без открытия счета. Золотая корона, Contact.
А че пол года то, давайте на 10 сразу
Дед столько не проживёт
Пол ,а потом ещё пол года и переводить деньги будет некому
А все смеялись над «криптонами»))
Смеялись те, у кто не имеет 1млн$ в месяц, и правильно делали... чего не посмеяться то?))
Что то случилось?