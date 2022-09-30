Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 сентября: доллар — 57,41 рубля, евро — 55,40 рубля.

Курсы на Мосбирже к 07:40 мск: доллар — 57,11 рубля, евро — 55,66 рубля.

Курсы на Forex к 07:41 мск: доллар — 57,40 рубля, евро — 55,74 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,20 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,69 рубля, евро — по 61,91 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

После повышения ключевой ставки ЦБ до 20% 28 февраля заёмщики могли платить по сниженным ставкам. Правительство выделит 25,6 млрд рублей, чтобы компенсировать банкам до 70% тех недополученных доходов.

Совладелец местного подразделения британской косметической сети Lush Дмитрий Азаров думает запустить сеть магазинов и производство косметики в Подмосковье под брендом Relish.

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Мосбиржа надеется запустить до конца года фьючерсы на четыре иностранных индекса: на немецкий индекс акций DAX, общеевропейский Euro Stoxx, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng. Торговля ими будет доступна неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Какие есть проблемы и трудности

Фармацевты, а также производители медтехники и товаров для здоровья попросили отсрочку для сотрудников. «Сейчас и так дефицит кадров. Людей нет, а тех, кто подходит по квалификации, компании могут перекупать друг у друга с 20-50%-ной прибавкой к зарплате», — пояснил один из участников рынка.

По разным оценкам, себестоимость производства книг выросла с начала 2022 года на 20-40%. Причина роста — подорожание бумаги, картона и типографских услуг. Кризис на рынке зарождался ещё в 2021 году, так что текущая ситуация лишь усугубила его.

С уходом иностранных компаний в российских вузах закрылись кафедры, которые до этого открывали фирмы вроде Microsoft, IBM, Apple, Oracle и Android. Они вели ИТ-направлений и, помимо прочего, учили мобильной разработке, работе с облачными сервисами и системами управления предприятием.

Национальное фитнес-сообщество попросило правительство снизить ввозные таможенные пошлины на спортивное оборудование с 5% до 2%. Поддержка нужна отрасли из-за санкций — она сильно зависит от зарубежных поставок.

Лондонская биржа металлов (LME) думает запретить отгрузки металлов из России на свои склады — сейчас они не под санкциями. Однако как будет выглядеть запрет и будет ли биржа учитывать происхождение металла — неизвестно, пишет «Ъ».

Владелец банкоматов Nosto в Финляндии — Nokas CMS — собирается приостановить приём карт China UnionPay с 3 октября, пишет РБК со ссылкой на Yle. Решение объяснили наплывом туристов из России, которые «опустошают банкоматы в течение нескольких часов».

Польша ввела санкции против «Газпром экспорта», так как её деятельность — «источник дохода для российского правительства». Ограничения включают в себя заморозку активов, «запрет на предоставление прямо или косвенно включенному в список юридическому лицу или в его пользу каких-либо средств или экономических ресурсов» и запрет на действия.

Национальная ассоциация участников фондового рынка попросила изменить ограничения на заключение сделок с акциями российских стратегических предприятий нерезидентами из «недружественных» стран — например, отменить запрет на операции, которые осуществляют компании под контролем российских «физиков» и юрлиц. Иначе российские инвесторы могут потерять доверие к рынку.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центра России до 10 октября.

Контекст

После 21 сентября в России снизился спрос на микрозаймы — на 10-14% по сравнению с аналогичным периодом в августе. Те, кто не попадает под мобилизацию, боятся, что потеряют доход из-за общей нестабильности. А те, кого могут призвать, «опасаются выходить из дома и оставлять лишний раз свои данные в интернете», рассуждают отраслевые игроки.

Если закон о кредитных каникулах для мобилизованных вступит в силу, банки могут потерять не более 1-2% чистой прибыли. Эти предварительные оценки дали в Минфине, сообщает РБК со ссылкой на «Известия».

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов предложил создать на Госуслугах специальный подраздел для мобилизованных. «В нём люди сами могли бы размещать о себе информацию, например, о состоянии здоровья или семейном положении», — рассказал сенатор. А данные передавали бы в Минобороны и военкоматы.

Минобрнауки предупредило, что письма с просьбой предоставить списки всех студентов мужского пола, которые вузы получают якобы от Минобороны, могут оказаться поддельными. «Даже открытие письма может позволить загрузить вам вредоносное ПО», — пояснили в ведомстве.

Продавцы элитного жилья стали предоставлять скидки до 40%. Как отмечают участники рынка, к дисконтам прибегают в основном собственники низколиквидных объектов, а также те, кому нужно срочно покинуть страну и избавиться от актива.

Правительство теперь вправе запретить автогрузоперевозки через Россию компаниям тех стран, кто ввёл аналогичные санкции. Одни считают, что это поможет снизить стоимость перевозок и уравнять условия. Другие — что изменения в цепях поставок на фоне текущего кризиса могут привести к простоям и финансовым потерям.

В России вырос спрос на бюджетные седаны и хетчбэки из-за дефицита других предложений и новых поставок. Почти все продажи — это Lada.

Какие технологии есть для поиска людей в России, при каких условиях их могут использовать власти и как это изменится, если в стране введут военное положение, — разбирается «Коммерсантъ».

Новости предыдущего дня, 29 сентября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.