Новости и тексты на фоне 219 дня «операции»: спрос на микрозаймы падает, металлы из России на LME под вопросом Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 28 сентября: доллар — 57,41 рубля, евро — 55,40 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,20 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,69 рубля, евро — по 61,91 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
После повышения ключевой ставки ЦБ до 20% 28 февраля заёмщики могли платить по сниженным ставкам. Правительство выделит 25,6 млрд рублей, чтобы компенсировать банкам до 70% тех недополученных доходов.
Совладелец местного подразделения британской косметической сети Lush Дмитрий Азаров думает запустить сеть магазинов и производство косметики в Подмосковье под брендом Relish.
Мосбиржа надеется запустить до конца года фьючерсы на четыре иностранных индекса: на немецкий индекс акций DAX, общеевропейский Euro Stoxx, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng. Торговля ими будет доступна неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
Какие есть проблемы и трудности
Фармацевты, а также производители медтехники и товаров для здоровья попросили отсрочку для сотрудников. «Сейчас и так дефицит кадров. Людей нет, а тех, кто подходит по квалификации, компании могут перекупать друг у друга с 20-50%-ной прибавкой к зарплате», — пояснил один из участников рынка.
По разным оценкам, себестоимость производства книг выросла с начала 2022 года на 20-40%. Причина роста — подорожание бумаги, картона и типографских услуг. Кризис на рынке зарождался ещё в 2021 году, так что текущая ситуация лишь усугубила его.
С уходом иностранных компаний в российских вузах закрылись кафедры, которые до этого открывали фирмы вроде Microsoft, IBM, Apple, Oracle и Android. Они вели ИТ-направлений и, помимо прочего, учили мобильной разработке, работе с облачными сервисами и системами управления предприятием.
Национальное фитнес-сообщество попросило правительство снизить ввозные таможенные пошлины на спортивное оборудование с 5% до 2%. Поддержка нужна отрасли из-за санкций — она сильно зависит от зарубежных поставок.
Лондонская биржа металлов (LME) думает запретить отгрузки металлов из России на свои склады — сейчас они не под санкциями. Однако как будет выглядеть запрет и будет ли биржа учитывать происхождение металла — неизвестно, пишет «Ъ».
Владелец банкоматов Nosto в Финляндии — Nokas CMS — собирается приостановить приём карт China UnionPay с 3 октября, пишет РБК со ссылкой на Yle. Решение объяснили наплывом туристов из России, которые «опустошают банкоматы в течение нескольких часов».
Польша ввела санкции против «Газпром экспорта», так как её деятельность — «источник дохода для российского правительства». Ограничения включают в себя заморозку активов, «запрет на предоставление прямо или косвенно включенному в список юридическому лицу или в его пользу каких-либо средств или экономических ресурсов» и запрет на действия.
Национальная ассоциация участников фондового рынка попросила изменить ограничения на заключение сделок с акциями российских стратегических предприятий нерезидентами из «недружественных» стран — например, отменить запрет на операции, которые осуществляют компании под контролем российских «физиков» и юрлиц. Иначе российские инвесторы могут потерять доверие к рынку.
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центра России до 10 октября.
Контекст
После 21 сентября в России снизился спрос на микрозаймы — на 10-14% по сравнению с аналогичным периодом в августе. Те, кто не попадает под мобилизацию, боятся, что потеряют доход из-за общей нестабильности. А те, кого могут призвать, «опасаются выходить из дома и оставлять лишний раз свои данные в интернете», рассуждают отраслевые игроки.
Если закон о кредитных каникулах для мобилизованных вступит в силу, банки могут потерять не более 1-2% чистой прибыли. Эти предварительные оценки дали в Минфине, сообщает РБК со ссылкой на «Известия».
Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов предложил создать на Госуслугах специальный подраздел для мобилизованных. «В нём люди сами могли бы размещать о себе информацию, например, о состоянии здоровья или семейном положении», — рассказал сенатор. А данные передавали бы в Минобороны и военкоматы.
Минобрнауки предупредило, что письма с просьбой предоставить списки всех студентов мужского пола, которые вузы получают якобы от Минобороны, могут оказаться поддельными. «Даже открытие письма может позволить загрузить вам вредоносное ПО», — пояснили в ведомстве.
Продавцы элитного жилья стали предоставлять скидки до 40%. Как отмечают участники рынка, к дисконтам прибегают в основном собственники низколиквидных объектов, а также те, кому нужно срочно покинуть страну и избавиться от актива.
Правительство теперь вправе запретить автогрузоперевозки через Россию компаниям тех стран, кто ввёл аналогичные санкции. Одни считают, что это поможет снизить стоимость перевозок и уравнять условия. Другие — что изменения в цепях поставок на фоне текущего кризиса могут привести к простоям и финансовым потерям.
В России вырос спрос на бюджетные седаны и хетчбэки из-за дефицита других предложений и новых поставок. Почти все продажи — это Lada.
Какие технологии есть для поиска людей в России, при каких условиях их могут использовать власти и как это изменится, если в стране введут военное положение, — разбирается «Коммерсантъ».
Новости предыдущего дня, 29 сентября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
"Правительство выделит 25,6 млрд рублей, чтобы компенсировать банкам до 70% тех недополученных доходов"
Недополученные доходы, значит. А мне правительство не хочет выделить охулиард рублей, чтобы компенсировать возросшие расходы?
По повестке обещает компенсировать «новую зарплату»😂
А кто каким-то макаром не попадёт под мобилизацию, тоже внесут свою лепту кошельком. Плоти нологи, уклонист!
Ох, втащить бы этому Олегу🤦🏼♂️ ну как же у них крутится в голове, чтобы такое выдавать, п/ц
Поехавший совсем
я бы тоже хотел,есть какая то очередь на получение или типо того
День 10-й совпал с Днём уютного вязаного пледа, есть и такой. С праздником!
₽ показывает уверенное пренебрежение к евробаксу.
Правительство поддержит "загибающиеся" банки. А кого же ещё?
Фармацевты в общем тренде – просят отсрочку и вполне справедливо.
Дорожает бумага, а следом и книги.
ВУЗы закрывают кафедры, открытые ушедшими компаниями. Вкусноточка примет всех.
Наши туристы "потрошат" финские банкоматы картами UnionPay, потому их приём остановят.
Польша ввела санкции против «Газпром экспорта», чтобы не дать даход правительству РФ.
После 21 сентября в России снизился спрос на микрозаймы – все боятся потери доходов. Но всё же по плану?
Из-за кредитных каникул для мобилизованных банки потеряют немного, но всё равно расстроятся.
Новый раздел на госуслугах – расскажи о себе всё и жди.
Элитное жильё со скидками до 40%! Но тут микрозаймы под вопросом.
Хорошего бы всем дня или просто не грустной пятницы 🤘🏻
«просто не грустной пятницы» — коротко о том, что ждать чего-то большего уже не приходится
К сожалению, Полина... Привет!
Там ещё ну так невзначай можно дописать что Саурон сегодня уже "официально" так сказать одним лёгким движением руки поставит "официальную" кляксу что он согласен в состав Мордора взять ещё аж 4 куска земли с нахлебниками, тоже очень важная штука, хоть и не такая как всё остальное, а раз такое дело то значит здравствуйте война и полная мобилизация, ура получается
При этом, жителей этих кусков сразу же мобилизуют (
Кто громче всех орал про геноцид, геноцидом и занимается в полный рост
Ну нет конечно. Их отправят на курорты Сочи, пока буряты и дагестанцы будут отвоёвывать их дома. Они поставили закорючку в бюллетене, разве этого недостаточно для счастья?
и дарует этим землям свободу и нарекает их независимыми
Опять кинул, кстати.
В состав РФ пока никого не приняли
Церемония подписания туалетных бумажек о вхождении в состав только в 15:00 должна будет начаться, по крайней мере так секретарь по запудриванию мозгов Письков сказал
Пока не приняли. Давайте не радоваться раньше времени.
Да и с "независимостью" обманул. Какая независимость, если на всей их территоррии - войска сразу двух стран?
Какие скромные фитнес-няшки - 3% им достаточно. Прям как в твороге обезжиренном ).
а могут и не оказаться, хотя и не должны вообще иметь место.
Ну так-то Lada совсем не бюджетно стоит 🫤
А на что вы надеялись, дорогой друг?)
Спрос на белые лады вырос благодаря спецоперации
Все так прискорбно.
После прочтения хочется обратно лечь в кровать и не вылезать, пока это все не закончится.
А, очевидно, почему убрали "Стало лучше/ Стало хуже" - потому что в Стало лучше нечего писать уже давно
Ну что вы сразу так, зато микрозаймы стали меньше брать
Когда это всё закончится?
Забыли новость о том, что российские войска из Прибалтики перебрасываются в Украину. Прежде всего попадающим под мобилизацию это будет интересно.
Откуда в Прибалтике российские войска?
делать скидку на 40 процентов для элитного жилья, это на сколько плохие времена настали
Курс на 28 сентября? Сегодня вроде как 30 уже..