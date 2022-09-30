Финансы
Маша Цепелева

Великобритания и США ввели санкции в отношении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Статьи редакции

США также ввели санкции против компаний из Армении, Китая и Беларуси за поддержку России.

  • Глава ЦБ попала под санкции, потому что «получает выгоду или поддержку правительства России, работая председателем Центрального банка». Ей запрещен въезд в Великобританию, активы в стране заморожены.
  • Эльвира Набиуллина вместе с первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой также попала в санкционный список США.
  • Под американские санкции попали члены семьи Дмитрия Медведева, зампреда правительства Александра Новака, премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минобороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, депутатов Госдумы и сенаторов, а также Совета Федерации в целом.
  • Также Великобритания запретила России доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний. И ограничила поставки около 700 товаров.
  • Канада ввела санкции против 43 российских бизнесменов, представителей «финансовых элит» и членов их семей.
Эльвира Набиуллина

#новость #санкции

5541 просмотров
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94 комментария
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получает выгоду или поддержку правительства России

По такой логике нужно всех россиян под санкции загнать. Ведь находясь в России мы получаем выгоду, зарабатываем деньги, горячей водой моемся в конце концов. Ебланы...

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maximus

расскажите подробнее плз, как получить выгоду от правительства России. Все налоги и накопительные пенсии смогу вернуть? Где почитать?

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5 комментариев
роман долгополов

"Купил батон-соучастник режиму"

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Vladimir Medvedev

Так все россияне и живут под санкциями

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13 комментариев
Саша Прохоренко

Находясь в России и платя более 40% налогов выгоды куда меньше, чем расходов.

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роман долгополов

Ждем брошку со средним пальцем

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Bacceti Sphodromantis

Пока в наличии только залупа за воротник

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1 комментарий
Leonid Murtazin

Больше всех ей не повезло, со всех сторон задавили. Хотела разрулить ситуацию.

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Инженер-душнила

"Хотела разрулить ситуацию."

больше похоже что они уже все часть команды часть корабля

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1 комментарий
Саша Прохоренко

Больше всех не повезло людям, кто поедет умирать или вынужден все деньги тратить на выживание и ждать 5 тысяч на рюкзак в школу, а не руководителям Центрального Банка, работавшим с Путиным годами. Даже если ее намерения отличались от путинских, она прекрасно знала где она работает и какие плюсы минусы от этого

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6 комментариев
Романелло Кивогенс

Учитывая то, что произошло за последнюю неделю (не говоря уже про последние полгода) довольно странно слышать, что именно Набиуллиной не повезло больше всех.

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1 комментарий
Берил Берилыч

а еще в МВФ планировала работать

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roboto

Не помог США раздавить экономику РФ? Получай санкции нах.

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Василий Цымбал

Да она только и делала, что разваливала экономику РФ вместе с Путиным...

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1 комментарий
Вадим Д.

Какая любопытная формулировка:
«получает выгоду или поддержку правительства России, работая председателем Центрального банка».
Да она просто нехилую выгоду получает, работая председателем ЦБ.

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А почему так

Любовь к Набиуллиной это вершина любви к сапогу барина и просто политический куколдизм.

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Forgotten Games

Чисто интересно. Кого вы считаете барином для Э.С. Набиуллиной? В последнее время к ней претензий у ряда заметных личностей навроде Глазьева - выше крыши.

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A.K.

Да, то, что ее так долго не "банили" - и вправду попахивает любовью

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Вася Пражкин

Не ощутит более Эльвира вкус американских и британских булок..

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Бублик

Башкирский перемеч лучше энивей

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Andrey Simagin

И вкус французской булки (с)

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1 комментарий
Ватник Наизнанку

Она офигенно делает свою работу. И этим помогает стране. То, что страна творит дичь не её вина. Эльвира лучшая! Но логика санкций тоже понятна.

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Pavel Voronkov

Тонко. 👍

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николай

Теперь можно рисовать курс без ограничений

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Юрий Б.

Виси же был вне политики

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николай

Хоть осталась 1 область которая сейчас вне политики?

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5 комментариев
roboto

Это экономика

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Васисуалий Лоханкин

Ты все косплеишь мем:
- Папа, а на какой фронт нас везут?
- Не знаю, политикой не интересуюсь.

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Александр Рюмин

Да, Наби попала под всеобщий каток... Старалась, как могла.

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Vladimir Medvedev

Она - солдат фюррера, какие варианты то были?

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4 комментария
Игорь Дмитриев

Только "Сармат"! Два!

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Екатерина Продавцова

Вот так выдержка у Игоря, молчал с начала лета ;)

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2 комментария
Alex

Дизреспект ребятам

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Саша G

Какая вялая новость, по сравнению с подписанными бумагами двумя президентами.

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Саша G

"Комитетчики", а может сделать амнистию пункту 1.9 правил вашего сайта по пятницам с 19-00 до 21-00?

Так охота поржать в комментариях.

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Борис Вишневский

https://t.me/thebell_io/20123

The Bell
Ответ на публикацию The Bell

Эльвира Набиуллина, попавшая сегодня под санкции США и Великобритании, отсутствовала на церемонии подписания соглашений о вступлении в состав России оккупированных украинских областей. Все остальные высшие чиновники экономического блока — Максим Орешкин, Андрей Белоусов, Антон...

Эльвира Набиуллина, попавшая сегодня под санкции США и Великобритании, отсутствовала на церемонии подписания соглашений о вступлении в состав России оккупированных украинских областей. Все остальные высшие чиновники экономического блока — Максим Орешкин, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и другие — на мероприятии были.

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A.K.

В мыле гнала бабло в крипту)

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Nikolay Kenig

Ждем выступление нато в 19.30
Вот там будет интересно

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Forgotten Games

Точно НАТО будет выступать? Или кто-то от имени всех участников?

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1 комментарий
Eddie II
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Юлия Рихтер

срать хотела она, на эти санкции

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Vladimir Medvedev

Она еще и за решётку попадет

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bravo sierra

потому что нападала на Россию-матушку с 4 позиций?

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2 комментария
Армен Арзуманян

Думаю они не удивлены..

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Алексей Сладков

а,что с Мосбиржей,это самое важное

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Аня

Пока вроде не тронули. Ттт.

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Сергей Багрецов

О, наконец теперь отрицательная ставка будет 🤔😂

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Слегка Придурковатый

Она же давно была вроде, не?

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Pavel Petel

Детей, жен, родителей туда же.

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Ivan Draga
Также Великобритания запретила России доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний.

Выстрел в ногу. Другими словами Великобритания запретила своим компаниям работу с Россией.

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Fedor Sharaputo

Красота то какая!

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