Великобритания и США ввели санкции в отношении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Статьи редакции
США также ввели санкции против компаний из Армении, Китая и Беларуси за поддержку России.
- Глава ЦБ попала под санкции, потому что «получает выгоду или поддержку правительства России, работая председателем Центрального банка». Ей запрещен въезд в Великобританию, активы в стране заморожены.
- Эльвира Набиуллина вместе с первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой также попала в санкционный список США.
- Под американские санкции попали члены семьи Дмитрия Медведева, зампреда правительства Александра Новака, премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минобороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, депутатов Госдумы и сенаторов, а также Совета Федерации в целом.
- Также Великобритания запретила России доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний. И ограничила поставки около 700 товаров.
- Канада ввела санкции против 43 российских бизнесменов, представителей «финансовых элит» и членов их семей.
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По такой логике нужно всех россиян под санкции загнать. Ведь находясь в России мы получаем выгоду, зарабатываем деньги, горячей водой моемся в конце концов. Ебланы...
расскажите подробнее плз, как получить выгоду от правительства России. Все налоги и накопительные пенсии смогу вернуть? Где почитать?
"Купил батон-соучастник режиму"
Так все россияне и живут под санкциями
Находясь в России и платя более 40% налогов выгоды куда меньше, чем расходов.
Ждем брошку со средним пальцем
Пока в наличии только залупа за воротник
Больше всех ей не повезло, со всех сторон задавили. Хотела разрулить ситуацию.
"Хотела разрулить ситуацию."
больше похоже что они уже все часть команды часть корабля
Больше всех не повезло людям, кто поедет умирать или вынужден все деньги тратить на выживание и ждать 5 тысяч на рюкзак в школу, а не руководителям Центрального Банка, работавшим с Путиным годами. Даже если ее намерения отличались от путинских, она прекрасно знала где она работает и какие плюсы минусы от этого
Учитывая то, что произошло за последнюю неделю (не говоря уже про последние полгода) довольно странно слышать, что именно Набиуллиной не повезло больше всех.
а еще в МВФ планировала работать
Не помог США раздавить экономику РФ? Получай санкции нах.
Да она только и делала, что разваливала экономику РФ вместе с Путиным...
Какая любопытная формулировка:
«получает выгоду или поддержку правительства России, работая председателем Центрального банка».
Да она просто нехилую выгоду получает, работая председателем ЦБ.
Любовь к Набиуллиной это вершина любви к сапогу барина и просто политический куколдизм.
Чисто интересно. Кого вы считаете барином для Э.С. Набиуллиной? В последнее время к ней претензий у ряда заметных личностей навроде Глазьева - выше крыши.
Да, то, что ее так долго не "банили" - и вправду попахивает любовью
Не ощутит более Эльвира вкус американских и британских булок..
Башкирский перемеч лучше энивей
И вкус французской булки (с)
Она офигенно делает свою работу. И этим помогает стране. То, что страна творит дичь не её вина. Эльвира лучшая! Но логика санкций тоже понятна.
Тонко. 👍
Теперь можно рисовать курс без ограничений
Виси же был вне политики
Хоть осталась 1 область которая сейчас вне политики?
Это экономика
Ты все косплеишь мем:
- Папа, а на какой фронт нас везут?
- Не знаю, политикой не интересуюсь.
Да, Наби попала под всеобщий каток... Старалась, как могла.
Она - солдат фюррера, какие варианты то были?
Только "Сармат"! Два!
Вот так выдержка у Игоря, молчал с начала лета ;)
Дизреспект ребятам
Какая вялая новость, по сравнению с подписанными бумагами двумя президентами.
"Комитетчики", а может сделать амнистию пункту 1.9 правил вашего сайта по пятницам с 19-00 до 21-00?
Так охота поржать в комментариях.
https://t.me/thebell_io/20123
Эльвира Набиуллина, попавшая сегодня под санкции США и Великобритании, отсутствовала на церемонии подписания соглашений о вступлении в состав России оккупированных украинских областей. Все остальные высшие чиновники экономического блока — Максим Орешкин, Андрей Белоусов, Антон...
Эльвира Набиуллина, попавшая сегодня под санкции США и Великобритании, отсутствовала на церемонии подписания соглашений о вступлении в состав России оккупированных украинских областей. Все остальные высшие чиновники экономического блока — Максим Орешкин, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и другие — на мероприятии были.
В мыле гнала бабло в крипту)
Ждем выступление нато в 19.30
Вот там будет интересно
Точно НАТО будет выступать? Или кто-то от имени всех участников?
срать хотела она, на эти санкции
Она еще и за решётку попадет
потому что нападала на Россию-матушку с 4 позиций?
Думаю они не удивлены..
а,что с Мосбиржей,это самое важное
Пока вроде не тронули. Ттт.
О, наконец теперь отрицательная ставка будет 🤔😂
Она же давно была вроде, не?
Детей, жен, родителей туда же.
Выстрел в ногу. Другими словами Великобритания запретила своим компаниям работу с Россией.
Красота то какая!