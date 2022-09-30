Просрочка «замораживается», ставка начисляется: ЦБ опубликовал разъяснения по кредитным каникулам для мобилизованных Статьи редакции
Пени и неустойка с 24 февраля оплате не подлежат.
- ЦБ опубликовал разъяснения относительно кредитных каникул для тех, кто участвует в специальной военной операции.
- Кредитные каникулы будут предоставляться как самим участникам «специальной военной операции», так и членам их семей. Однако распространяться будут лишь на ранее взятые кредиты и займы.
- К членам семей относятся только супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме и лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
- Кредитные каникулы предоставляются только по заявлению заёмщика. Обратиться можно в любой момент, пока действует кредитный договор либо договор займа, но до 31 декабря 2023 года.
- Вместе с обращением заёмщик может приложить подтверждающие участие документы. Кредитор вправе запросить их самостоятельно через Минобороны, в другом ведомстве или у заемщика. Тот должен подать их в льготный период, иначе каникулы будут аннулированы. Решение выносится в течение 10 дней с уведомлением заемщика.
- Кредиторы — банк, МФО, КПК, СКПК, ломбард — не имеют права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заёмщик проходит по критериям закона, решил регулятор.
- Каникулы можно получить по всем потребкредитам и займам, которые заёмщик взял до мобилизации или до начала участия в «специальной военной операции».
- Также кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы или стали добровольцами. Размер кредита и займа, а также их количество не имеют значения.
- Кредитные каникулы предоставляются на срок службы плюс 30 дней. Он может быть продлен на время, пока заёмщик находится в стационаре на излечении от ранений или заболеваний, полученных в ходе «военной операции». При этом кредитные каникулы не могут начинаться ранее 21 сентября 2022 года, а по кредитным картам — ранее даты обращения с требованием о каникулах. Прервать их можно досрочно.
- При наличии просрочки она «замораживается». После окончания кредитных каникул её придется оплатить. Неустойка, штраф или пени, начисленные с 24 февраля 2022 года, уплате не подлежат.
- В период кредитных каникул проценты по потребкредитам и займам, а также по кредитным картам — в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита (займа) на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки по договору).
- По ипотечным кредитам и займам они будут начисляться по ставке, определенной договором, но так, как если бы заёмщик продолжал вносить платежи в полном объеме, то есть с каждым платежным периодом (обычно это месяц) база для начисления процентов уменьшается.
- В случае смерти военнослужащего или инвалидности первой группы долг будет списан. Кредиты и займы членов его семьи также будут списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на все прецеденты с 24 февраля 2022 года.
Подпишись на наши Telegram-каналы Frank Media и Frank Media Invest, чтобы быть в курсе самых важных новостей из мира финансовых рынков и инвестиций. Без анонимности и фейков.
2637 просмотров
Ну что рост ставок по кредитам начал свой разбег – за кредитные каникулы кто-то должен платить.
Банки и так получили за недополученную прибыль, а тут еще одна напасть
Чего они не получили??? Получат, но позднее. И % свои тоже взыщут.
При этом скорость "мобилизации" не оставляет шансов успеть оформить такие каникулы.
Потребкредит и так сейчас невозможно взять под нормальный процент
В РФ нормальных % никогда ! небыло!
Правительство компенсирует, не ссы. Ещё и сверху накинет. Оно же у нас щедрое.
Напасть?
На:
В Госдуме пообещали, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области будут жить «не хуже россиян». Правда, для этого, скорее всего, придётся урезать другие статьи бюджета страны.
«Коль скоро началась эта спецоперация, так и предполагалось, что субъекты войдут. Вопрос в другом: другие статьи бюджета надо урезать, деньги-то не с неба сваливаются. Либо создавать резко дефицитным бюджет, либо урезать какие-то другие статьи расхода» - Первый зампред думского комитета по госстроительству Юрий Синельщиков.
вы не умеете читать официальные бумаги, это значит россияне будут жить теперь как лугандонцы
Звучит как фраза из Пятерочки
Это намек на ситуацию на фронте зимой.
А если сумма платежа у заёмщика, превышает сумму его довольствия по мобилизационному контракту? Это какой то сюр....
Сюр - это вообще вся наша жизнь. А это так, белый шум.
А, если Моя Семья - это Мама, Папа, Дедушка и собственно я сам?! И меня заберут в армию, то судя по определению Моя семья ничего не получит! Или наоборот получит инвалида на всю жизнь на иждивении или труп и потерю кормильца!
Самую мякотку ситуации добавляет тот факт, что людям не оставляют выбора и те, кто вовне. Вместо поддержки перебежчиков - ограничения, запреты и ненависть. Очень иронично, что делает это "враг".
Вы же бежите не потому что против Путина, до этого жили в РФ и норм всё было. Вы бежите потому, что вы трусы. А трусов никто не любит.
И предателей в том числе!
Вот поэтому я и пишу про мякотку. Для запада теперь все русские - враги, разве что сорта разные: одни за власть, другие - трусы.
Что за Плевок в Лицо Родителям их Родителям и Не Только Родителям(Тëти, ДяДи и т.д.) Защитников Родины?!
Это Плевок в Лицо Тем, Кто Вырастил Настоящего Русского Солдата Защищающего Нашу Великую Страну!
Вопрос не ко мне)
да, это так, а что ?
Обалдеть. Всё для народа) вернётесь- оплатите!!!!! ..... но вот незадача,если вернутся живыми ,то к этому времени экономике России придёт пипец полный и возможно рпботы не хватит на всех , соответственно и платить будет нечем + долг за прошлые периоды. Те, все что заработал на войне- все отдашь в счёт кредита.
на войне можно заработать разве что на цинк. он сейчас в дефиците
Это смотря кому. На войне делаются самые большие бабки.
Это первые ростки мобилизационной экономики, так понимаю.
Нравится - не нравится, изволь выполнять.
Если просрочка образовалась до 24 февраля 2022 - обязанность оплатить, но позже.
Если просрочка образовалась после 24 февраля 2022 - она аннулируется.
% за кредиты и и ипотеки - не обнуляются, возможно сами % немного уменьшатся = долг не уменьшится вероятнее всего.
Списание кредитов и просрочек только в случае смерти военнослужащего или инвалидности первой группы.
Применяется к супругам, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме и лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
Главный вывод - вы также будете обязаны оплатить "тело" займа/ипотеки + % по нему, но "немного" позже, когда вернетесь туда, где банковскую карточку получали.
Просрочку с 24 февраля 2022 - простим.
Пикчу с пингвином пожалуйста
Она фоном на любой новости из России должна стоять.
Попали в самую сакральную мечту глубинного народа получается?
"Вот бы все кредиты списали".
в целом оптимистично )
Видимо план в том, что бы объявить повышенные потери мобилизованных, самовыпилом призывников для списания кредитов, тем более, что подобный опыт у белгородских властей уже есть.Губернатор Белгородской области пожаловался на жителей, которые намеренно портят свое имущество в надежде на возмещение убытков.
По его словам, некоторые жители города видят в помощи властей в ликвидации последствий обстрелов хорошую возможность поживиться за счет государства: «К сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые. Начинают разбивать кафельную плитку. Начинают бить окна», — рассказал губернатор.
в окопах будут филиалы банков или как это сделать?
lol