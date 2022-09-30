Финансы
Турецкий бокал

«Финам» запланировал поэтапно запрещать неквалифицированным инвесторам покупать бумаги «недружественных» стран Статьи редакции

Но для этого придётся временно полностью закрыть к ним доступ.

  • «Финам» планирует исполнить все пункты предписания ЦБ и поэтапно ограничить продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов. Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на рассылку брокера клиентам.
  • Брокер уточнил порядок работы после того, как 29 сентября 2022 года ЦБ разрешил юрлицам покупать «недружественные» ценные бумаги вне зависимости от наличия у них статуса квалифицированного инвестора.
  • Чтобы учесть уточнения регулятора, «Финам» донастроит систему для неквалифицированных инвесторов и юрлиц. Из-за этого с 1 октября 2022 года доступ к торгам иностранными ценными бумагами будет на время полностью ограничен. Для квалифицированных инвесторов ограничений на покупку бумаг нет.

Для настройки наших внутренних систем нам потребуется одна-две недели. Условно говоря, в середине октября все юрлица получат возможность торговать иностранными ценными бумагами без ограничений. А физлица смогу покупать в пределах 15% от портфеля на конец торгового дня с последующим снижением этой доли.

Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама»
  • В начале сентября ЦБ сообщил, что ограничит продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов. Брокеры должны вводить ограничения поэтапно с 1 октября. По данным РБК, шесть брокеров заявили, что сразу полностью введут запрет, поскольку реализовать его поэтапно технически невозможно.

#новость #брокеры

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12 комментариев
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 Никита Климанов

Пошел инвестировать в племена на ЦАР. Высокорисковый актив, зато страна дружественная!

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Федеральный лолипоп

Дружественная, и можно гражданство получить за недорого.
Вот куда надо двигать..

https://internationalwealth.info/fast-legal-second-citizenship-and-passport/grazhdanstvo-car-za-investicii/

Гражданство ЦАР за инвестиции…
Гражданство Центральноафриканской Республики (ЦАР) за инвестиции способно стать самым дешевым…
internationalwealth.info
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Цкуро Бесцветный

Малярия и мухи цеце вас не пугают, я вижу))))

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Федеральный лолипоп

Думаете здесь безопаснее?

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Андрей Верижников

А люди, которые продолжают пользоваться ру-брокерами, они с нами в одной комнате?

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Цкуро Бесцветный

Да здесь мы, здесь. Ждём когда выпустят нас хоть в безубыток.

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ольга федченко

Если запретить хомякам инвестировать, то это биржевая пирамида рухнет!))))

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Цкуро Бесцветный

Хомяки тоже учёные стали, Газпром даже с огромными дивами покупать уже не хотят)))

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i.i.

Продать бы...

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KillPenyaPLS

Какие недружественные страны? Все кроме Венесуэлы, Ирана, Сирии и Африки?)

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A.K.

Шо, сложно по ссылкам в посте пройти, да?

https://vc.ru/finance/376277-pravitelstvo-potrebovalo-soglasovyvat-s-nim-sdelki-rossiyskih-kompaniy-s-partnerami-iz-spiska-nedruzhestvennyh-stran

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Disp Rosit

Ещё запретить на ИИС, даже квалам...

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