«Финам» запланировал поэтапно запрещать неквалифицированным инвесторам покупать бумаги «недружественных» стран Статьи редакции
Но для этого придётся временно полностью закрыть к ним доступ.
- «Финам» планирует исполнить все пункты предписания ЦБ и поэтапно ограничить продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов. Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на рассылку брокера клиентам.
- Брокер уточнил порядок работы после того, как 29 сентября 2022 года ЦБ разрешил юрлицам покупать «недружественные» ценные бумаги вне зависимости от наличия у них статуса квалифицированного инвестора.
- Чтобы учесть уточнения регулятора, «Финам» донастроит систему для неквалифицированных инвесторов и юрлиц. Из-за этого с 1 октября 2022 года доступ к торгам иностранными ценными бумагами будет на время полностью ограничен. Для квалифицированных инвесторов ограничений на покупку бумаг нет.
- В начале сентября ЦБ сообщил, что ограничит продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов. Брокеры должны вводить ограничения поэтапно с 1 октября. По данным РБК, шесть брокеров заявили, что сразу полностью введут запрет, поскольку реализовать его поэтапно технически невозможно.
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Пошел инвестировать в племена на ЦАР. Высокорисковый актив, зато страна дружественная!
Дружественная, и можно гражданство получить за недорого.
Вот куда надо двигать..
https://internationalwealth.info/fast-legal-second-citizenship-and-passport/grazhdanstvo-car-za-investicii/
Малярия и мухи цеце вас не пугают, я вижу))))
Думаете здесь безопаснее?
А люди, которые продолжают пользоваться ру-брокерами, они с нами в одной комнате?
Да здесь мы, здесь. Ждём когда выпустят нас хоть в безубыток.
Если запретить хомякам инвестировать, то это биржевая пирамида рухнет!))))
Хомяки тоже учёные стали, Газпром даже с огромными дивами покупать уже не хотят)))
Продать бы...
Какие недружественные страны? Все кроме Венесуэлы, Ирана, Сирии и Африки?)
Шо, сложно по ссылкам в посте пройти, да?
https://vc.ru/finance/376277-pravitelstvo-potrebovalo-soglasovyvat-s-nim-sdelki-rossiyskih-kompaniy-s-partnerami-iz-spiska-nedruzhestvennyh-stran
Ещё запретить на ИИС, даже квалам...