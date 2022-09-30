Для настройки наших внутренних систем нам потребуется одна-две недели. Условно говоря, в середине октября все юрлица получат возможность торговать иностранными ценными бумагами без ограничений. А физлица смогу покупать в пределах 15% от портфеля на конец торгового дня с последующим снижением этой доли.