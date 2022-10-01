Tesla заменит опционы на денежные выплаты для большинства сотрудников — The Information Статьи редакции
Компания хочет предоставить работникам «максимальную гибкость в отношении их вознаграждения», говорится в её документах.
- Производитель электромобилей начнёт выдавать своим сотрудникам денежные выплаты вместо опционов, чтобы привлекать и удерживать таланты, пишет The Information со ссылкой на внутренние документы компании. В Tesla не ответили на запрос о комментарии.
- Сотрудники смогут по-прежнему получать акции вместо денег, если захотят, но не по умолчанию, пишет издание. При этом сами премии будут выплачиваться так же, как и в случае с опционами: поэтапно в течение четырёх лет. Также премии будут выдаваться при повышении и после ежегодной оценки эффективности.
- Согласно документам, Tesla запустила программу для большинства новых сотрудников 22 сентября, во всём мире она заработает в начале ноября. Изменения не затронут несколько штатов США из-за особенностей местного законодательства.
- В 2021 году штат Tesla вырос на 40% год к году — до 100 тысяч человек, отмечает The Information. Акции компании тоже росли: в августе 2022 года акционеры одобрили дробление акций второй раз за два года, чтобы сделать их доступнее для инвесторов.
- Летом 2022 года Илон Маск запретил сотрудникам Tesla работать на удалёнке. Часть из них хотела составить коллективное письмо с призывом разрешить удалённую работу, но инициатива зашла в тупик. До этого сотрудники SpaceX составили открытое письмо с критикой поведения Маска — компания их уволила, писала NYT.
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До более 99 тысяч - это до 100 тысяч.🙂
Модная тенденция.
Лучше надёжная фикса, чем нестабильный опцион.
Удивительный и мной очень уважаемый человек - он знает толк дела.👍
Только на опционах люди миллионерами становились без ограничения, и фикса есть фикса )
Как и ни с чем оставались. А фикса есть фикса. Стабильность против возможностей. Только возможности разные бывают, не забывайте.
А если в цифрах, то какие там суммы квартальных и годовых премий?