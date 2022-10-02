{"id":13650,"url":"\/distributions\/13650\/click?bit=1&hash=b4a44ea9299acb416ac92e110a87e80acc960de1a8f124e06d52ec1ea62c252a","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043c \u043a\u0430\u043a \u0432 Sims","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Испанский блик

Новости и тексты на фоне 221 дня «спецоперации»: организаторы отменили около 100 концертов за неделю на фоне мобилизации Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

496 просмотров
Источник: live.mts.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 55,29 рублей, евро — 52,73 рубля.

Курсы на Forex на 23:57 мск 30 сентября: доллар — 58,94 рубля, евро — 57,75 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,19 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,69 рубля, евро — по 61,91 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Роскомнадзор объяснил блокировку сайта SoundCloud в России тем, что сервис с музыкой и подкастами на удалил запрещённую информацию — «фейки» о «спецоперации» в Украине.

Австралия введёт дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну против 28 россиян, связанных с проведёнными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Мораторий на банкротства, объявленный правительством России на полгода с 1 апреля 2022-го, завершился. Со 2 октября кредиторы снова могут инициировать возбуждение дел о банкротстве организаций и ИП.

Право
Ануш Алексанян
Какие льготы дали бизнесу во время «спецоперации» и как ими воспользоваться Статьи редакции

Кредиты подешевле, каникулы по ним и возвращение комиссий за СБП.

Фото: ТАСС

Контекст

Организаторы отменили и перенесли около 100 концертов, фестивалей и вечеринок за неделю, на которой в России объявили «частичную мобилизацию», посчитал билетный агрегатор Ticketscloud. Отмены менее массовые, чем в конце февраля, но опрошенные РБК эксперты опасаются, что на этот раз тренд будет более долгосрочным.

Новости предыдущего дня, 1 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Руслан Халиуллин
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

220 нас тряхнуло, идём дальше. 12-й день. Иронично, но сегодня Международный день ненасилия, с праздником!

РКН блокирует всё, что может содержать любые "фейки".
Австралия не пустит целых 28 россиян, во какие они опасные.
Снят мораторий на банкротства. Ждём волну?
Концертов всё меньше и это надолго. Возможно — очень надолго.

Спокойного воскресенья всем, следующая неделя будет напряжённой 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Rax034

"Организаторы отменили и перенесли около 100 концертов, фестивалей и вечеринок за неделю..."

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
null