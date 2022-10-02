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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 55,29 рублей, евро — 52,73 рубля.

Курсы на Forex на 23:57 мск 30 сентября: доллар — 58,94 рубля, евро — 57,75 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,19 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,69 рубля, евро — по 61,91 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Роскомнадзор объяснил блокировку сайта SoundCloud в России тем, что сервис с музыкой и подкастами на удалил запрещённую информацию — «фейки» о «спецоперации» в Украине.

Австралия введёт дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну против 28 россиян, связанных с проведёнными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Мораторий на банкротства, объявленный правительством России на полгода с 1 апреля 2022-го, завершился. Со 2 октября кредиторы снова могут инициировать возбуждение дел о банкротстве организаций и ИП.

Контекст

Организаторы отменили и перенесли около 100 концертов, фестивалей и вечеринок за неделю, на которой в России объявили «частичную мобилизацию», посчитал билетный агрегатор Ticketscloud. Отмены менее массовые, чем в конце февраля, но опрошенные РБК эксперты опасаются, что на этот раз тренд будет более долгосрочным.

Новости предыдущего дня, 1 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.