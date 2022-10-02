Новости и тексты на фоне 221 дня «спецоперации»: организаторы отменили около 100 концертов за неделю на фоне мобилизации Статьи редакции
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Курсы ЦБ на выходные: доллар — 55,29 рублей, евро — 52,73 рубля.
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Какие есть проблемы и трудности
Роскомнадзор объяснил блокировку сайта SoundCloud в России тем, что сервис с музыкой и подкастами на удалил запрещённую информацию — «фейки» о «спецоперации» в Украине.
Австралия введёт дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну против 28 россиян, связанных с проведёнными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Мораторий на банкротства, объявленный правительством России на полгода с 1 апреля 2022-го, завершился. Со 2 октября кредиторы снова могут инициировать возбуждение дел о банкротстве организаций и ИП.
Контекст
Организаторы отменили и перенесли около 100 концертов, фестивалей и вечеринок за неделю, на которой в России объявили «частичную мобилизацию», посчитал билетный агрегатор Ticketscloud. Отмены менее массовые, чем в конце февраля, но опрошенные РБК эксперты опасаются, что на этот раз тренд будет более долгосрочным.
Новости предыдущего дня, 1 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
220 нас тряхнуло, идём дальше. 12-й день. Иронично, но сегодня Международный день ненасилия, с праздником!
РКН блокирует всё, что может содержать любые "фейки".
Австралия не пустит целых 28 россиян, во какие они опасные.
Снят мораторий на банкротства. Ждём волну?
Концертов всё меньше и это надолго. Возможно — очень надолго.
Спокойного воскресенья всем, следующая неделя будет напряжённой 🤘🏻
"Организаторы отменили и перенесли около 100 концертов, фестивалей и вечеринок за неделю..."