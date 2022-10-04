Правительство сократило субсидии на поддержку банков, которые выдавали кредиты ИТ-компаниям Статьи редакции
По одному из пунктов финансирование урезали в шесть раз.
- Изменения от 30 сентября 2022 года опубликовали 3 октября на портале правовой информации, заметило агентство «Интерфакс». Корректировки внесены в распоряжение, утверждённое 1 апреля 2022 года.
- Согласно изначальному документу, Минцифры должно было получить 3 млрд рублей на возмещение банкам недополученных ими доходов по льготным кредитам для системообразующих ИТ-организаций. В результате правок размер субсидий сокращён в шесть раз — до 500 млн рублей.
Ведомству также планировали выделить 1,5 млрд рублей, которые должны были пойти на поддержку банков, выдающих ипотеку с пониженной ставкой айтишникам. Эти ассигнования сократили втрое — до 500 млн рублей.
- «Объём кредитных средств заёмщикам на пополнение оборотных средств системообразующих ИТ-организаций по льготной процентной ставке» обещал составить 54,5 млрд рублей. Теперь правительство ожидает, что показатель будет «не менее 20 млрд рублей».
- Пункт о выдаче Минцифры 3 млрд на субсидии банкам, которые льготно кредитовали «проекты по цифровой трансформации, реализуемые на основе российских ИТ-решений», признали «утратившим силу».
- Айтишники и ИТ-фирмы получили право на льготные кредиты весной 2022 года — этим, помимо прочего, правительство хотело удержать специалистов и бизнес в стране.
- 2 сентября 2022 года глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что программы льготного кредитования системообразующих предприятий «вводились на пиках процентной ставки и в текущих условиях будут завершаться». Ещё в марте 2022-го ключевая ставка составляла 20%, но уже в июне ЦБ снизил её до 9,5%, а 16 сентября — до 7,5%.
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Странно конечно всё это, впрочем как обычно, надеятся на другое было бы странно. Размер субсидий маловат, если поделить из на все банки, которые есть в стране и выдают льготную ипотеку, то это окажется очень и очень мало, практически ничего. С другой стороны банк это коммерческая организация и они должны сами закладывать риски недополучения прибыли, но тенденция, конечно, не радужная.
Ага. А предприниматели должны закладывать риски мобилизации, ведь каждый год такое происходит
Что делать, придётся, вариантов то больше нет. Может лучше переждать? Не особо то и хорошее время кредитовать себя.