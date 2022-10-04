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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 октября: доллар — 57,57 рублей, евро — 54,39 рубля.

Курсы на Forex на 7:57 мск: доллар — 58,63 рубля, евро — 54,65 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,94 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,89 рубля, евро — по 60,65 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Правительство разрабатывает меры для поддержки бизнесменов при мобилизации. Например, Минобороны получило поручение предусмотреть возможность сохранения статуса собственника бизнеса для мобилизованных или предоставление двухнедельной отсрочки для предпринимателей при призыве по мобилизации — с момента вручения им повестки и до явки в военный комиссариат.

Минфин предложил признать мобилизацию «обстоятельством непреодолимой силы» при исполнении госконтрактов. Это позволит заказчикам и поставщикам корректировать существенные условия контрактов и исключит риски попадания в реестр недобросовестных компаний.

Какие есть проблемы и трудности

Типографии из-за санкций и отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять оборудование и запчасти столкнулись с их дефицитом. Техника из «недружественных» стран в типографиях составляет около 90%.

В первые дни после объявления в стране частичной мобилизации на вторичном рынке жилья Москвы в три раза увеличилось число заявок на срочную продажу квартир. Их владельцы, пытавшиеся покинуть страну, готовы были продать жилье с дисконтом до 20%.

Правительство внесло в Госдуму поправки Минфина к Бюджетному кодексу — они предлагают единую конкурентную модель распределения субсидий, в рамках которой их должны получить те компании, что предложат лучшие с точки зрения правительства результаты такой господдержки. Бизнес же просит отложить изменения, потому что считает, что для них сейчас не время.

Из «Яндекс Музыки» пропали песни артистов независимого британского лейбла WARP — Cigarettes After Sex, Warhaus, Fontaines D.C. и другие.

Новости предыдущего дня, 3 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.