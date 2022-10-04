Новости и тексты на фоне 223 дня «операции»: дефицит оборудования у типографий, поддержка бизнесменов при мобилизации Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 3 октября: доллар — 57,57 рублей, евро — 54,39 рубля.
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Кто и как адаптируется к изменениям
Правительство разрабатывает меры для поддержки бизнесменов при мобилизации. Например, Минобороны получило поручение предусмотреть возможность сохранения статуса собственника бизнеса для мобилизованных или предоставление двухнедельной отсрочки для предпринимателей при призыве по мобилизации — с момента вручения им повестки и до явки в военный комиссариат.
Минфин предложил признать мобилизацию «обстоятельством непреодолимой силы» при исполнении госконтрактов. Это позволит заказчикам и поставщикам корректировать существенные условия контрактов и исключит риски попадания в реестр недобросовестных компаний.
Какие есть проблемы и трудности
Типографии из-за санкций и отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять оборудование и запчасти столкнулись с их дефицитом. Техника из «недружественных» стран в типографиях составляет около 90%.
В первые дни после объявления в стране частичной мобилизации на вторичном рынке жилья Москвы в три раза увеличилось число заявок на срочную продажу квартир. Их владельцы, пытавшиеся покинуть страну, готовы были продать жилье с дисконтом до 20%.
Правительство внесло в Госдуму поправки Минфина к Бюджетному кодексу — они предлагают единую конкурентную модель распределения субсидий, в рамках которой их должны получить те компании, что предложат лучшие с точки зрения правительства результаты такой господдержки. Бизнес же просит отложить изменения, потому что считает, что для них сейчас не время.
Из «Яндекс Музыки» пропали песни артистов независимого британского лейбла WARP — Cigarettes After Sex, Warhaus, Fontaines D.C. и другие.
Новости предыдущего дня, 3 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
Что значит возможность сохранения статуса собственника бизнеса??? А что, может быть иначе??
Ну изначально планировали, видимо, что бизнес к Минобороны отходит, а потом пошли на уступки
Оу, неплохой способ «отжать бизнес» на государственном уровне😅
Военным в РФ нельзя иметь ооо или ИП и если тебя призвали, то бизнес нужно куда то деть
Зато их родственники могут иметь любой бизнес. Причём во всех смыслах.
Так всегда было
Всемирный день животных, он же день 14-й. С праздником!
Двухнедельная отсрочка от мобилизации для бизнесменов, такие меры поддержки от правительства. Мощно, но всё же...
Мобилизация всё же — форс-мажор, удивительно, как сообразили.
90% техники в типографиях — недружественные, но где взять другую — неведомо.
В 3 раза выросло число продаж недвижки, уезжающие продают её с дисконтом.
Конфронтация правительства и бизнеса по бюджетному кодексу. Кому мобилизация, а кому — мать родна.
Яндекс Музыка теряет песни, но не унывает. Почему-то.
Нормального и спокойного всем дня 🤘🏻
"Минобороны получило поручение предусмотреть возможность сохранения статуса собственника бизнеса для мобилизованных" - это как понять?, а куда он этот статус может деться... Вот бизнес тот да, может загнуться, а статус нет) Или они предлагают взять на это время бизнес в управление, ну чтобы он не загнулся)
Ну разумеется, у военных тоже есть дети, некоторые из них очень даже успешны в этом деле, даже учились и стажировались за границей. Поверьте, бизнес в надёжных руках. А владелец? У него сейчас задача поважнее, он за свой счёт экипироваться должен, чтоб подольше протянуть, ну а там как фишка ляжет.
"Лучшие, с точки зрения правительства, результаты такой гос. поддержки."
Т е, кто больше занесёт?
А вот вам ещё: теперь прямо на Госуслугах можно записаться добровольцем для участия в специальной военной операции. Всё для людей!
Безусловно, до диванных войск так и нужно доносить информацию.