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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 октября: доллар — 58,79 рублей, евро — 56,17 рубля.

Курсы на Forex на 7:57 мск: доллар — 58,06 рубля, евро — 56,62 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,99 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,9 рубля, евро — по 62,11 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Правительство планирует запустить платформу цифровых решений в рамках нацпроекта по повышению производительности труда — сайт эффективность.рф. С его помощью компании могут провести диагностику предприятия, определить уровень его цифровой зрелости и получить персональные рекомендации по внедрению отечественного ПО.

Президент «Опоры России» Александр Калинин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. Но в правительстве пока не планируют этого делать — хотя и допускают такой вариант, говорят источники «Ведомостей».

Какие есть проблемы и трудности

Российский книжный союз попросил Минпромторг ввести отсрочку от мобилизации для полиграфической отрасли: в типографиях усиливается дефицит кадров, а призыв сотрудников может привести к простоям или полной остановке предприятий.

Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России — в него войдет ограничение цен на российскую нефть, узнала Politico. Окончательно документ должны принять 5 октября.

Продажи водки, виски, рома и других крепких напитков в России упали на 15% за последние полгода. Средний чек на импортный крепкий алкоголь сократился до 420 рублей за бутылку, российского — до 245 рублей за бутылку.

Новости предыдущего дня, 4 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.