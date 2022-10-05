Новости и тексты на фоне 224 дня «спецоперации»: полиграфисты просят отсрочки, бизнес — продлить мораторий на проверки Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 5 октября: доллар — 58,79 рублей, евро — 56,17 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,99 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 63,9 рубля, евро — по 62,11 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Правительство планирует запустить платформу цифровых решений в рамках нацпроекта по повышению производительности труда — сайт эффективность.рф. С его помощью компании могут провести диагностику предприятия, определить уровень его цифровой зрелости и получить персональные рекомендации по внедрению отечественного ПО.
Президент «Опоры России» Александр Калинин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. Но в правительстве пока не планируют этого делать — хотя и допускают такой вариант, говорят источники «Ведомостей».
Какие есть проблемы и трудности
Российский книжный союз попросил Минпромторг ввести отсрочку от мобилизации для полиграфической отрасли: в типографиях усиливается дефицит кадров, а призыв сотрудников может привести к простоям или полной остановке предприятий.
Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России — в него войдет ограничение цен на российскую нефть, узнала Politico. Окончательно документ должны принять 5 октября.
Продажи водки, виски, рома и других крепких напитков в России упали на 15% за последние полгода. Средний чек на импортный крепкий алкоголь сократился до 420 рублей за бутылку, российского — до 245 рублей за бутылку.
Новости предыдущего дня, 4 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
Дни идут и сегодня Всемирный день учителя, с праздником!
Для повышения эффективности труда правительство запустит целый сайт Эффективность. По как с импортозамещением: есть только название.
Опора России хочет продления моратория на проверки бизнеса. Правительство сомневается. Есть же Эффективность.
Полиграфистам тоже нужны отсрочки. Ну а кому не нужны?
Новые санкции почти готовы, но интрига так себе.
Продажи крепкого алкоголя падают. То ли все закупились, то ли гонят сами.
Нормального всем дня 🤘🏻
"Средний чек на импортный крепкий алкоголь сократился до 420 рублей за бутылку, российского — до 245 рублей за бутылку"
Это явно какой-то пиздёж, потому что МРЦ на водку сейчас 261 рубль, а на остальной крепкий алкоголь МРЦ ещё выше. То есть средний чек на крепкий отечественный алкоголь просто математически не может быть меньше 261 рубля. И это при условии, что все пьют только водку и без магазинных накруток.
(при условии, конечно, что имеется в виду бутылка объёмом 0,5 л, а не меньше)
Чекушка с утра по дороге на работу - это вечная классика
Да, но всегда, когда составляют подобную статистику, когда пишут "n рублей за бутылку", то имеется в виду бутылка 0,5 л.
Значит возвращается в моду "рябина на коньяке"
Я всё-таки больше склоняюсь к мысли, что журналисты просто напиздели.
Боярышник!
Средний чек на импортный крепкий алкоголь сократился до 420 рублей за бутылку, российского — до 245 рублей за бутылку.
За 420 и свое не очень хорошее может быть ) лучше же не пить .....
Если ты выбираешь условно водку, то ничего плохого за 420 ты не найдёшь. Оно всё примерно одинаковое. Если, конечно, на палёнку не нарвёшься (сейчас это сделать маловероятно).
Что ты такое по 420 за бутылку?
Спирт с водой и ароматизатором виски или джин. Если мешать с колой или тоником - то зачем платить больше? )
Милорд, в казне недостаточно отсрочек
уже отсрочку и для полиграфической отрасли просят,легче вспомнить кто еще не попросит,но оно и понятно что никто погибать не хочет
Короче там в комментах эксперты по элитному бухлу дороже 425 рублей.
P.S. Не пейте боярышник
Отсрочку просят типографии, а также фитнес-клубы и туроператоры. Мужиков никому не хочется отпускать.
Пишут про налог для неслуживших
столько компаний хотят отсрочку для своих работников, может вообще отменить мобилизацию, она никому не нужна
Ну ладно, ладно. Отменяю.