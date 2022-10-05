Финансы
Уютный историк

Минфин запланировал отказаться от скидки в 30% на оплату пошлин через Госуслуги с 2023 года Статьи редакции

Скидку на оплату штрафов сохранят.

  • Правительство России планирует отказаться от скидки в 30% на уплату пошлин при оформлении услуг на Госуслугах, приводит «Интерфакс» слова замминистра финансов Ирины Окладниковой.
  • «Прайм» со ссылкой на Минфин уточняет, что доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы свёрстана с учётом отмены этой скидки, поскольку предложений о её продлении не поступало. Согласно законодательству, норма о скидке при оплате госпошлин действует до 1 января 2023 года.
  • При этом глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что это не затронет действующие скидки в 50% на уплату штрафов за нарушение ПДД, пишет «Интерфакс». Он предположил, что отмена 30-процентной скидки не повлечет массового оттока пользователей Госуслуг.
  • Сейчас при онлайн-оплате госпошлины через Госуслуги для физлиц автоматически предоставляется скидка 30%.

#новость #госуслуги

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8 комментариев
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 Вадим Д.

Пользователи госуслуг массово утекают по другим причинам, кто с 24.02, кто с 21.09.

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Проходивший мимо

Рывковый прорыв

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Вадим Д.

Пробивающий дно и выводящий на новый уровень?

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МКУ ГП РФ

Стратегия российского государства - чем хуже гражданам, тем лучше

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Alex R

Надо как-то СВО оплачивать. Сейчас не только скидки отменят, но и по налогам жестить начнут.

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Alex Lee

Идей нет.

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Aleks

Каааайф

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Gollut

На Госуслуги всех заманили, промоакция окончилась, в принципе ожидаемо

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