Минфин запланировал отказаться от скидки в 30% на оплату пошлин через Госуслуги с 2023 года Статьи редакции
Скидку на оплату штрафов сохранят.
- Правительство России планирует отказаться от скидки в 30% на уплату пошлин при оформлении услуг на Госуслугах, приводит «Интерфакс» слова замминистра финансов Ирины Окладниковой.
- «Прайм» со ссылкой на Минфин уточняет, что доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы свёрстана с учётом отмены этой скидки, поскольку предложений о её продлении не поступало. Согласно законодательству, норма о скидке при оплате госпошлин действует до 1 января 2023 года.
- При этом глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что это не затронет действующие скидки в 50% на уплату штрафов за нарушение ПДД, пишет «Интерфакс». Он предположил, что отмена 30-процентной скидки не повлечет массового оттока пользователей Госуслуг.
- Сейчас при онлайн-оплате госпошлины через Госуслуги для физлиц автоматически предоставляется скидка 30%.
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Пользователи госуслуг массово утекают по другим причинам, кто с 24.02, кто с 21.09.
Рывковый прорыв
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Надо как-то СВО оплачивать. Сейчас не только скидки отменят, но и по налогам жестить начнут.
Идей нет.
Каааайф
На Госуслуги всех заманили, промоакция окончилась, в принципе ожидаемо