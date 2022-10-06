Новости и тексты на фоне 225 дня «операции»: «дочка» Google cудится с приставами, субсидии на выпуск смартфонов Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 5 октября: доллар — 59,4 рублей, евро — 58,06 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,84 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,39 рубля, евро — по 64,98 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Минцифры рассчитывает найти частные источники финансирования проекта по разработке отечественного игрового движка, сообщил на заседании профильного комитета Госдумы глава ведомства Максут Шадаев. При этом собеседник, близкий к Минцифры, уточнил «Ведомостям», что инвестор, который возьмет на себя расходы по разработке движка, уже найден.
В правительстве анонсировали субсидии для «серийного производство электронной аппаратуры» — так власти хотят нарастить производство ноутбуков, компьютеров, смартфонов и планшетов. В целом Минпромторг в 2023 году намерен увеличить объем средств, направляемых на поддержку отрасли, с 144 млрд рублей до 210 млрд рублей.
Ассоциация «Аэропорт» попросила Минтранс включить производителя авиационной химии «Авиафлюид интернешнл» в список предприятий, сотрудникам которых полагается отсрочка от мобилизации. «Авиафлюид» – единственное в стране предприятие по производству противообледенительной жидкости для обработки самолетов и противогололедных реагентов для обработки взлетно-посадочных полос.
А автодилеры просят отсрочки у Минпромторга для автомастеров — без них некому будет проводить техосмотры и ремонтировать автомобили, а это приведёт к росту случаев ДТП.
Какие есть проблемы и трудности
«Дочка» Google в России подала иск к главному управлению Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве. Кроме него, ответчиком по делу выступает начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера, старший судебный пристав Михаил Кузнецов. Именно этот отдел занимается взысканиями с Google по решению суда.
Продавцы и прокатчики оборудования для организации концертов и шоу столкнулись с дефицитом техники — речь о студийном оборудовании, пультах управления звуком и светом, радиосистемах, микрофонах и наушниках. До 70% звуковых и световых систем приходилось на американских и европейских производителей, и официальные поставки этого оборудования практически прекратились.
ООО «Эквинокс Рус» — российская «дочка» литовской Equinox Europe, работающая в сфере оптимизации процессов логистики, в начале октября подала два иска в Арбитражный суд Москвы к Ozon. Компания больше десяти лет поставляет оборудование для фулфилмент-центров Ozon во многих регионах страны. Она утверждает, что после начала «спецоперации» Ozon разорвал с подрядчиком договоры на поставку уже готового к отправке оборудования. Маркетплейс же утверждает, что в конце февраля — начале марта получил от контрагента несколько писем о приостановке поставок из-за форс-мажора, вызванного «ухудшением геополитической ситуации».
Контекст
С мобилизованных граждан, в том числе предпринимателей, не снимается обязанность по уплате налогов и подаче отчётности. Как их платить, кто и как может оформить доверенность и какие могут быть риски — в разборе РБК.
С 20 по 30 сентября Федеральная таможенная служба выявила 557 случая нелегального вывоза наличных денег через границу. Чаще всего россияне незаконно вывозили средства в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.
Новости предыдущего дня, 5 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
"власти хотят нарастить производство ноутбуков, компьютеров и планшетов"
Между словами "производство" и "ноутбуков" пропущено слово "китайских". гг
и не производство, а сборку, и не ноутбуков, а видеорегистраторов.
И не в России, а в Китае)
"С мобилизованных граждан, в том числе предпринимателей, не снимается обязанность по уплате налогов и подаче отчётности."- подачи отчётности? чего? они что там с ума по сходили?
Война войной, а налоговую отчетность сдай по расписанию!
"Товарищ лейтенант, на этой неделе я в атаку не пойду, мне налоговую декларацию надо сдавать!"
Смешно, а ситуация страшная. Самое страшное, что результат скажется через пару-тройку месяцев, а там нам с ТВ опять скажут, что виноват во всем Запад и НАТО.
Особенно статотчетность для ИП, и обязательно с ЭП!
225-й выпуск здецкого "ералаша", да ещё во Всемирный день охраны мест обитаний. С праздником!
Минцифры хочет и рыбку (бюджет) съесть, и на инвестора присесть. Игровой движок ведь решит все проблемы.
Правительство нарастит поддержку проиводства электронной аппаратуры, так они называют сложную электронику. Но сложно нарастить то, чего нет.
Гугл подаёт иск к тем, кто через те же суды, взыскивает с них огромные штрафы. Блажен, кто верует.
Оказалось (!) что студийная аппаратура тоде не отечественная. Продавцы и прокатчики приходят в себя от шока.
Мобилизованные, в том числе предприниматели, обязаны платить налоги и подавать отчёты. Составлять, видимо, будут "на спине раненого торар ща, пока горящая броня капает за шиворот".
Противные россияне всё чаще пытаются выаозить наличку в другие страны. Но таможня бдит.
Хорошего бы всем дня 🤘🏻
"С 20 по 30 сентября Федеральная таможенная служба выявила 557 случая нелегального вывоза наличных денег через границу" - как можно вывозить СВОИ ДЕНЬГИ нелегально?
Страна возможностей)
А легко. Превысил допустимую сумму и вот уже нелегальный вывоз
Так я и пишу, что это .... алогично.
я не спец в этом вопросе,но на сколько я знаю большие суммы нужно декларировать и какую то часть с этой суммы придется оставить:Dчтобы провезти
А декларацию валюты на вывоз де факто запретили. Поэтому все, что выше 10к долларов - нелегально. Вывозить можно только 10к на человека.
А ты сперва докажи, что твои.
Пусть сначала они докажут что не мои
Сорян, но это так не работает.
доказывать должен утверждающий
Это же не логика. В гражданском праве, например, презумпция вины.
На рубли же нету ограничений, можно миллионы вывозить не декларируя
Проще простого. Таможня объяснит.
Так они, скорее всего не про твои, а про американские, так что все норм )))
Весьма оригинально назвать сборку производством, да ещё и пилить бюджеты под это "переименование".
Я как-то пытался разобраться, конкретно про применение термина "производство", либо "изготовление", для отечественного продукта, будь то ноутбук или автомобиль, когда на месте по факту происходит только сборка этого изделия из приведённых частей из какой либо страны. И правильно ли, когда на таком изделии указывают, например "Сделано в России"
И про итогу, формально, всё правильно🤷♀️
Своим - всё, остальным - мобилизация!
"инвестор, который возьмет на себя расходы по разработке движка, уже найден."
Имя героя в студию!
Безумству храбрых поём мы славу!©
Ему просто сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Это может быть кто угодно.
Понял.
А если не будут брать - отключим газ.
Без игрового движка вся IT отрасль встанет. Да что там, пол экономики колом встанет.
У нас в KZ уже наладили производство чайников, что аж китайцы начали копировать их)))
Как обычно, минцифры в деле.
Это да, микрофоны хорошие сейчас не найти, только китай. У меня самой алиэкспрессовский shure sm58, а мне хотелось бы мексиканский( Ну и блин, я хотела себе хороший микрофон найти и цены до небес поднялись. Плюнула, купила себе аудио интерфейс и сижу счастливо.
интересно, неужели действительно нашли дебила который вольёт мульёны на разработку россейского гейминг-велосипеда, когда конкурирующие движки давно уже в космосе на FTL летают?