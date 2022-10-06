Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":514544,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":514544,"gtm":null} 1616 просмотров

Смартфон AYYA от «Ростеха»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 октября: доллар — 59,4 рублей, евро — 58,06 рубля.

Курсы на Forex на 8:20 мск: доллар — 60,19 рубля, евро — 58,88 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,84 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,39 рубля, евро — по 64,98 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Кто и как адаптируется к изменениям

Минцифры рассчитывает найти частные источники финансирования проекта по разработке отечественного игрового движка, сообщил на заседании профильного комитета Госдумы глава ведомства Максут Шадаев. При этом собеседник, близкий к Минцифры, уточнил «Ведомостям», что инвестор, который возьмет на себя расходы по разработке движка, уже найден.

В правительстве анонсировали субсидии для «серийного производство электронной аппаратуры» — так власти хотят нарастить производство ноутбуков, компьютеров, смартфонов и планшетов. В целом Минпромторг в 2023 году намерен увеличить объем средств, направляемых на поддержку отрасли, с 144 млрд рублей до 210 млрд рублей.

Ассоциация «Аэропорт» попросила Минтранс включить производителя авиационной химии «Авиафлюид интернешнл» в список предприятий, сотрудникам которых полагается отсрочка от мобилизации. «Авиафлюид» – единственное в стране предприятие по производству противообледенительной жидкости для обработки самолетов и противогололедных реагентов для обработки взлетно-посадочных полос.

А автодилеры просят отсрочки у Минпромторга для автомастеров — без них некому будет проводить техосмотры и ремонтировать автомобили, а это приведёт к росту случаев ДТП.

Какие есть проблемы и трудности

«Дочка» Google в России подала иск к главному управлению Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве. Кроме него, ответчиком по делу выступает начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера, старший судебный пристав Михаил Кузнецов. Именно этот отдел занимается взысканиями с Google по решению суда.

Продавцы и прокатчики оборудования для организации концертов и шоу столкнулись с дефицитом техники — речь о студийном оборудовании, пультах управления звуком и светом, радиосистемах, микрофонах и наушниках. До 70% звуковых и световых систем приходилось на американских и европейских производителей, и официальные поставки этого оборудования практически прекратились.

ООО «Эквинокс Рус» — российская «дочка» литовской Equinox Europe, работающая в сфере оптимизации процессов логистики, в начале октября подала два иска в Арбитражный суд Москвы к Ozon. Компания больше десяти лет поставляет оборудование для фулфилмент-центров Ozon во многих регионах страны. Она утверждает, что после начала «спецоперации» Ozon разорвал с подрядчиком договоры на поставку уже готового к отправке оборудования. Маркетплейс же утверждает, что в конце февраля — начале марта получил от контрагента несколько писем о приостановке поставок из-за форс-мажора, вызванного «ухудшением геополитической ситуации».

Контекст

С мобилизованных граждан, в том числе предпринимателей, не снимается обязанность по уплате налогов и подаче отчётности. Как их платить, кто и как может оформить доверенность и какие могут быть риски — в разборе РБК.

С 20 по 30 сентября Федеральная таможенная служба выявила 557 случая нелегального вывоза наличных денег через границу. Чаще всего россияне незаконно вывозили средства в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.

Новости предыдущего дня, 5 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.