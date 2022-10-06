С 6 октября запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Чтобы за сутки не накрутили цены. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведёт задним числом что-то, какие-то расчёты, перерасчёты.

Не дай бог какой-то магазин уйдёт или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите.

Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать. Это прокурор с Комитетом госконтроля определят, что делать. По всей вертикали — кто допустил нарушение установленного мною порядка и кто способствовал этому или кто «прошлёпал».