Президент Беларуси запретил повышать цены в стране и закрывать предприятия с 6 октября Статьи редакции
Под угрозой уголовной ответственности.
- О запрете Лукашенко заявил на совещании с экономическим блоком, его слова передаёт «Белта». Обсуждался уровень инфляции в стране, к концу года он может превысить 19%.
- Исключения могут быть по некоторым позициям, «если принято решение министра антимонопольного регулирования и торговли, председателей облисполкома, Минского горисполкома». Официального документа об этом не принято.
- На совещании Лукашенко поставил задачу правительству и Нацбанку снизить уровень инфляции до 7-8% к 2023 году. Правительство должно представить меры регулирования до 20 октября 2022 года.
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Хм, как все просто оказывается 😀
Дефицит продуктов через 3,2,1...
Как мы все помним: Беларусь - это страна где обкатывают то, что будет потом в России) Ждём-с госрегулирование цен.
Ну и ассортимент будет не хитрым
Непонятно , а почему раньше не запретил , где был Н лет?
Как это, а если предприятие убыточное? 😳
Вы не поняли? ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Сейчас подвезут разъяснения:
- Предприятиям ЗАПРЕЩАЕТСЯ быть убыточными
- Людям ЗАПРЕЩАЕТСЯ быть бедными
- Гномам ЗАПРЕЩАЕТСЯ ненавидеть эльфов... а это из другой сказки
В Беларуси 60% предприятий убыточны.
Все просто:Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать.
Запрещается умирать. Если умер, воскресить и расстрелять.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ быть убыточным
Отожмут
Главное не закрывать его вовсе, чтобы хоть сторож сидел на посту
Следующий указ
Не сцыте, все будет хорошо! )
Ну с экономикой разобрались, что там дальше? Здравоохранение? Когда запретит людям болеть?
так давно уже сказал что ковида нет
Так уже, врачей ловят, сажают, частные мед центры позакрывали, хотя пару дней назад один вернули, но кто знает что там в итоге. Ковида не было, протестующие призывали носить маски - «запретили» маски, лол
В это время в России запретят погибать солдатам в Украине, на каждого кто ослушается и погибнет, будет заведено угловое дело
И родственников до третьего колена в тюрьму
Воскресить и расстрелять
Вот так один усатый товаришч отменил инфляцию. Дружные аплодисменты, переходящие в бурные овации 👏🏻
Громкое заявление, почти как с "полностью белорусскими мотоциклами и велосипедами", но список исключений может постоянно разрастаться, а всё это "За-пре-шча-ет-ся! С сегодняшнего дня." – не более, чем просто слова.
Может он картошки переел? Картофельная интоксикация...
А есть где он кокс нюхает?
Вы поосторожней с такими комментами. Постить довольную физиономию Зеленского наверняка каким-нибудь законом признано экстремизмом.
Цены, запрещаю вам расти и точка!
Ну мне кажется там все-таки обряд какой-то должен быть. Ну там танцы с бубном, молитвы, принесение чего-то в жертву, нанесение ритуальных рисунков на тело...
забыл запретить дефицит товаров и ввести плановую экономику.
Усатый решил закосплеить Венесуэлу?
или Туркмению https://panorama.pub/news/gurbanguly-berdymuxamedov-zapretil-inflyacziyu )))
только проблема Венесуэлы немного иная, им нефть и другие ресурсы не дают продавать из-за санкций.
Осталось запретить людям умирать и болеть, всего делов то.
абсолютная власть
Абсолютное дитя.
Хочу хочу хочу хочу. Никого не напоминает? Например дитя которое игрушку отбирает у соседа?
Учитесь страны ЕС как надо о стране заботится 💪
Ну вот теперь Беларусь заживёт😀
Да здравствует дефицит!
- Товарищ генерал, нужно срочно остановить поезд!
- Поезд, по моей команде, стоять! Раз, два!
Спонсор запрета - очередной кредитный транш от РФ. Полтора миллиарда долларов буквально вчера.
Мне вот интересно как это было?пу - вот вам 1.5 миллиарда. Батька - о, как хорошо, сейчас у нас вся экономика стабилизируется, надо только приказать и кого нада подмазать.
Илипу - вот тебе 1.5 миллиарда, только ты там чего нибудь отчебучь, а то вроде комиком по профессии был Зеленский, а клоуном по жизни считают теперь меня. Обидно 🤡. Батька - о, есть у меня один прикол, давно хотел попробовать…
Как бы да, но тогда надо субсидировать производителя, а этого не будет.
Шах и мат, рыночек.
рыночек порешали
Кто думает, что в России сложно жить - посмотрите на Беларусь )
Не, ну я слышала от девочек-мигранток, как непросто с низкими порогами покупок на али и невыходами на улицу, когда все лицом вниз почему-то на площади лежат, но чтоб так. Хотя первое столкновение с "у нас вообще другая жизнь" у меня было в 1999-м. Все везли из Римини подарки, технику, а они набивали чемодан тонкими и одноразовыми прокладками. Две молодые девчонки, могущие путешествовать по Европе, из Минска, деньги есть, а ничего нормального у них было не купить.
Не поверите, некоторые туда даже валят от мобилизации
Даже странно, что все остальные так сделать не догадались. Он же в курсе, что будет дальше, да?
Заспрэсчаю
Чык-чырык
Потом главное не забыть запретитть дефицит
Ну значит скоро им пиздец, всем удачи
Надо запретить умирать. Тогда белорусы будут жить вечно.
"С 6 октября запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся!"- а так можно было? все так просто ничего себе,сказал,что цены не повышать и все
еще один стратег
Есть 2 варианта:
1. Он на полном серьёзе
2. С помощью "исключений" от министерства загребут остатки бизнеса в правильные руки
Хотя одно другому не мешает и удачи белорусам 🤷
Инфляяяциия, стой! Раз-Два!
То есть то, что товары могут быть импортные, и поставщик может поднять цены, он, конечно, не в курсе...
тогда импортные товары за-пре-ща-ет-ся покупать! как первый раз, ей богу )
Достаточно вообще курсу валют изменится :) И цены сами поднимутся.
Ну наконец-то.
А то я уже устал ржать только с русруководства.
удивительный он человек) в параллельной вселенной живет
Какого еще усрусруководства?
Конечно, когда Россия бабок дала. Чего бы и не позапрещать))
Запрещаю все плохое...Так где там волшебная палочка? опять этот хер очкастый стырил...
каждый раз смеюсь с его выступлений и объявлений
Александр The Great
The Great Prohibitor
Just doing my job) Помнится, Путин распорядился обеспечить технологическую независимость от иностранного софта.
Белкономика. Вопреки всему.
Нормально. Если рентабельности нет — всё равно работай? Или тюрьма?
Вот это батька. Вот это «экономист».
дефицит в Беларуси через 3..2..1
Интересно, что хуйню творит он, а заплатят за крах экономики Беларуси дорогие россияне
Требую присоединить Россию к Белорусии!
Если судить по денежным потокам, Батька уже давно присоединил Россию. И дань собирает 💸
Если это распространяется и на импорт, то он просто исчезнет из страны и довольно быстро. Свои какое-то время поживут в том числе и за счёт исхода импорта.
А вообще всерьез это рассматривать не стоит, чуйка выживальщика у него все же есть, скорее очередной популизм.
антисанкции к щападным брендам
Запретите пожалуйста рублю падать раз и навсегда!
Там и так уже дешевле все, чем в России. Видимо вырастет экспорт в ущерб потреблению.
А запретить в Беларуси что-то как-то чтобы не просить кредиты у России, которые потом списываются, он не может?
Вот это бред так бред!
А умирать можно до сих пор? Че за херня? Несовершенное законодательство в Белоруси.
Ему еще осталось запретить белорусам быть несчастными и запретить быть бедными.
В Беларуси переизбыток некоторых продуктов, десятки вид колбас в десятках вариаций копчёности, полки забиты десятками видов йогуртов десятков вкусов и добавок. И это я не про областной город и даже не столицу. Так что умереть с голоду в РБ это даже слепой не может. Жратвы хватает, а цены, цены от нормальных до высоких. Ну а если у нас люди берут кредиты на покупку новых телефонов, то и голодными не умрут.
А также умирать
Рачка-чинуши думают, что государство, это их бизнес. Стабильняк в январе рост цен на транспорт, на ЖКХ, на все! Доить пока доится
ага, именно так все и решается. А предприятию какой смысл работать не имея прибыли? Это частные организации? Заставит работать в убыток? Смотря на соседа скажет чтобы все брали в кредит и работали, а как отдавать будут не имеет значения и не его проблема? по итогу предприятие будет, но продукции не будет. Будет числиться один директор и табличка "товар закончился", и не ушел, и цену не повысил
ЭТО НЕВОЗМОЖНО БОЛЬШЕ ТЕРПЕТЬ... СЕЙЧАС ВСЕ ЛАВОЧКИ УВИДЯТ БЕЛАРУСОВ В НОСОЧКАХ!!!!
Хмм А я думал Беларусь как никак, но капиталистическая страна и рынок диктует цены, а не государство, видимо в чем-то я заблуждался
Может Лука запретит западным странам вводить санкции?🤔
Да нее... санкции - они же на пользу, это же "окно возможностей"
Оказывается можно запретить рост цен обычным указом президента. Огонь.
Чык-чырык
ЗА-ПРЭ-ШТША-Ю!!!
Один диктатор охуительнее другого
Фридрих Хайек:
Принц лимон блин
Может, я резко скажу... но когда уже все эти совки сдохнут?!
Просто напомню, что под его мудрым экономическим руководством Беларусь уже деноминировала свой рубль в 10 миллионов раз.