Финансы
Маша Цепелева

Президент Беларуси запретил повышать цены в стране и закрывать предприятия с 6 октября Статьи редакции

Под угрозой уголовной ответственности.

  • О запрете Лукашенко заявил на совещании с экономическим блоком, его слова передаёт «Белта». Обсуждался уровень инфляции в стране, к концу года он может превысить 19%.

С 6 октября запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Чтобы за сутки не накрутили цены. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведёт задним числом что-то, какие-то расчёты, перерасчёты.

Не дай бог какой-то магазин уйдёт или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите.

Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать. Это прокурор с Комитетом госконтроля определят, что делать. По всей вертикали — кто допустил нарушение установленного мною порядка и кто способствовал этому или кто «прошлёпал».

Александр Лукашенко, цитата по «Белта»
  • Исключения могут быть по некоторым позициям, «если принято решение министра антимонопольного регулирования и торговли, председателей облисполкома, Минского горисполкома». Официального документа об этом не принято.
  • На совещании Лукашенко поставил задачу правительству и Нацбанку снизить уровень инфляции до 7-8% к 2023 году. Правительство должно представить меры регулирования до 20 октября 2022 года.
Фото «Белта»

#новость #беларусь

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160 комментариев
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 Ol Ta

Хм, как все просто оказывается 😀

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Марат Яз

Дефицит продуктов через 3,2,1...

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11 комментариев
Стартапер-пессимист

Как мы все помним: Беларусь - это страна где обкатывают то, что будет потом в России) Ждём-с госрегулирование цен.

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17 комментариев
Денис Демидов

Ну и ассортимент будет не хитрым

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12 комментариев
Ol Ta

Непонятно , а почему раньше не запретил , где был Н лет?

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

Как это, а если предприятие убыточное? 😳

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Егор Павлов

Вы не поняли? ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

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ЯжПрограммист

Сейчас подвезут разъяснения:
- Предприятиям ЗАПРЕЩАЕТСЯ быть убыточными
- Людям ЗАПРЕЩАЕТСЯ быть бедными
- Гномам ЗАПРЕЩАЕТСЯ ненавидеть эльфов... а это из другой сказки

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1 комментарий
Alexander Bobylev

В Беларуси 60% предприятий убыточны.

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Вася Пражкин

Все просто:

Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать.
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Сергей Немчинов

Запрещается умирать. Если умер, воскресить и расстрелять.

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Sergei Zhukov

ЗАПРЕЩАЕТСЯ быть убыточным

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Свиридова Наталья

Отожмут

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Денис Демидов

Главное не закрывать его вовсе, чтобы хоть сторож сидел на посту

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Yurii Romanov

Следующий указ

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Pavel K

Не сцыте, все будет хорошо! )

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1 комментарий
Andrey Dmitriev

Ну с экономикой разобрались, что там дальше? Здравоохранение? Когда запретит людям болеть?

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Denis Elakhin

так давно уже сказал что ковида нет

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1 комментарий
pupsik

Так уже, врачей ловят, сажают, частные мед центры позакрывали, хотя пару дней назад один вернули, но кто знает что там в итоге. Ковида не было, протестующие призывали носить маски - «запретили» маски, лол

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Jey Lee Jordan

В это время в России запретят погибать солдатам в Украине, на каждого кто ослушается и погибнет, будет заведено угловое дело

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Alex Kul

И родственников до третьего колена в тюрьму

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Леонид Гнездилов

Воскресить и расстрелять

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Михаил Толстых
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Вадим Д.

Вот так один усатый товаришч отменил инфляцию. Дружные аплодисменты, переходящие в бурные овации 👏🏻
Громкое заявление, почти как с "полностью белорусскими мотоциклами и велосипедами", но список исключений может постоянно разрастаться, а всё это "За-пре-шча-ет-ся! С сегодняшнего дня." – не более, чем просто слова.

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Сергей Немчинов

Может он картошки переел? Картофельная интоксикация...

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1 комментарий
Nikolay Kenig
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Kv4Nt

А есть где он кокс нюхает?

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4 комментария
Maxim Roslyakov

Вы поосторожней с такими комментами. Постить довольную физиономию Зеленского наверняка каким-нибудь законом признано экстремизмом.

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Zloy Marketolog
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Джон уик

Цены, запрещаю вам расти и точка!

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Сергей Немчинов

Ну мне кажется там все-таки обряд какой-то должен быть. Ну там танцы с бубном, молитвы, принесение чего-то в жертву, нанесение ритуальных рисунков на тело...

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1 комментарий
LeakedGms

забыл запретить дефицит товаров и ввести плановую экономику.
Усатый решил закосплеить Венесуэлу?

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Эмиль

или Туркмению https://panorama.pub/news/gurbanguly-berdymuxamedov-zapretil-inflyacziyu )))

Гурбангулы Бердымухамедов запретил инфляцию
Президент Туркменистана подписал указ «О запрете инфляции на территории Туркменской Республики…
panorama.pub
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2 комментария
Дмитрий Кораблев

только проблема Венесуэлы немного иная, им нефть и другие ресурсы не дают продавать из-за санкций.

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Егор Павлов

Осталось запретить людям умирать и болеть, всего делов то.

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Roman Zykov

абсолютная власть

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Клинический Макс

Абсолютное дитя.
Хочу хочу хочу хочу. Никого не напоминает? Например дитя которое игрушку отбирает у соседа?

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Lukas Dexter

Учитесь страны ЕС как надо о стране заботится 💪

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KEKWoman

Ну вот теперь Беларусь заживёт😀

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Merimok

Да здравствует дефицит!

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Deschain

- Товарищ генерал, нужно срочно остановить поезд!
- Поезд, по моей команде, стоять! Раз, два!

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John Doe

Спонсор запрета - очередной кредитный транш от РФ. Полтора миллиарда долларов буквально вчера.

Мне вот интересно как это было?

пу - вот вам 1.5 миллиарда. Батька - о, как хорошо, сейчас у нас вся экономика стабилизируется, надо только приказать и кого нада подмазать.

Или

пу - вот тебе 1.5 миллиарда, только ты там чего нибудь отчебучь, а то вроде комиком по профессии был Зеленский, а клоуном по жизни считают теперь меня. Обидно 🤡. Батька - о, есть у меня один прикол, давно хотел попробовать…
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Vitaly Ya

Как бы да, но тогда надо субсидировать производителя, а этого не будет.

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1 комментарий
ЯжПрограммист

Шах и мат, рыночек.

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Aleksey Bobkov

рыночек порешали

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Вася Пражкин

Кто думает, что в России сложно жить - посмотрите на Беларусь )

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Сегодняшний месяц

Не, ну я слышала от девочек-мигранток, как непросто с низкими порогами покупок на али и невыходами на улицу, когда все лицом вниз почему-то на площади лежат, но чтоб так. Хотя первое столкновение с "у нас вообще другая жизнь" у меня было в 1999-м. Все везли из Римини подарки, технику, а они набивали чемодан тонкими и одноразовыми прокладками. Две молодые девчонки, могущие путешествовать по Европе, из Минска, деньги есть, а ничего нормального у них было не купить.

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Денис Демидов

Не поверите, некоторые туда даже валят от мобилизации

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Pushkareva Ekaterina

Даже странно, что все остальные так сделать не догадались. Он же в курсе, что будет дальше, да?

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Qwerty54321
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Никита Климанов

Заспрэсчаю
Чык-чырык

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Alexey Melikhov

Потом главное не забыть запретитть дефицит

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Pavel Osadchuk
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Кигхриль Vselensky

Ну значит скоро им пиздец, всем удачи

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Илья Волочков

Надо запретить умирать. Тогда белорусы будут жить вечно.

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Dmitry Eliseev

"С 6 октября запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся!"- а так можно было? все так просто ничего себе,сказал,что цены не повышать и все

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Alex Tanchik

еще один стратег

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Soulis

Есть 2 варианта:
1. Он на полном серьёзе
2. С помощью "исключений" от министерства загребут остатки бизнеса в правильные руки

Хотя одно другому не мешает и удачи белорусам 🤷

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Jaroslav Safyan

Инфляяяциия, стой! Раз-Два!

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Эмиль

То есть то, что товары могут быть импортные, и поставщик может поднять цены, он, конечно, не в курсе...

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Alks

тогда импортные товары за-пре-ща-ет-ся покупать! как первый раз, ей богу )

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Silverjohn

Достаточно вообще курсу валют изменится :) И цены сами поднимутся.

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1 комментарий
Саша G

Ну наконец-то.
А то я уже устал ржать только с русруководства.

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Федор Завитухин

удивительный он человек) в параллельной вселенной живет

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1 комментарий
Сергей Немчинов

Какого еще усрусруководства?

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Alexander Bobylev

Конечно, когда Россия бабок дала. Чего бы и не позапрещать))

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Сергей Немчинов

Запрещаю все плохое...Так где там волшебная палочка? опять этот хер очкастый стырил...

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Кирилл Артюхов

каждый раз смеюсь с его выступлений и объявлений

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Vasiliy coconut

Александр The Great

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Silverjohn

The Great Prohibitor

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3 комментария
Школьный танк88

Just doing my job) Помнится, Путин распорядился обеспечить технологическую независимость от иностранного софта.

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Griby Lenina

Белкономика. Вопреки всему.

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Alexey V

Нормально. Если рентабельности нет — всё равно работай? Или тюрьма?
Вот это батька. Вот это «экономист».

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Pavel Osadchuk

дефицит в Беларуси через 3..2..1

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Саша Прохоренко

Интересно, что хуйню творит он, а заплатят за крах экономики Беларуси дорогие россияне

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Копил и Верил

Требую присоединить Россию к Белорусии!

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John Doe

Если судить по денежным потокам, Батька уже давно присоединил Россию. И дань собирает 💸

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1 комментарий
Vitaly Ya

Если это распространяется и на импорт, то он просто исчезнет из страны и довольно быстро. Свои какое-то время поживут в том числе и за счёт исхода импорта.
А вообще всерьез это рассматривать не стоит, чуйка выживальщика у него все же есть, скорее очередной популизм.

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Aleksey Bobkov

антисанкции к щападным брендам

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Andrei Chirkov

Запретите пожалуйста рублю падать раз и навсегда!

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Vitaly Ya

Там и так уже дешевле все, чем в России. Видимо вырастет экспорт в ущерб потреблению.

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ilia

А запретить в Беларуси что-то как-то чтобы не просить кредиты у России, которые потом списываются, он не может?

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Некто съел 2 яблока

Вот это бред так бред!

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Eli

А умирать можно до сих пор? Че за херня? Несовершенное законодательство в Белоруси.

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Alexander Quartz

Ему еще осталось запретить белорусам быть несчастными и запретить быть бедными.

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Egor Veriga

В Беларуси переизбыток некоторых продуктов, десятки вид колбас в десятках вариаций копчёности, полки забиты десятками видов йогуртов десятков вкусов и добавок. И это я не про областной город и даже не столицу. Так что умереть с голоду в РБ это даже слепой не может. Жратвы хватает, а цены, цены от нормальных до высоких. Ну а если у нас люди берут кредиты на покупку новых телефонов, то и голодными не умрут.

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Настоящий глобус

А также умирать

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Качан Водки

Рачка-чинуши думают, что государство, это их бизнес. Стабильняк в январе рост цен на транспорт, на ЖКХ, на все! Доить пока доится

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Aleks

ага, именно так все и решается. А предприятию какой смысл работать не имея прибыли? Это частные организации? Заставит работать в убыток? Смотря на соседа скажет чтобы все брали в кредит и работали, а как отдавать будут не имеет значения и не его проблема? по итогу предприятие будет, но продукции не будет. Будет числиться один директор и табличка "товар закончился", и не ушел, и цену не повысил

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Viacheslav

ЭТО НЕВОЗМОЖНО БОЛЬШЕ ТЕРПЕТЬ... СЕЙЧАС ВСЕ ЛАВОЧКИ УВИДЯТ БЕЛАРУСОВ В НОСОЧКАХ!!!!

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Brain Juice

Хмм А я думал Беларусь как никак, но капиталистическая страна и рынок диктует цены, а не государство, видимо в чем-то я заблуждался

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Alexander Klimanskiy

Может Лука запретит западным странам вводить санкции?🤔

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Alks

Да нее... санкции - они же на пользу, это же "окно возможностей"

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Мурад Муртазалиев

Оказывается можно запретить рост цен обычным указом президента. Огонь.

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Sipan

Чык-чырык

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INDEX

ЗА-ПРЭ-ШТША-Ю!!!

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Сергей Гусев

Один диктатор охуительнее другого

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Никита Ровнин

Фридрих Хайек:

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Михаил

Принц лимон блин

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Александр

Может, я резко скажу... но когда уже все эти совки сдохнут?!

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Kirill Fedyanin

Просто напомню, что под его мудрым экономическим руководством Беларусь уже деноминировала свой рубль в 10 миллионов раз.

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