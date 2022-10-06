«Тинькофф Инвестиции» запустит торги частью заблокированных активов 7 октября Статьи редакции
Они пройдут на внебиржевом рынке.
- Сначала инвесторы получат доступ к десяти ценным бумагам из Национального расчётного депозитария Мосбиржи, которые были заблокированы Euroclear в марте 2022 года. В будущем список расширят.
- Речь об ETF и акциях, торговавшихся до этого вне биржи. Торги будут доступны только квалифицированным инвесторам — клиентам сервиса «Тинькофф Инвестиции» с подпиской на тарифы Private или «Премиум». Сделки можно будет заключать в рабочие дни с 16:30 до 19:00 мск.
- После запуска торгов инвесторы, которые уже владеют такими бумагами, смогут их продать. А те, кто рассчитывает, что российские депозитарии смогут снова работать с Euroclear, получат шанс купить их как долгосрочное вложение, пояснили в «Тинькофф».
- Весной 2022 года Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД Мосбиржи. Общий объём заблокированных иностранных ценных бумаг оценивался в 6 трлн рублей. Среди них были активы «Тинькофф». В августе компания выкупила заблокированные активы клиентов на 500 млн рублей.
2576 просмотров
Пс, заблокированные активы интересуют? Заходите.
Да-да, но радоваться квалам рано.
Помню как они ETF на NASDAQ и S&P разблокировали летом, спред был шикарный просто.
Сейчас будет повторение истории наверняка.
Кухня может рисовать какой угодно спред, вы на это согласились, скачав "биржу в телефоне"
а неквалы пусть и дальше чалятся со своими финексами? @тинькоффинвестиции
Как внимательно вы читаете
Сейчас запускаем такие торги внутри Тинькофф только для внебиржевых активов. Если в будущем что-то изменится, обязательно поделимся.
Можно ли перевести в Тинькофф заблокированные активы из ВТБ, Россельхозбанка ? После перевода они станут доступны для продажи ?
Возможность перевода зависит от того, что за бумаги переводите. Для проверки нужны конкретные тикеры. Если бумаги были заблокированы у одного брокера, то при переводе они так же попадут на неторговый раздел.
По бумагам : Microsoft, Intel, JPMorgan, Google
Понимаю что попадут в неторговый раздел, но я правильно понимаю из новости, что будет возможность продать их на внебиржевой рынке ?
В новости речь идет не об активах, приобретенных через СПБ Биржу, а об ETF и акциях, которые ранее были доступны на внебиржевых торгах. Информации о разблокировке активов пока нет, но как только они появятся, то мы ими поделимся.
TCSG tp 4400р
Неквалы? Идите в жопу.
Если 4 квартала подряд хотя бы самый минимум что-то инвестировали / торговали (не меньше 1 любой сделки в месяц и 10 любых сделок в квартал), то сделать себе квала по обороту в 6 млн сейчас занимает полтора часа времени и около тысячи рублей затрат даже с очень небольшим депо. Ну только придётся подождать конец очередного квартала. Плюс квала они сейчас дают на любом тарифе, премиум не обязательно.
Я себе в последние дни сентября оборот крутанул и сегодня прилетел обновлённый статус.
Право собственности все равно останется за продавцом
Это почему же?
читать как «купи премиум»
А те, кто рассчитывает, что российские депозитарии смогут снова
работать с Euroclear, получат шанс купить их как долгосрочное вложение.
Ну движуха есть, лаааадно, окей)
Ну как потомки на Марс уже полетели, НРД уже разблокировали?
Ура, последние сотки продать можно будет и закрыть счет!