Финансы
Полина Лааксо

«Тинькофф Инвестиции» запустит торги частью заблокированных активов 7 октября Статьи редакции

Они пройдут на внебиржевом рынке.

  • Сначала инвесторы получат доступ к десяти ценным бумагам из Национального расчётного депозитария Мосбиржи, которые были заблокированы Euroclear в марте 2022 года. В будущем список расширят.
  • Речь об ETF и акциях, торговавшихся до этого вне биржи. Торги будут доступны только квалифицированным инвесторам — клиентам сервиса «Тинькофф Инвестиции» с подпиской на тарифы Private или «Премиум». Сделки можно будет заключать в рабочие дни с 16:30 до 19:00 мск.
  • После запуска торгов инвесторы, которые уже владеют такими бумагами, смогут их продать. А те, кто рассчитывает, что российские депозитарии смогут снова работать с Euroclear, получат шанс купить их как долгосрочное вложение, пояснили в «Тинькофф».
  • Весной 2022 года Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД Мосбиржи. Общий объём заблокированных иностранных ценных бумаг оценивался в 6 трлн рублей. Среди них были активы «Тинькофф». В августе компания выкупила заблокированные активы клиентов на 500 млн рублей.

#новости #тинькоффинвестиции #тинькофф

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20 комментариев
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 Вадим Д.

Пс, заблокированные активы интересуют? Заходите.

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Reoptima

Да-да, но радоваться квалам рано.
Помню как они ETF на NASDAQ и S&P разблокировали летом, спред был шикарный просто.
Сейчас будет повторение истории наверняка.

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Невкусно и грустно

Кухня может рисовать какой угодно спред, вы на это согласились, скачав "биржу в телефоне"

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неформат

а неквалы пусть и дальше чалятся со своими финексами? @тинькоффинвестиции

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Pekorino Romano

Как внимательно вы читаете

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Тинькофф Инвестиции

Сейчас запускаем такие торги внутри Тинькофф только для внебиржевых активов. Если в будущем что-то изменится, обязательно поделимся.

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lc

Можно ли перевести в Тинькофф заблокированные активы из ВТБ, Россельхозбанка ? После перевода они станут доступны для продажи ?

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Тинькофф Инвестиции

Возможность перевода зависит от того, что за бумаги переводите. Для проверки нужны конкретные тикеры. Если бумаги были заблокированы у одного брокера, то при переводе они так же попадут на неторговый раздел.

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lc

По бумагам : Microsoft, Intel, JPMorgan, Google

Понимаю что попадут в неторговый раздел, но я правильно понимаю из новости, что будет возможность продать их на внебиржевой рынке ?

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Тинькофф Инвестиции

В новости речь идет не об активах, приобретенных через СПБ Биржу, а об ETF и акциях, которые ранее были доступны на внебиржевых торгах. Информации о разблокировке активов пока нет, но как только они появятся, то мы ими поделимся.

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Константин Пронин

TCSG tp 4400р

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Valentin Dombrovsky

Неквалы? Идите в жопу.

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Aleksandr Ostrenko

Если 4 квартала подряд хотя бы самый минимум что-то инвестировали / торговали (не меньше 1 любой сделки в месяц и 10 любых сделок в квартал), то сделать себе квала по обороту в 6 млн сейчас занимает полтора часа времени и около тысячи рублей затрат даже с очень небольшим депо. Ну только придётся подождать конец очередного квартала. Плюс квала они сейчас дают на любом тарифе, премиум не обязательно.
Я себе в последние дни сентября оборот крутанул и сегодня прилетел обновлённый статус.

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Кирилл Половинкин

Право собственности все равно останется за продавцом

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Dmitriy Dmitriev

Это почему же?

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Василий Жевнеров

читать как «купи премиум»

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Ivan Vavilov

А те, кто рассчитывает, что российские депозитарии смогут снова
работать с Euroclear, получат шанс купить их как долгосрочное вложение.

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Никита Местный

Ну движуха есть, лаааадно, окей)

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Alex Lee

Ну как потомки на Марс уже полетели, НРД уже разблокировали?

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Андрей Верижников

Ура, последние сотки продать можно будет и закрыть счет!

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