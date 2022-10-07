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Финансы
Крошечный огонь

Новости и тексты на фоне 226 дня «операции»: Минприроды просит бронь для мусорных операторов, а OBI сменит название Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 октября: доллар — 60,25 рублей, евро — 58,23 рубля.

Курсы на Forex на 8:05 мск: доллар — 60,72 рубля, евро — 58,79 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,94 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,95 рубля, евро — по 65,15 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Минэкономразвития предложило отложить выплаты по грантам, микрозаймам и льготным кредитам мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса. Требования по исполнению обязательств по грантам могут продлить на срок мобилизации или смягчить при их невыполнимости, выяснил «Коммерсантъ».

Минприроды предложило освободить от мобилизации работников региональных операторов по обращению с отходами и водителей мусоровозов. Ведомство считает, что эти организации — системообразующие предприятия, которые влияют на социальную стабильность регионов.

Международный депозитарий Clearstream возобновил расчёты по некоторым российским депозитарным распискам — речь о тех эмитентах, по которым у агентов депозитарных программ открыты книги для канселяции расписок.

Российское юрлицо OBI в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI, обнаружил «Ъ». По условиям сделки по продаже сети, новый владелец должен сменить название в течение полугода после передачи активов.

Какие есть проблемы и трудности

На начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть её через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе без продажи бизнеса, говорится в исследовании Центра стратегических разработок. По оценкам исследователей, с конца февраля 2022 года фирмы уже потеряли $200-240 млрд.

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Минцифры сочло недоработанным законопроект о принудительном лицензировании контента, включая программное обеспечение из «недружественных» стран.

Япония ввела санкции против более чем 80 россиян и 9 компаний из России.

Контекст

Власти объяснили, как живущим за границей сняться с воинского учёта — всего лишь приехать в Россию, прийти в военкомат и лично подать заявление.

Еврокомиссия подтвердила возможность разморозки активов российских инвесторов при наличии соответствующих разрешений от европейских регуляторов. При это те сами могут определять условиях таких соглашений.

«Коммерсантъ» узнал, что происходит с мобилизацией журналистов в регионах — пока это единичные случае, в некоторых из них призванных журналистов вернули домой.

Новости предыдущего дня, 6 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #днрилнр

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21 комментарий
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 Айрат Галиуллин

Сняться с учёта, прийти в военкомат. Опасненько .. 😃

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Донг Ягон

По классике...

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Дмитрий Ермаков

интересно, сколько людей поверят и пойдут туда)

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Вадим Д.

Такое дело: и пятница, и Всемирный день улыбки, с праздником!

Евробакс подрастает, но ₽ крепок, как пластилин!
Отложить выплаты по грантам и микрозаймам мобилизованным владельцам бизнеса. Вопрос: много ли владельцев среднего бизнеса набрали микрозаймов и мобилизовались?
Минприроды не допустит экологической катастрофы. Уборка мусора и отходов важно, но тут без иронии и сомнений.
ОБИ перебирает варианты названий: то ли ручку расписывают, то ли похмелье.
Исследование: дохрена иностранных компаний больше не работает в РФ. А то мы сами не догадались.
Минцифры сочло и это большое достижение. Но принудительное лицензирование придётся доработать.
Чтобы сняться с учёта и не служить, на пойти в военкомат. — А нет ли здесь подвоха? — Ну что Вы, мы, гюсские, дгюг дгюга не обманываем.
Европа разморозиа активы русских инвесторов не раньше, чем сама же и разрешит. Логично же.

Отличного дня всем и бестревожного настроения 🤘🏻

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Древний холод
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Слегка Придурковатый

Центр Москвы спустя несколько месяцев после того, как не сработала отсрочка для мусорных операторов.

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Alex Shevchenko

Привет из будущего! 👋😁

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Слегка Придурковатый

Привет. Ты кто?

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Инга Русланова

бери выше - любой город после ядерной войны

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Слегка Придурковатый

После ядерной воды состояние городов похуже будет, достаточно посмотреть фотки Хиросимы и Нагасаки после бомбардировки.

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Берил Берилыч

Хиросима и Нагасаки в основном там были деревянные постройки и город уничтожил по сути пожар который начался

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Слегка Придурковатый

Но в нашем случае, думаю, бомбы помощнее будут сброшены. И количество их будет побольше. Гулять так гулять.

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Вадим Д.

Предлагаю запоминающееся название для ОБИ: HuÖbi.

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Древний холод

Роспатент с 8 открыт, почему ты ещё здесь?)

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Вадим Д.

Стою в очереди, передо мной нетрезвый мужчина, расписывает ручку на бланках и сразу отдаёт на регистрацию.

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Alex Shevchenko

HOBI & dot

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Крутой огонь

Мусорный оператор это МВД?

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Айрат Галиуллин

HOBIT

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Марьян Санду

предлагаю предложить минэкономразвития отменить мобилизацию владельцев бизнеса,а не выплаты по льготным кредитам

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николай

Все по плану еще идут?

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Кто-то такой
Власти объяснили, как живущим за границей сняться с воинского учёта — всего лишь приехать в Россию, прийти в военкомат и лично подать заявление
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