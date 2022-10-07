Новости и тексты на фоне 226 дня «операции»: Минприроды просит бронь для мусорных операторов, а OBI сменит название Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7 октября: доллар — 60,25 рублей, евро — 58,23 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,94 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,95 рубля, евро — по 65,15 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Минэкономразвития предложило отложить выплаты по грантам, микрозаймам и льготным кредитам мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса. Требования по исполнению обязательств по грантам могут продлить на срок мобилизации или смягчить при их невыполнимости, выяснил «Коммерсантъ».
Минприроды предложило освободить от мобилизации работников региональных операторов по обращению с отходами и водителей мусоровозов. Ведомство считает, что эти организации — системообразующие предприятия, которые влияют на социальную стабильность регионов.
Международный депозитарий Clearstream возобновил расчёты по некоторым российским депозитарным распискам — речь о тех эмитентах, по которым у агентов депозитарных программ открыты книги для канселяции расписок.
Российское юрлицо OBI в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI, обнаружил «Ъ». По условиям сделки по продаже сети, новый владелец должен сменить название в течение полугода после передачи активов.
Какие есть проблемы и трудности
На начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть её через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе без продажи бизнеса, говорится в исследовании Центра стратегических разработок. По оценкам исследователей, с конца февраля 2022 года фирмы уже потеряли $200-240 млрд.
Минцифры сочло недоработанным законопроект о принудительном лицензировании контента, включая программное обеспечение из «недружественных» стран.
Япония ввела санкции против более чем 80 россиян и 9 компаний из России.
Контекст
Власти объяснили, как живущим за границей сняться с воинского учёта — всего лишь приехать в Россию, прийти в военкомат и лично подать заявление.
Еврокомиссия подтвердила возможность разморозки активов российских инвесторов при наличии соответствующих разрешений от европейских регуляторов. При это те сами могут определять условиях таких соглашений.
«Коммерсантъ» узнал, что происходит с мобилизацией журналистов в регионах — пока это единичные случае, в некоторых из них призванных журналистов вернули домой.
Новости предыдущего дня, 6 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
Сняться с учёта, прийти в военкомат. Опасненько .. 😃
По классике...
интересно, сколько людей поверят и пойдут туда)
Такое дело: и пятница, и Всемирный день улыбки, с праздником!
Евробакс подрастает, но ₽ крепок, как пластилин!
Отложить выплаты по грантам и микрозаймам мобилизованным владельцам бизнеса. Вопрос: много ли владельцев среднего бизнеса набрали микрозаймов и мобилизовались?
Минприроды не допустит экологической катастрофы. Уборка мусора и отходов важно, но тут без иронии и сомнений.
ОБИ перебирает варианты названий: то ли ручку расписывают, то ли похмелье.
Исследование: дохрена иностранных компаний больше не работает в РФ. А то мы сами не догадались.
Минцифры сочло и это большое достижение. Но принудительное лицензирование придётся доработать.
Чтобы сняться с учёта и не служить, на пойти в военкомат. — А нет ли здесь подвоха? — Ну что Вы, мы, гюсские, дгюг дгюга не обманываем.
Европа разморозиа активы русских инвесторов не раньше, чем сама же и разрешит. Логично же.
Отличного дня всем и бестревожного настроения 🤘🏻
Центр Москвы спустя несколько месяцев после того, как не сработала отсрочка для мусорных операторов.
Привет из будущего! 👋😁
Привет. Ты кто?
бери выше - любой город после ядерной войны
После ядерной воды состояние городов похуже будет, достаточно посмотреть фотки Хиросимы и Нагасаки после бомбардировки.
Хиросима и Нагасаки в основном там были деревянные постройки и город уничтожил по сути пожар который начался
Но в нашем случае, думаю, бомбы помощнее будут сброшены. И количество их будет побольше. Гулять так гулять.
Предлагаю запоминающееся название для ОБИ: HuÖbi.
Роспатент с 8 открыт, почему ты ещё здесь?)
Стою в очереди, передо мной нетрезвый мужчина, расписывает ручку на бланках и сразу отдаёт на регистрацию.
HOBI & dot
Мусорный оператор это МВД?
HOBIT
предлагаю предложить минэкономразвития отменить мобилизацию владельцев бизнеса,а не выплаты по льготным кредитам
Все по плану еще идут?