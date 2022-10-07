Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 октября: доллар — 60,25 рублей, евро — 58,23 рубля.

Курсы на Forex на 8:05 мск: доллар — 60,72 рубля, евро — 58,79 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,94 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,95 рубля, евро — по 65,15 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Минэкономразвития предложило отложить выплаты по грантам, микрозаймам и льготным кредитам мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса. Требования по исполнению обязательств по грантам могут продлить на срок мобилизации или смягчить при их невыполнимости, выяснил «Коммерсантъ».

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Минприроды предложило освободить от мобилизации работников региональных операторов по обращению с отходами и водителей мусоровозов. Ведомство считает, что эти организации — системообразующие предприятия, которые влияют на социальную стабильность регионов.

Международный депозитарий Clearstream возобновил расчёты по некоторым российским депозитарным распискам — речь о тех эмитентах, по которым у агентов депозитарных программ открыты книги для канселяции расписок.

Российское юрлицо OBI в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI, обнаружил «Ъ». По условиям сделки по продаже сети, новый владелец должен сменить название в течение полугода после передачи активов.

Какие есть проблемы и трудности

На начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть её через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе без продажи бизнеса, говорится в исследовании Центра стратегических разработок. По оценкам исследователей, с конца февраля 2022 года фирмы уже потеряли $200-240 млрд.

Минцифры сочло недоработанным законопроект о принудительном лицензировании контента, включая программное обеспечение из «недружественных» стран.

Япония ввела санкции против более чем 80 россиян и 9 компаний из России.

Контекст

Власти объяснили, как живущим за границей сняться с воинского учёта — всего лишь приехать в Россию, прийти в военкомат и лично подать заявление.

Еврокомиссия подтвердила возможность разморозки активов российских инвесторов при наличии соответствующих разрешений от европейских регуляторов. При это те сами могут определять условиях таких соглашений.

«Коммерсантъ» узнал, что происходит с мобилизацией журналистов в регионах — пока это единичные случае, в некоторых из них призванных журналистов вернули домой.

Новости предыдущего дня, 6 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.