Иностранные компании, ушедшие из России, с февраля потеряли $240 млрд — исследование Статьи редакции
Больше всех убытков у компаний из США, Великобритании и Германии.
- На начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили работу в стране, 15% покинули её через передачу российского бизнеса новому собственнику и 7% заявили о полном уходе. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) «Картина иностранного бизнеса: уйти нельзя остаться».
- Всего под наблюдением ЦСР — 5 тысяч компаний. К крупнейшим он относит компании с выручкой в России от 5,7 млрд рублей, их — 600. Из них 44% продолжают работать в штатном режиме. В тройке стран, компании из которых активнее других заявляли об уходе из России, Финляндия — 80%, Дания — 73% и Великобритании — 35%. Бизнес других стран «более гибок и прагматичен», говорится в исследовании. В России, например, остаются компании из Австрии, Японии, Швейцарии и Польши.
- Причины ухода назвали не все иностранные компании. Больше половины из объявивших их, по оценке авторов, руководствовались «субъективными»» мотивами (например, чтобы избежать репутационных потерь), а около 40% — «объективными» обстоятельствами (запрет внешнеторговых операций, изменения валютного курса, сбои в логистике и сложности с транзакциями).
- По оценкам исследователей, с конца февраля 2022 года иностранные компании, ушедшие из России или ограничившие свою работу, потеряли от $200 млрд до $240 млрд. Из них от $70 млрд до $90 млрд приходится на тех, кто покинул страну. Больше всех, по расчётам ЦСР, потерял бизнес из США — $102 млрд, Великобритании — $78 млрд и Германии — $51 млрд.
- При этом потери компаний, уходящих из России с передачей бизнеса новому собственнику, на 23% выше, чем у тех, кто ликвидирует российское подразделение. Но в то же время — на 19% ниже, чем у фирм, ограничивших свою работу.
- Всего среди компаний, решивших продать бизнес в России, 33% передали его новым собственникам, 34% — в процессе передачи, 33% — ищут покупателя. При этом не меньше 30% сделок предусматривают возврат подразделения иностранному владельцу. Также среди проданных компаний около трети заявили о ребрендинге. А в списке Минпромторга для параллельного импорта не учтены 25% ушедших из страны или ограничивших свою работу компаний.
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а давайте подсчитаем сколько человек потеряли свои рабочие места после ухода этих компаний,сколько релоцировали и какие это потери для нашей экономики
Всем похер. Ты видел, у США госдолг 31 триллион. Вот это надо обсуждать. Хотите как в Америке?
Хотим (:
Бля и не поспоришь же с тобой :)
И не надо. Вот вам плюсик в благодарность:)
Хотим 🥲
там вся прибыль уходила из страны, в итоге деньги останутся в рф и пойдут работникам, если отрасль прибыльная
Ты случайно в правительстве не работаешь? Пойдут работникам, лол.
я в школе учился и понимаю что фот и прибыль не синонимы.
есесна ит галеры в этом не учитываются, и там налоги с зп рф потеряет знатно. но там и многие на сз, ип сидели и выводили все в офшоры даже основатели из рф
Государственный бюджет не интересует прибыль частных компаний, речь о налогах, которые платятся от прибыли в том числе. Куда девается прибыль или убыток - дело собственников и неважно какой у них паспорт. А отрасль не может быть прибыльной, прибыльными могут быть предприятия.
Вот поэтому и получится, что был миллион прибыли собственникам и писот тыщ налогов всяких в бюджет, а станет ноль прибыли и ноль налогов, потому как всё просрут. Или ноль прибыли и минус писот тыщ субсидий из бюджета на попил.
Это я знаю, потому, что не только в школе учился.
Пс. И если всё ещё какая-то копейка прибыли добудется новыми собственниками и они не сразу просрут всё, или окажутся гениями, то прибыль так-же будет выведена. Налом в камазах через Казахстан.
В ИТ галерах оформляли самозанятость и платили 6% вместо 50%.
Представляешь объем налогов, которые платили эти компании?
Эти деньги сожрет инфляция и никуда они не пойдут, просто увеличится реальная безработица.
А сколько они сохранили – другая история.
Нисколько.
Не совсем корректно считали.
Например, Apple из России ушёл, поэтому они считают — потерял $2–$3 млрд в год.
Но, на самом деле, их продукты россиянам всё равно будут продаваться — в США, Дубае или Сингапуре — и привозиться в серую. Кроме того, часть людей, которые покупали iPhone в России, теперь покупают их в Армении, Грузии или Казахстане.
Так что Apple потеряет не весь бизнес, а только ту часть, на которую сократиться покупательная способность граждан.
Серый рынок был и раньше, нужно смотреть итого за год.
14й стартовал вроде хуже 13го.
гораздо меньше. вообще эта война это проигрыш всех сторон (ну кроме прапоров завскладо и отраслей которая штампует военщину)
А сколько приобрели соседние страны!
https://iz.ru/1405713/2022-10-05/proizvodstvo-toyota-mogut-perenesti-iz-rossii-v-kazakhstan
Отобьют, и довольно скоро, в отличие от…
как интересно на падающем рынке они отобьют. им кредиты гасить за этот бизнес который больше не приносит прибыль. они еще дефолт могут обтявить
Оптимистично
Реально.
Кто там из ушедших: Икеа, Оби, Макдоналдс, техника, шмотки разные…
Перестроятся и отобьют, к гадалке не ходи.
для икеи и мака рф был один из гоавных рынков который рос, где они отобьют, мак только в бразилии кажется рос еще
Учитывая, какому качеству управленцев был передан бизнес, то любое возвращение будет считаться за благо
Oh no, whatever.
Критично ли для них это? Возможно)
Ушли говорили онм , пришли говорили они 😁
Зато останется, 3,14здец и точка
«И от мысли, что Ивану тоже плохо, Сидору вдруг стало хорошо».
© Андрей Кнышев