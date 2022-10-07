Пользователи «Сбера» за границей пожаловались на невозможность зайти в приложение — банк сообщил, что это временно Статьи редакции
Компания рекомендует пока пользоваться «российским VPN-соединением».
- 7 октября 2022 года пользователи Twitter, которые находятся не в России, пожаловались, что не могут зайти в приложение и личный кабинет на сайте «Сбера».
- В Twitter «Сбер» рекомендует заходить «с использованием российского VPN-соединения». В банке также отметили, что для работы с онлайн-сервисами компании необходима поддержка сертификатов НУЦ Минцифры на каждом устройстве.
- В банке сообщили vc.ru, что на территории России его сервисы работают как обычно. «Некоторые клиенты, находящиеся за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании “Сбербанк Онлайн” из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время», — добавили в пресс-службе.
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кстати - а все ведь в курсе что VPN в классическом варианте - штука двунаправленая, и даёт не толко вашему компу присоезинится кудато, но и администратору vpn сервера попасть в ваш комп и даже в вашу подсеть домашнюю - даже если есть внешний фаирволл
У нас есть шадоусокс на случай такой паранойи 👉👈
И еще локации для Кинопоиска и Нетфликса, госуслуг, гигабитные сервера по всему миру, шадоусокс, вайгард и опенвпн, оплата российскими картами, самая дружелюбная поддержка и вообще столько всего, что лучше попробуйте сами и сами потом расскажите, что вам понравилось: https://t.me/FCK_RKN_bot?start=vernitesber
Сообщение удалено
Интернет тоже штука двунаправленная это ведь не открытие? Все настройки фаервола по умолчанию никаких прав никому войти не дают, не важно ВПН или нет, но осторожность и понимание как это работает точно не помешают. Ровно для этого Windows всегда спрашивает открытая сеть или нет, и всегда по умолчанию считает что открытая и не даёт прав на доступ к устройству
только когда вы сидите в интернете через роутер с приватным IP внутри домашней сети - это одно дело... а когда вы делаете тоннель от своего устройства которое внутри локалки к серверу - вы по сути пускаете чужую локалку в свою. никто ж не смотрит какие правила роутинга делает vpn клиент
А у нас можно использовать опенсорсные клиенты, попробуйте 👉👈
Столетние традиции Сбера: «Где карту оформляли, туда и идите».
Хитрый план вернуть всех уехавших от могилизации?🤔
«Скоро и заходить будет некуда» - добавили в Сбере.
Настало мое время
https://t.me/FCK_RKN_bot?start=vernitesber
Спасибо за информацию
А меджу тем Apple удалила Proton VPN из App Store.
А сам Proton запустил новый протокол Stealth.
Новость с утра висит, а всем насрать
https://vc.ru/u/348400/515142
Держите деньги в крипте и будете в вечном минусе 😂
Держателям Сбера новость полезная, на на главной ее размещать? Сайт о бизнесе и стартапах. Хотя кто я такой, ноунейм комментатор. Прастити.
Клиенты сбера по зарубежам ездить не должны.
Ну, сбойнуло и сбойнуло. Правда "поддержка сертификатов НУЦ Минцифры на каждом устройстве" вызывает некоторое 🧐
А кто какой впн использует, где Россия есть?
SOLAR dVPN, российские ноды работают хорошо, все госуслуги и тп в норме. Бесплатные 50 ГБ можно забрать в боте @Free_dVPN_Bot в телеграм
я в россии не могу посмотреть. это тоже заграница?
Видимо «что то случилось…»
Надо же и правда не заходит.
Хорошо что я знаю где раздобыть российский IP, если мне вдруг Сбер когда-то понадобится.
Сбер мог бы поднять российский VPN и предложить его своим пользователям. 100 рублей в месяц - уже несколько сотен миллионов выручка для банка