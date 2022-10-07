МТС инвестировала в разработчика навигационных решений «Навител» — предположительно, 1 млрд рублей Статьи редакции
С его помощью она будет развивать свои геосервисы.
- После сделки МТС и дочерняя компания «МТС Авто» смогут разработать собственную геоплатформу для транспортных решений и экосистемы в целом. Сервисы для навигации и оценки пробок внедрят в устройства «МТС Авто», карты — в мобильные приложения МТС, а картографические данные будут использовать при создании новых продуктов всей группы МТС, а также доработке уже существующих.
- Сумму сделки участники не раскрывают, но источники CNews полагают, что она могла составить 1 млрд рублей. Размер выкупленной МТС доли также неизвестен, в пресс-службе сообщают, что компания «получит контроль». По данным «Контур Фокуса», с 5 октября «МТС Авто» владеет 40%.
- Группа компаний «Навител» разрабатывает и поставляет навигационное ПО, видеорегистраторы, геосервисы и услуги мониторинга с 2006 года.
- «МТС Авто» предоставляет скоростной интернет в автомобилях, а также занимается автоэлектроникой, мультимедийными центрами, системами комфорта и телематикой.
- В 2022 году МТС уже инвестировала в сервис аренды электросамокатов «Юрент», приложение для заказа и оплаты напитков и еды в ресторанах Bartello, разработчика программ для «умного» дома «Гольфстрим», а также купила сервис онлайн-бронирования отелей «Броневик» и разработчика сервисов для видеозвонков Webinar.
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Я тож недавно от косаря прикуривал. Но МТС круче
Как-то список в последнем абзаце не складывается у меня в "экосистему". А для "диверсификации доходов" мелковаты стартапы.
а что не так? Поужинал заплатив через бартелло, доехал до дома на самокате юрент с картами Навител, дома умные устройства от Гольфстрима. Всё это оплатил картой МТС Банка через связь от МТС.
Их сервисы во многом ещё сыроваты и качество обслуживания страдает, но они развиваются и не шкварятся всяким говном как ВК и сбер)
В моем представлении, "экосистема" это не когда общая клиентская база, а когда полезность совокупности сервисов выше, чем по отдельности. Какую дополнительную ценность или удобство создает связка Юрент и Бартелло в упор не вижу.
Так для этого и Гольфстрим с Навителом, через них все и свяжут. Умная колонка же у них наверняка уже есть?
Нету колонки. И ассистента нету. И маркетплейса своего нет (только салоны с мобилками). Взял потестировать их подписку Премиум, только пару раз посмотрел Кион, остальное бесполезно. Вобщем, НЕ ПОНИМАЮ.
Ну вот чтобы было всех и скупают )
Маркетплейс у них есть - Ozon. Он принадлежит афк система/мтс
будущее за одним приложением, где есть все.
поэтому и идет борьба за эту поляну
а как свяжешь Яндекс такси и КиноПоиск? Эйрподс и эплпэй? Не все продукты должны быть интегрированы друг с другом. Из того же Навитела наверняка сделают аналог 2гис, интегрируют туда бартелло, сделают в нём эквайринг от МТС Банка со входом через МТС ID. Для пользователей относительно бесшовный опыт, для компании удешевление стоимости разработки и сокрашение расходоа на интеграции, что в перспективе должно положительно сказаться на пользователях
Конкурируют с тем, чем пытается стать Яндекс.Go - сервис для городского жителя - но без запуска такси. Идея простая - ты, дорогой клиент, все это смотришь в нашем телефоне. Так смотри еще и в наших сервисах.
Может кто-нибудь подсказать, кто в МТС принимает предложения по развитию продуктов?
Хочешь чтобы они тебе денежек дали?)
Рандомно, скорее всего. В курилке побазарили за банкой бухла и осенило.
Навител еще жив?)
попилили бюджет)
Что называется "инвестировал в говно"
А этот сервис кому-то нужен?
https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ed7216404e77/gps-navigatory/
Я думал сектор таких навигаторов благополучно умер после поголовного перехода на мобильные приложения?
Еще осталось много авто со встроенными навигаторами. Причем зачастую это недешевые модели прошлых поколений, где проще купить обновление Навитела, чем перепиливать панель.
Навител?! Хм, странно довольно, но, видимо, миллиарду виднее, ку да вложиться.
Люди обажают покупать говно. Особенно, если не на свои
Навител... картографический сервис, где ПО с интерфейсом времен windows ce, с неактуальной информацией по пробкам, с медленным обновлением карт (у меня они около 8 лет рисовали проезд рядом с домом, где более 12 лет стоит заваренный шлагбаум)) ), с невозможностью перепроложить маршрут во время движения с учетом пробок (в яндексе нажимаешь обзор и он тебе тут же варианты предлагает), с абсолютно убогим функционалом построения маршрута (нельзя тупо улицу написать), нужно страну, город и т.д. (кнопка типа «рядом со мной» показывает не релевантно, твой запрос может быть в самом низу списка), с отсутствующими POI (точнее с далеко несвоевременным обновлением инфо. Ну здесь, видимо к срокам обновления карт относится)… короче минусов до х и больше, а плюсов нет.
Ах дааа… конские ценники за карты в ПО.
Вы давно им не пользовались, очевидно. Карты вполне себе актуальны и обновляются раз в квартал, приложение шустрое. Да, интерфейс совсем не первой свежести, но свою функцию вполне себе выполняет и успешно конкурирует с тем же Яндексом, который люто тормозит по GPS, из-за чего я частенько проебываю повороты.
Хорошее вложение, мтс умеет развиваться.