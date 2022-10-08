Новости и тексты на фоне 227 дня «спецоперации»: Шри-Ланка прорабатывает подключение «Мира» со своим центробанком Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8-10 октября: доллар — 61,24 рубля, евро — 59,97 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,7 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,15 рубля, евро — по 66,07 рубля.
«Сбер» повысил ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентного пункта, поскольку текущие рыночные условия «не позволяют сохранить» их на прежнем уровне «в течение такого длительного периода».
Кто и как адаптируется к изменениям
Шри-Ланка прорабатывает возможность использовать российскую платёжную систему «Мир» со своим местным центробанком. До этого о планах внедрить её говорил Минтранс Шри-Ланки. Власти страны также не исключают, что получится установить прямые рейсы на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
В связи с происшествием на Крымском мосту РЖД приостановили продажи билетов на поезда в Крым и обратно. Уже купленные билеты на отменённые или задержанные отправления можно вернуть без дополнительных сборов. Проблем с возвратом средств за купленные турпутёвки также быть не должно.
Какие есть проблемы и трудности
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил сократить размер штрафов для операторов связи за нарушение положений закона о «серых» сим-картах. За непредоставление данных о пользователях в единую систему операторы должны будут выплачивать 250 тысяч рублей. Но РСПП считает штраф слишком большим — особенно если учесть, что они и так несут «высокие затраты» на соблюдение «закона Яровой» и поддержание инфраструктуры.
Контекст
На неделе с 3 октября продажи организованных туров, которые просели после объявления о мобилизации, восстановились до уровня середины сентября. Участники рынка считают, что причина изменений — относительно стабилизировавшаяся цена на авиабилеты по зарубежным направлениям.
В Telegram участились попытки незаконно собрать данные россиян на фоне мобилизации. Мошенники рассылают ссылки на чат-боты, которые проверяют списки подлежащих к частичной мобилизации. Так они хотят заполучить личную информацию о гражданах, считают в фонде «За права заемщиков».
РИА «Новости» собрало подборку главных новостей туризма за неделю: в ней о том, кто возобновил полёты и куда, кто отменил ограничения по передвижению из-за коронавируса — и как путешествовать во время частичной мобилизации.
Новости предыдущего дня, 7 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
Главная новость сегодня - это мост.
Без паники, все под контролем.
Вода есть, туалеты работают.))
Разрушен всего лишь 1%.
Так блогеры говорили, объясняя мобилизацию?
Опоры целы - новый мем
скрепы повреждены
Воды может тоже не только быть. Там ВСУ активно к дамбе продвигаются в херсонской области.
А что мост? Совершил плановый развод для прохода крейсера москва )) и вообще россия ничего не потеряла, все идет по плану!
Эх Антон Piter пропал. Сейчас бы рассказал, что раз опоры целы, то ничего и не случилось. Ну а очереди на АЗС в Крыму только на пользу.
Покажите?
Нет, только расскажем
Ожидаемое мероприятие, укладывающееся в общую картину нынешних событий.
Или его отсутствие
₽ отрицательно укрепляется, а на дворе Всемирный день мигрирующих птиц. С праздником!
Сбер повышает ставку ипотеки, иначе может загнуться. А ипотечники не загнутся, они привычные.
В Шри-Ланку из СПб по карте Мир. Возможно. Почти наверняка.
Опсосы поднимают цены, но штрафы для них слишком высоки, считает РСПП. Пусть данные сливают, там если просто так не отскочишь, то всего 60к₽.
Цены на перелёты подупали и туроператоры надеются, что всё будет хорошо.
Нечестные личности в телеге незаконно собирают данные доверчивых россиян. Законно собирают данные госуслуги, различные сервисы и банки. Не путайте.
Просто хорошего выходного дня всем 🤘🏻
с днем снятия санкций с ЮАР в 1993
Большое дело, поздравляю!
Спасибо, вас тоже поздравляю
🤝🏻
День мигрирующих птиц можно отменять, не держат позиции. Россиян куда больше улетело в теплые края в этот сезон. И, в отличии от птиц, не все вернутся весной.
Вы госдолг США видели?? 31 трлн!!
А ты долг России видел? И как он увеличится, когда Украину будут восстанавливать?
Нет, по телеку такого не говорили
о, боже. как жить дальше?
Комментарий удален модератором
А как же про "стало лучше"?
Отдыхающим в Крыму туристам продлят проживание за счет средств республики.
https://iz.ru/1407214/2022-10-08/otdykhaiushchim-v-krymu-turistam-prodliat-prozhivanie-za-schet-sredstv-respubliki
За счет дотаций Крыму
Ждем новость через пару недель. Шри Ланка отказывается от планов сотрудничества с Миром. Уже знакомый сценарий. Стоит только США позвонить, планы у всех резко меняются.
Очень плохо, конечно, когда одна страна имеет такие полномочия в мире
Вы абсолютно ошибаетесь. Что плохого в том что США продвигает таким образом демократию и права человека в темные уголки нашего мира?
НИЧЕГО. Им это право дано свыше самим Богом нашим. И все им за это благодарны! Спросите Иракцев.
Как говорится: "GOD BLESS AMERICA!".
Так в современном мире сильнее не тот у кого бомб больше, а у кого экономика/наука сильнее. Америка может одним звонком сделать то, что солнцевеликому не удается делать силой. Ничто не мешало последние 20 лет подымать экономику и сажать мир на свои ценности.
Причем тут кто сильнее? Плохо, когда есть такой сильный перекос и никто не может этому противостоять. Тут уже не важно за счет чего он образовался. Сильный будет гнобить слабых и мы уже это видим повсеместно за последние полвека.
Согласен. Наличие одной силы не есть хорошо, даже крепкий плод начинает гнить. Просто баланс болжен быть на всех направлениях, а не только на одном, чтобы это работало. Т.е. надо противопоставлять не менее сильную науку/экономику/спорт/культуру/... список продолжать можно бесконечно. Америка же не виновата что исторические противники прошлого века ничего не выучили. Хоть Китай явно многое усвоил и ко многому готовится
Россия борется тем, что есть, уж что смогли создать и построить. А Америка виновата в том, что целенаправленно проводила политику мирового полицейского с момента, когда я родился в начале 80ых. И какие мы видим плоды? Вьетнамская трагедия, Афганистан упавший в пучину радикального исламизма, незатухающий конфликт в Косово в центре Европы. Разве этого не достаточно? И это только по верхам.
Ну да, перекос когда у одного деда дворец, семь яхт и полстраны в кармане (и все это на одну зарплату), вас не напрягает :) Лучше вы будете обижаться на пендосов.
Хотите сказать за 20 лет экономика не выросла?
Да и наивно полагать что никто не мешал
Я думаю, что если брать пример других стран, что поднялись на ресурсах, Россия будет внизу списка, обгоняя опзве что Венецуеллу и подобные случаи, на которые явно не стоит ровняться
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А когда продают симкарты просто за кеш, в автомате, в аэропорту Хитроу.