Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-10 октября: доллар — 61,24 рубля, евро — 59,97 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,7 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,15 рубля, евро — по 66,07 рубля.

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«Сбер» повысил ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентного пункта, поскольку текущие рыночные условия «не позволяют сохранить» их на прежнем уровне «в течение такого длительного периода».

Кто и как адаптируется к изменениям

Шри-Ланка прорабатывает возможность использовать российскую платёжную систему «Мир» со своим местным центробанком. До этого о планах внедрить её говорил Минтранс Шри-Ланки. Власти страны также не исключают, что получится установить прямые рейсы на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В связи с происшествием на Крымском мосту РЖД приостановили продажи билетов на поезда в Крым и обратно. Уже купленные билеты на отменённые или задержанные отправления можно вернуть без дополнительных сборов. Проблем с возвратом средств за купленные турпутёвки также быть не должно.

Какие есть проблемы и трудности

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил сократить размер штрафов для операторов связи за нарушение положений закона о «серых» сим-картах. За непредоставление данных о пользователях в единую систему операторы должны будут выплачивать 250 тысяч рублей. Но РСПП считает штраф слишком большим — особенно если учесть, что они и так несут «высокие затраты» на соблюдение «закона Яровой» и поддержание инфраструктуры.

Контекст

На неделе с 3 октября продажи организованных туров, которые просели после объявления о мобилизации, восстановились до уровня середины сентября. Участники рынка считают, что причина изменений — относительно стабилизировавшаяся цена на авиабилеты по зарубежным направлениям.

В Telegram участились попытки незаконно собрать данные россиян на фоне мобилизации. Мошенники рассылают ссылки на чат-боты, которые проверяют списки подлежащих к частичной мобилизации. Так они хотят заполучить личную информацию о гражданах, считают в фонде «За права заемщиков».

РИА «Новости» собрало подборку главных новостей туризма за неделю: в ней о том, кто возобновил полёты и куда, кто отменил ограничения по передвижению из-за коронавируса — и как путешествовать во время частичной мобилизации.

Новости предыдущего дня, 7 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.