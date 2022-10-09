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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-10 октября: доллар — 61,24 рубля, евро — 59,97 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,98 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,15 рубля, евро — по 66,07 рубля.

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Кто и как адаптируется к изменениям

Египетские предприниматели — в частности участники туриндустрии — попросили ЦБ Египта быстрее принять рубль как торговую валюту и подключиться к российской платёжной системе «Мир». Согласно источникам, это может произойти «в ближайшие дни», а спешка обусловлена приближающимся зимним туристическим сезоном.

Зимбабве хочет наладить прямое авиасообщение с Россией. «Мы были бы рады, если бы российская авиакомпания выполняла рейсы в Зимбабве. А когда у нас будет необходимое авиооборудование, ответные рейсы могли бы планировать и мы», — рассказал спикер нацсобрания местного парламента.

Правительство расширило возможности использования льготных кредитов для закупки приоритетной импортной продукции. Теперь их можно тратить не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

Контекст

РБК подготовило шпаргалку по кредитным каникулам, которые появились в России ещё в 2020 году и перетерпели изменения после 21 сентября. В материале — что это вообще такое, какие кредиты считаются, кто может подать заявку и как платить потом.

С 19 сентября 2022 года объём заказов в дорогих московских ресторанах со средним чеком выше 1500 рублей сократился на 29% по сравнению с 2021 годом, а выручка таких заведений упала на 20%. Для недорогих ресторанов со средним чеком меньше названного падение выручки составило 8%, а количества посетителей — 22%.

Аналитики РБК изучили акции, которые торговались и в конце 2021 года, и в конце сентября 2022-го. За первые девять месяцев 2022-го 227 бумаг из 239 подешевели.

Новости предыдущего дня, 8 октября — здесь.