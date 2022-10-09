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Финансы
Полина Лааксо

Новости и тексты на фоне 228 дня «спецоперации»: туриндустрия Египта просит быстрее принять «Мир» и рубль для торговли Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Известия»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-10 октября: доллар — 61,24 рубля, евро — 59,97 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,98 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,15 рубля, евро — по 66,07 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Египетские предприниматели — в частности участники туриндустрии — попросили ЦБ Египта быстрее принять рубль как торговую валюту и подключиться к российской платёжной системе «Мир». Согласно источникам, это может произойти «в ближайшие дни», а спешка обусловлена приближающимся зимним туристическим сезоном.

Зимбабве хочет наладить прямое авиасообщение с Россией. «Мы были бы рады, если бы российская авиакомпания выполняла рейсы в Зимбабве. А когда у нас будет необходимое авиооборудование, ответные рейсы могли бы планировать и мы», — рассказал спикер нацсобрания местного парламента.

Правительство расширило возможности использования льготных кредитов для закупки приоритетной импортной продукции. Теперь их можно тратить не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

Контекст

РБК подготовило шпаргалку по кредитным каникулам, которые появились в России ещё в 2020 году и перетерпели изменения после 21 сентября. В материале — что это вообще такое, какие кредиты считаются, кто может подать заявку и как платить потом.

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С 19 сентября 2022 года объём заказов в дорогих московских ресторанах со средним чеком выше 1500 рублей сократился на 29% по сравнению с 2021 годом, а выручка таких заведений упала на 20%. Для недорогих ресторанов со средним чеком меньше названного падение выручки составило 8%, а количества посетителей — 22%.

Аналитики РБК изучили акции, которые торговались и в конце 2021 года, и в конце сентября 2022-го. За первые девять месяцев 2022-го 227 бумаг из 239 подешевели.

Новости предыдущего дня, 8 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #днрилнр

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7 комментариев
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 Qwerty54321

Сайт уже не тот, где гайды как заработать на перепродаже броников и аптечек

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Allestor Klei

Все это есть на сайте компромат.ру, гайды датируются с 1990-х годов

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Андрей Волхонский

Рейс «Зимбабве - Нигерия в снегах».

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Назаров Илья

Перспективы на ближайшие несколько лет)

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Allestor Klei

Сегодня 228 день СВО (число подтверждает, что это все один ущербный бэдтрип)

-> Египетские предприниматели хотят «Мира», иначе объявят войну правительству Египта и ЦБ РФ;

-> Зимбабве решила установить туристические отношения со «снежной Нигерией». А также своровать оставшиеся самолеты в РФ;

-> РБК подготовило план, как устроить каникулы кредитам. Но по факту вам не дадут их взять, ибо сейчас банки должны будут и мобилизованных на каникулы отправлять;

-> Люди стали есть меньше в дорогих ресторанах. К концу года Патрики опустеют, а значит можно будет продать помещения обанкротившихся мишеленовских ресторанов таджикам и туркам;

-> РБК решило добить выживших инвесторов и сравнила стоимость акций в прошлом году и в этом году. После увиденной аналитики, количество самоубийств возросло в 10 раз;

Сегодня эпохальная дата: 9 октября 1989 года в телевизоре впервые появился Кашпировский. Первый повербанк в России, зарядивший тысячи банок.

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Невкусно и грустно

Где новости про нашего главного союзника - Эритрею. Я уже могу купить гуано летучих мышей, оплатив картой Мир или еще пока нет?

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Франсиско Пухольс

я шокирован

оказывается, у нас до этого не было прямого сообщения с Зимбабве!

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