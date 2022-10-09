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Финансы
Полина Лааксо

Падение на 89% и рост на 56%: «худшие» и «лучшие» акции российских компаний за девять месяцев 2022 года — версия РБК Статьи редакции

Редакция «РБК Инвестиции» составила рейтинги лидеров и «аутсайдеров», торгующихся на Мосбирже как минимум с конца 2021 года по 30 сентября 2022-го. Для обеих групп есть два списка: с данными за третий квартал и результатами за все три.

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Итоги первых девяти месяцев 2022 года

Кто пострадал

  • С января 2022 года по сентябрь включительно котировки 239 акций и депозитарных расписок российских компаний сократились с среднем на 32,31%. Подорожали лишь 12 бумаг, а остальные 227 подешевели.
  • Сильнее всего упали котировки «СПБ Биржи», владельца «Вымпелкома» Veon, «Полиметалла», ИТ-поставщика Softline, инжинирингового холдинга «Группа ГМС», сети супермаркетов «Светофор», сервисов HeadHunter и «Циан», «ЕвроМедЦентра», а также банка ВТБ. Их среднее снижение составило 77,32%.
  • Объяснить удешевление некоторых акций попробовали опрошенные РБК аналитики. На «СПБ Бирже», вероятно, сказался запрет на продажу бумаг из «недружественных» стран «неквалам»: с 1 октября операции ограничены, а с 2023 года будут запрещены вовсе.
  • Veon рискует лишиться листинга на NASDAQ, поскольку стоимость её бумаг не превышает $1 — это против правил биржи. «Полиметалл» теряет в цене, помимо прочего, из-за «слабых операционных показателей» и падении стоимости золота. У Softline, по данным источников, сократились доходы и ушла часть международных партнёров.
  • Бумаги ВТБ могли пострадать из-за решения банка не выплачивать дивиденды за 2021 год. А «Циан» и HeadHunter, считают аналитики, зависят от масштабирования бизнеса, но оно вряд ли возможно при «неустойчивом и слабо прогнозируемом» росте количества вакансий и объявлений.

Кто вырос

  • Средний рост остальных 12 бумаг составил 28,38%. Больше всех подорожали акции предприятия цветной металлургии «Электроцинк» — на 56,68%. Точных причин аналитики не называют, но среди возможных — подорожание цинка, а также «торговля на инсайдерском факте».
  • Авиастроительная «Иркут» — вторая в списке лидеров — привлекает инвесторов, поскольку возьмётся за производство самолётов, которые смогут заменить Boeing и Airbus (их больше не поставляют в Россию). А «Росбанк», помимо прочего, подрос на фоне сделки с французской Societe Generale.

Итоги третьего квартала 2022 года

Кто пострадал

  • В период с июля по сентябрь 2022 года 38 бумаг из 243 подросли в цене, остальные же «ушли в минус», снизившись в среднем на 16,6%. Десять худших за это время упали в среднем на 40,78%.
  • Кортировки алюминиевой «Русал» и сталелитейной НЛМК слабели из-за сокращения цен на большинство промышленных металлов. Причины последнего тренда — повышение ставки Федеральной резервной системы США и замедление экономического роста в Китае.
  • «Сургутнефтегаз» дешевел, поскольку инвесторы были не уверены в ликвидности его активов — примерно 90% «кубышки» компания хранила в долларовых депозитах.

Кто вырос

  • За третий квартал 38 подорожавших бумаг выросли в среднем на 12,47%. Лидером за этот период вновь стал «Электроцинк» — его акции взлетели на 76,59%.
  • Рост стоимости депозитарных расписок TCS Group — владельца банка «Тинькофф» — аналитики объясняют тем, что компания сохраняла прибыльность в первых двух кварталах и продолжала наращивать клиентскую базу.
  • Ozon подросла, поскольку смогла выйти на безубыточность «на уровне EBITDA» во втором квартале. X5 Retail Group «успешно переложила возросшую продуктовую инфляцию на потребителя». А cети «О'кей» помог, помимо прочего, рост выручки во втором квартале и первом полугодии.

#акции #новость #биржи

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14 комментариев
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 Андрей Рядькин

а ведь большое количество людей хранили свою накопления на ИИС в русских акциях как инвестиции в будущее, на учебу детей или подспорье на пенсию

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Василий Дейков

У них есть уникальная возможность докупить)

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Андрей Рядькин

на всю в газпром

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Василий Дейков

Самое время😂

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Rabochiy Rabochiy

поймать нож

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Василий Дейков

Тогда уж копье

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Rabochiy Rabochiy

грудью

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Денис Пихаров

Это была отсылка к поговорке, что у падающего ножа нет рукояти

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Andre Macareno

Вообще-то да — уверен, в послевоенной Японии и США в Великую Депрессию были такие же пессимистичные комментаторы, как на виси

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Вадим Д.

Да, отечественные акции это, конечно, сила. Подрастают на 13% в среднем, перед этим упав в феврале на 50%. Очень оптимистично и увлекательно.

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Назаров Илья

Оно растёт, но есть один нюанс

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Вадим Д.

Даже два: это оно и второй 😀

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Владимир Зыков

Не удевительно, что озон и тинькоф растет))

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Rafa Ramazanov

Где тут те самые умники с VC, которые от -35% битка называют его скамом ?

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