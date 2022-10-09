Редакция «РБК Инвестиции» составила рейтинги лидеров и «аутсайдеров», торгующихся на Мосбирже как минимум с конца 2021 года по 30 сентября 2022-го. Для обеих групп есть два списка: с данными за третий квартал и результатами за все три.