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Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-10 октября: доллар — 61,24 рубля, евро — 59,97 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,34 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,56 рубля, евро — по 66,04 рубля.

Курсы на Forex на 7:45 мск: доллар — 61,09 рубля, евро — 59,5 рублей.

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Кто и как адаптируется к изменениям

Магазины «Иль де ботэ» начали возобновлять работу на месте торговых точек Sephora.

Банки стали принимать заявки на кредитные каникулы по потребкредитам и ипотеке от мобилизованных граждан и членов их семей.

Российский производитель вычислительной техники «Аквариус» запланировал разработку микроэлектроники на открытой архитектуре RISC-V.

Какие есть проблемы и трудности

Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил Сергея Шойгу ускорить утверждение списков сотрудников для отсрочки от мобилизации «для обеспечения бесперебойного функционирования российской финансовой системы». Списки отправили 10 дней назад, но повестки приходят. Например, в неназванном крупном банке сообщили о призыве главы ИТ-подразделения с высшим образованием, включенного в список ЦБ. После руководство обращалось в ЦБ и Минобороны, но «ничего не помогло, сотрудника не вернули».

Производителям в Беларуси запретили экспортировать мясо курицы, столовые яйца и молочную продукцию в Россию, чтобы сдержать рост цен, выяснил «Ъ».

Депутаты попросили Минтранс обязать авиаперевозчиков печатать билеты на русском языке — из-за «многочисленных жалоб» на английские термины.

Контекст

С начала 2022 года в России на 64,2% выросло производство рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки, по данным Росалкогольрегулирования. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают это с уходом иностранных брендов с местного рынка. С марта продукцию не поставляют производители Johnnie Walker, Captain Morgan, Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Jack Daniel’s, Jim Beam, Macallan и другие.

Новости предыдущего дня, 9 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.