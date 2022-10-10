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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 229 дня «спецоперации»: банки попросили ускорить выдачу отсрочек от мобилизации Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-10 октября: доллар — 61,24 рубля, евро — 59,97 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,34 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,56 рубля, евро — по 66,04 рубля.

Курсы на Forex на 7:45 мск: доллар — 61,09 рубля, евро — 59,5 рублей.

Кто и как адаптируется к изменениям

Магазины «Иль де ботэ» начали возобновлять работу на месте торговых точек Sephora.

Банки стали принимать заявки на кредитные каникулы по потребкредитам и ипотеке от мобилизованных граждан и членов их семей.

Российский производитель вычислительной техники «Аквариус» запланировал разработку микроэлектроники на открытой архитектуре RISC-V.

Какие есть проблемы и трудности

Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил Сергея Шойгу ускорить утверждение списков сотрудников для отсрочки от мобилизации «для обеспечения бесперебойного функционирования российской финансовой системы». Списки отправили 10 дней назад, но повестки приходят. Например, в неназванном крупном банке сообщили о призыве главы ИТ-подразделения с высшим образованием, включенного в список ЦБ. После руководство обращалось в ЦБ и Минобороны, но «ничего не помогло, сотрудника не вернули».

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Производителям в Беларуси запретили экспортировать мясо курицы, столовые яйца и молочную продукцию в Россию, чтобы сдержать рост цен, выяснил «Ъ».

Депутаты попросили Минтранс обязать авиаперевозчиков печатать билеты на русском языке — из-за «многочисленных жалоб» на английские термины.

Контекст

С начала 2022 года в России на 64,2% выросло производство рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки, по данным Росалкогольрегулирования. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают это с уходом иностранных брендов с местного рынка. С марта продукцию не поставляют производители Johnnie Walker, Captain Morgan, Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Jack Daniel’s, Jim Beam, Macallan и другие.

Новости предыдущего дня, 9 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #днрилнр

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23 комментария
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 Валера...Валерия

Списки отправили 10 дней назад, но повестки приходят.

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Местный Гоша

А помните, год назад была тема построить в Сибири пять новых городов-миллионников? Что там? Стройка кипит? Этажи растут?
Или пока стадия проектирования? Или концепция поменялась?
И теперь вместо строительства в тайге городов миллионников решили построить десяток курортов?

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Местный Гоша

А ещё была такая Всероссийская перепись населения 2020-2021 ? На нее еще 60 млрд потратили.
Тоже интересно было-бы посмотреть результаты 🧐

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Вадим Д.

Результаты переписи: бюджет освоен, выявленные лишние жители страны оснащаются повестками.

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Aza Dzi

В 23 году видимо придется по новой переписывать, а то ж за последний год уже практически из страны кто по собственному желанию уехал, кто - вынужденно

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Местный Гоша

* а кто просто в леса ушел

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Aza Dzi

тсс, не палите контору :)

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Острый звук

Вы только если на грибах планируете посидеть, вы помните, что съедобные пластинчатые грибы часто имеют пластины на шляпке, которые прочно с ней связаны, при удалении ножки они не отрываются от нее. У ядовитых грибов часто происходит наоборот, при отрыве ножки, пластины остаются на ней и отрываются от шляпки.
Ну и конечно, если вдруг очень много опят, но они какие-то сильно балетные - это галерина.

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Иван Помидоров

За клюквой

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Sasha Nris

Ну правильно, всё потратили. Надо еще

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Вадим Д.

Курорты-миллионники ждут и рады всем. Оздоровительный труд на свежем воздухе и другие укрепляющие процедуры!

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SPS Fun

Наверное планировали заселить их населением с новых территорий с юго-запада России, а там почему-то какая-то задержка происходит.

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Вадим Д.

229-й выпал на могучий Всемирный день психического здоровья! С праздником!

Вместо Sephora — Иль де боте. Да и ладно.
Началась приёмка банками заявок на кредитные каникулы мобилизованным. Одобряют ли — узнаем позже.
Аквариус RISCует с разработкой.
Финансовый рынок удивлён: отправили списки на отсрочку аж 10 дней назад, а повестки приходят. И невдомёк, что выполнение плана по набору игнорирует всё. Потом вернут, возможно, но набрать нужно столько, сколько велено.
Чтобы батькин указ об отмене инфляции работал, РБ запрещает экспорт в РФ части товаров. То ли ещё будет.
Кто-то нажаловался депутатам на английские термины в авиабилетах. Те недовольны. Эдак скоро и диспетчеры будут вести переговоры на всех языках, здравствуй, Вавилон-2022!
Крепкий алкоголь не поставляют и его производство в РФ растёт. Или это суррогат и бледная тень былых вкусов?

Замечательного всем настроения и приятного дня 🤘🏻

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Василий Цымбал

"С начала 2022 года в России на 64,2% выросло производство рома, виски, джина, кальвадоса"... знаменитый Мариинский виски и кубанский кальвадос...😂

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Вадим Д.

Не забывайте о башкирской текиле и якутском бренди!

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Aleks
Депутаты попросили Минтранс обязать авиаперевозчиков печатать билеты на русском языке — из-за «многочисленных жалоб» на английские термины.

это они конкретно терминов не знают? или планируется что российская авиация вообще больше не выездная на ближайшие десятилетия?

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Болотов Александр

да

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Слегка Придурковатый

Это просто Коткин - старый фээсбэшник, у которого начался маразм на фоне обострения патриотизма.

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Слегка Придурковатый

"Власти Белоруссии, пытаясь удержать внутренние цены на продукты питания..."

Зачем пытаться удержать цены, если самый главный белорус их уже заморозил? Это, вообще-то, попахивает неисполнением приказа Бацьки и даже чуточку изменой. Нужно просто расслабиться и жить в едином ценовом пространстве.

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Aza Dzi
С начала 2022 года в России на 64,2% выросло производство рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки, по данным Росалкогольрегулирования. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают это с уходом иностранных брендов с местного рынка. С марта продукцию не поставляют производители Johnnie Walker, Captain Morgan, Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Jack Daniel’s, Jim Beam, Macallan и другие.

И где-то пару дней назад писали о том, что продажи крепкого алкоголя упали в России за последние полгода, это, получается, любители виски грустят без любимых марок)

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Слегка Придурковатый

Там какая-то ебаная статистика была, веры которой мало.

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Qwerty54321

Банки, автодиллеры, мусорщики...охранники ещё не просили отсрочек?

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Aleksandr Bovin

руководителя ит-подразделения неназванного банка очень жаль

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