Автоматизированный закупщик рекламы MediaSniper привлёк около 1 млрд рублей от структуры «Ростелекома» и закрытого фонда Статьи редакции
С его помощью покупатели смогут монетизировать массивы больших данных, объясняют участники рынка.
- Platforma, участником которой является структура «Ростелекома», приобрела 50% в компании «Программатик экосистем» — владельце рекламного сервиса MediaSniper. Остальные 50% сохранил основатель MediaSniper Дмитрий Туркевич. Сделка подразумевает совместную разработку рекламных продуктов, поэтому бренд MediaSniper планируют сохранить.
- Сумму сделки стороны не раскрывают. По оценкам участников рынка, она составила около 1 млрд рублей. Это подтвердил источник vc.ru, близкий к сделке.
- Platforma сообщала о планах купить долю в MediaSniper ещё в апреле 2021 года. Тогда она говорила, что вместе с Туркевичем будет выпускать «продукты и услуги за счёт уникальных массивов больших данных и собственных техрешений на базе искусственного интеллекта и машинного обучения».
- Весной 2022 года Platforma приостановила сделку, сообщили источники «Ъ»: из-за оттока иностранных клиентов — Henkel, Bayer, Bosh, LG и других — MediaSniper потеряла часть выручки. Сделку возобновили, поскольку стороны завершили все корпоративные процедуры, и на осень платформа «выполняет план этого года», сообщили источники vc.ru. Сколько денег потеряла MediaSniper тогда и сколько приносит сейчас — неизвестно.
- По данным «Контур Фокуса», MediaSniper работает с 2019 года. Она занимается программатиком — автоматизированной закупкой рекламы. Боты ищут места для размещений на множестве рекламных площадок и выбирают те, что соответствуют бюджету заказчика и требованиям к целевой аудитории. Выручка юрлица «Программатик экосистем» в 2021 году составила 591,5 млн рублей, чистая прибыль — 65,6 млн рублей.
- Platforma запустили в 2020 году. На тот момент в бизнесе участвовал ВТБ и «Ростелеком». На 2022 год это закрытый паевый фонд «Цифровые инвестиции», а также дочерняя структура «Ростелекома» — «Коммит Кэпитал», как указано в ЕГРЮЛ. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе сервисов персонализации и планирования продаж. Согласно «Контур Фокусу», в 2021 году выручка ООО «Платформа больших данных» составила 6 млн рублей, а чистый убыток — 203,8 тысячи рублей. В феврале 2022 года она объявила, что создаст 3D-карту России — на продажу бизнесу.
- По словам медиаэксперта Ксении Болецкой, Mediasniper может помочь участникам Platforma монетизировать накопленные массивы данных. А отключение россиян от программатика Google Ad Manager может упростить выход на рынок, отмечает управляющий директор Hybrid Russia Дмитрий Федосеев.
440 просмотров
Херасе чуваки красиво продались
Неплохой такой снайпер, бац-бац – лярд готов.
Цена сильно завышена...
Бабло победит зло? Вопрос риторический