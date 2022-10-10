Запрет на повышение цен в Беларуси будет временным — до выработки системы для контроля ценообразования Статьи редакции
Её поручено разработать до 20 октября.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об этом на совещании по вопросам безопасности, передаёт «Белта».
- Согласно директиве, создана рабочая группа, которая до 20 октября должна предоставить в правительство меры по совершенствованию ценового регулирования. Правительство, в свою очередь, — утвердить и ввести систему регулирования цен.
- 6 октября Лукашенко на встрече на совещании с экономическим блоком запретил закрывать предприятия и повышать цены в Беларуси. Нарушителям запрета грозит «немедленное задержание и уголовное дело». Решение связано с ростом инфляции — к концу года она может превысить 19%.
- 10 октября «Коммерсантъ» сообщил, что власти Беларуси запретили семи местным производителям экспорт некоторых продуктов в Россию, чтобы сдержать рост цен.
890 просмотров
Так система выработана уже давно. Рыночная экономика называется
Так рыночная экономика не защищена от фейла интересов страны или социума, её приходится жостка насиловать регуляторами или директивами, чтобы у неё жопа не отваливалась на ходу в критические моменты времени. Ведь рыночная экономика предполагает, что при повышении спроса на ограниченный ресурсы ты невозбранно повысишь на него цену, но это не всегда нужно и приемлимо социумом или государством. Иногда нужно, чтобы производство этого ресурса резко выросло, т.е. чтобы человеческий ресурс подорвался и побежал производить дефицитный ресурс, а не сидел ровно, повышая цены на остатки. Как в рыночной экономике сказать всем, чтобы перестали торговать, а пиздовали производить добавленную стоимость - это загадка, поэтому рыночная экономика - фейл в некоторые моменты. Ну или воспринимайте Лукашенку как регулятора рыночной экономики, чё такого. Повышение процентной ставки центробанком - тоже ведь авторитарный регуляторный акт, чем это отличается от издания сигнала управления из лукашенки? Ничем.
да нет тут загадки, растет цена из-за дефицита на товар с относительно текущей цены низкой себестоимостью, частники пиздуют его производить.
Но это не сработает в РБ для процессоров, машин и т п. Но может сработать другой сценарий, частники найдут откуда его завезти еще.
Ну и за неделю тебе никто не построит производств критических товаров.
Выросли цены? Надо защитить интересы социума? Просубсидируй нужны отрасли, а не цены фиксируй. Фиксирование/ограничение цен приведет только к одному - дефициту. А при ебических, но свободных ценах, товары распределяются самым эффективным образом - получает их тот, кому они действительно нужнее всего.
Он в неё не верит, она ему всячески палки в колёса вставляет. В галлюциногенные, надо полагать.
лукашенко считает что его не существует
Ну чисто гений. Просто директиву читать надо внимательно ☝🏻
Читай между строк, зумерок
Хех, я - зумер? Смешно, конечно.
Директивы, мандаты...
Где-то я уже встречал эти слова.
декреты
Хочет построить максимально стабильную картофельную экономику
да все мы тут временно
не на всегда