Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 октября: доллар — 62,31 рубля, евро — 60,80 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:30 мск: доллар — 63,60 рубля, евро — 61,15 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,6 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,66 рубля, евро — по 68,30 рубля.

Курсы на Forex на 7:47 мск: доллар — 63,47 рубля, евро — 62,21 рублей.

БКС приостановил вывод евро с брокерских счетов в банки, не входящие в группу БКС, а также ввёл дополнительную комиссию за вывод со счета долларов и фунтов стерлингов — 3%. Ограничения на валютные операции ввёл вчера и «Банк Хоум Кредит»: он приостановил входящие и исходящие валютные переводы.

Кто и как адаптируется к изменениям

Парламентарии подготовили законопроект, согласно которому кредитные каникулы получат мобилизованные собственники малого и среднего бизнеса. Авторы отмечают, что эти каникулы «не предполагают прощения долга и предоставляются в форме отсрочки платежей на весь срок военной службы».

Российский завод и центр продаж Nissan перейдут в государственную собственность — Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту. Рабочие места сохранят.

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Какие есть проблемы и трудности

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш призвал страны ЕС окончательно прекратить выдавать россиянам туристические визы. Он считает, что «политические диссиденты уже уехали», а приедут «экономические приспособленцы, а также люди с неизвестными взглядами».

В сентябре 2022 года зарубежные производители вакцин для животных получили уведомления от Россельхознадзора — регулятор потребовал передать образцы штаммов импортных вакцин для животных до 1 ноября. Орган объясняет это вопросами биологической безопасности. При этом препараты импортного производства покрывают половину потребностей российского рынка.

Новая Зеландия ввела санкции против российских бизнесменов. Среди них глава РЖД Олег Белозеров, владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, бывший управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, владелец Mercury Group Игорь Кесаев, бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин и акционер «Сафмара» и «Славкалия» Михаил Гуцериев.

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» попросила главу Минпромторга Дениса Мантурова снизить минимальный порог остаточного срока годности до 45% для товаров годностью от года и выше и до 50% для продуктов годностью до года. В условиях нестабильного потребительского спроса требования считают излишними, а товары и так продаются быстрее.

Контекст

После 21 сентября спрос на книги в целом падает, но растёт на конкретную категорию — это литература о Второй мировой войне. В некоторых случаях прирост составил свыше 400%.

С апреля по август 2022 года каждый десятый проданный в интернете товар повседневного спроса представлял собственную торговую марку ритейлера. В категории непродовольственных товаров доля удвоилась до 19%, в продуктах — до 7%. Причина роста — отток зарубежных брендов.

На неделе с 3 октября объёмы торгов рубля и юаня на Мосбирже впервые обогнали пару рубля с долларом. В первом случае он достигал 70,3 млрд рублей, во втором — 68,2 млрд рублей.

К концу сентября 2022 года количество вакансий с удалёнкой выросло в 1,6 раза, поскольку все больше соискателей хотело работать в том числе не из России.

С введением восьмого пакета санкций против России стоимость всех торговых ограничений ЕС оценили примерно в €123 млрд, сообщает РБК со ссылкой на документы Еврокомиссии. Это свыше 40% оборота товаров и услуг между Россией и Евросоюзом в 2021 году.

Число покупок на маркетплейсах через СБП, к подключению которой регулятор призывал все банки, выросло за три квартала 2022 года в 17 раз по сравнению с прошлым годом.

«Ведомости» поговорили с аналитиками, чтобы узнать, стоит ли покупать бумаги Softline, которая объявила о разделении бизнеса на международный и российский. Они отметили, что факторов, которые бы могли вызвать повышенный интерес к компании, нет.

После новостей о мобилизации банки стали поднимать ставки по потребкредитам. «Банки не могли не отреагировать на рост рисков ужесточением своих риск-политик, что уже сказывается на увеличении процентных ставок», — пояснил РБК замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

По той же причине в России увеличилось количество заявок на аккредитацию ИТ-компаний.

Объём вознаграждений, которые страховщики получили через банки за первое полугодие 2022-го, упал на 30% — до 225 млрд рублей. Сократилось также страхование от несчастных случаев и болезней при выдаче потребительских кредитов — на 60%.

Убытки Nissan из-за ухода с российского рынка составят около 100 млрд иен — это более $680 млн.

ЕС готовит девятый пакет санкций. В него могут войти как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры. На обсуждении также конфискация замороженных активов юрлиц из России, но «это сложный с законодательной точки зрения вопрос», говорят источники.

Новости предыдущего дня, 10 октября — здесь.