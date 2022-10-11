День 230: Латвия против турвиз для россиян, БКС ограничил вывод евро в сторонние банки Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 11 октября: доллар — 62,31 рубля, евро — 60,80 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,6 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,66 рубля, евро — по 68,30 рубля.
БКС приостановил вывод евро с брокерских счетов в банки, не входящие в группу БКС, а также ввёл дополнительную комиссию за вывод со счета долларов и фунтов стерлингов — 3%. Ограничения на валютные операции ввёл вчера и «Банк Хоум Кредит»: он приостановил входящие и исходящие валютные переводы.
Кто и как адаптируется к изменениям
Парламентарии подготовили законопроект, согласно которому кредитные каникулы получат мобилизованные собственники малого и среднего бизнеса. Авторы отмечают, что эти каникулы «не предполагают прощения долга и предоставляются в форме отсрочки платежей на весь срок военной службы».
Российский завод и центр продаж Nissan перейдут в государственную собственность — Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту. Рабочие места сохранят.
Какие есть проблемы и трудности
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш призвал страны ЕС окончательно прекратить выдавать россиянам туристические визы. Он считает, что «политические диссиденты уже уехали», а приедут «экономические приспособленцы, а также люди с неизвестными взглядами».
В сентябре 2022 года зарубежные производители вакцин для животных получили уведомления от Россельхознадзора — регулятор потребовал передать образцы штаммов импортных вакцин для животных до 1 ноября. Орган объясняет это вопросами биологической безопасности. При этом препараты импортного производства покрывают половину потребностей российского рынка.
Новая Зеландия ввела санкции против российских бизнесменов. Среди них глава РЖД Олег Белозеров, владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, бывший управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, владелец Mercury Group Игорь Кесаев, бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин и акционер «Сафмара» и «Славкалия» Михаил Гуцериев.
Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» попросила главу Минпромторга Дениса Мантурова снизить минимальный порог остаточного срока годности до 45% для товаров годностью от года и выше и до 50% для продуктов годностью до года. В условиях нестабильного потребительского спроса требования считают излишними, а товары и так продаются быстрее.
Контекст
После 21 сентября спрос на книги в целом падает, но растёт на конкретную категорию — это литература о Второй мировой войне. В некоторых случаях прирост составил свыше 400%.
С апреля по август 2022 года каждый десятый проданный в интернете товар повседневного спроса представлял собственную торговую марку ритейлера. В категории непродовольственных товаров доля удвоилась до 19%, в продуктах — до 7%. Причина роста — отток зарубежных брендов.
На неделе с 3 октября объёмы торгов рубля и юаня на Мосбирже впервые обогнали пару рубля с долларом. В первом случае он достигал 70,3 млрд рублей, во втором — 68,2 млрд рублей.
К концу сентября 2022 года количество вакансий с удалёнкой выросло в 1,6 раза, поскольку все больше соискателей хотело работать в том числе не из России.
С введением восьмого пакета санкций против России стоимость всех торговых ограничений ЕС оценили примерно в €123 млрд, сообщает РБК со ссылкой на документы Еврокомиссии. Это свыше 40% оборота товаров и услуг между Россией и Евросоюзом в 2021 году.
Число покупок на маркетплейсах через СБП, к подключению которой регулятор призывал все банки, выросло за три квартала 2022 года в 17 раз по сравнению с прошлым годом.
«Ведомости» поговорили с аналитиками, чтобы узнать, стоит ли покупать бумаги Softline, которая объявила о разделении бизнеса на международный и российский. Они отметили, что факторов, которые бы могли вызвать повышенный интерес к компании, нет.
После новостей о мобилизации банки стали поднимать ставки по потребкредитам. «Банки не могли не отреагировать на рост рисков ужесточением своих риск-политик, что уже сказывается на увеличении процентных ставок», — пояснил РБК замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
По той же причине в России увеличилось количество заявок на аккредитацию ИТ-компаний.
Объём вознаграждений, которые страховщики получили через банки за первое полугодие 2022-го, упал на 30% — до 225 млрд рублей. Сократилось также страхование от несчастных случаев и болезней при выдаче потребительских кредитов — на 60%.
Убытки Nissan из-за ухода с российского рынка составят около 100 млрд иен — это более $680 млн.
ЕС готовит девятый пакет санкций. В него могут войти как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры. На обсуждении также конфискация замороженных активов юрлиц из России, но «это сложный с законодательной точки зрения вопрос», говорят источники.
Новости предыдущего дня, 10 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
Представляю какой бы ор поднялся, если бы такое озвучил наш дед. А тут все такие: "Людям со своими взглядами запрещено выдавать визы? Аа, ну ок, норм."
Что-то не видно большого количества желающих получить российскую визу или гражданство
Если мне не изменяет память была там одна мадам айтишница, наша так сказать соотечественница. Подпортила нам репутацию знатно своими высказываниями. Скорее всего опасаются прилета таких же мудаков
вы не понимаете, это совсем другое
Поэтому дед позвонил латышам и попросил оказать услугу, а те рады стараться. Очевидно что запрет на въезд в ЕС на руку властям РФ.
Происходит абсолютная несправедливость. Я сейчас даже не про войну - это и так очевидно, что маразм.
Но фактически сейчас идёт новая версия игры в русскую рулетку: те русские, у которых оказались всякие еврейские литовские и румынские корни внезапно могут о них вспомнить, даже если никогда ими не интересовались и продолжают получать паспорта, внж и визы как репатрианты. Остальные русские превратились в невыездных неудачников. Это абсолютно нелогично, критерием должно быть не историческое везение, а взгляды человека.
Было бы прекрасно если бы все военизированные долбоебы сидели в изоляции, а нормальные люди, подтверждающие свою позицию в соцсетях могли бы ездить везде.
Позиция в соц сетях - сила %) только вот и путешествовать остаётся там-же.
Понимаете, как мне муж говорил когда-то: "на лбу у тебя не написано, какие там у тебя взгляды и позиция, адекватный ты и здравомыслящий русский или нет, поэтому ЕС проще будет отказать всем, чем пытаться это выяснять...". Это единственный правильный вариант.
А на счёт уезжающих и желающих это сделать - так их очень много, вопрос только в финансах, которых, как раз, у большинства нет.
Я бы вам обьяснил какую хйню вы несете, да прибегут модеры с банами и криками "мы тут политику не обсуждаем" 😆
Типичное «господа дерутся, а у холопов чубы трещат». Ещё спасибо, что не бомбят (пока). Ну вот если уважаемый европейский политик считает, что кто уехал - диссидент, а кто остался - милитарист, то это лишь популизм. Само собой, много милитаристов свалило, и осталось много людей, у которых нет работы онлайн, визы, легализации диплома, есть маленькие дети и всё такое. Он не пытается установить Истину и Справедливость, просто есть политический курс и он на него работает.
230-й и сразу Всемирный день против боли и Международный день девочек. С праздником!
Рубль хиреет, народ хереет.
Думцы выдумали кредитные каникулы мобилизованным собственникам бизнеса.
Премьер латышей призывает весь ЕС прекратить выдачу тур виз россиянам. Да и ладно, нам спичками да солью ещё запастись надобно.
Хитрый Россельхознадзор пытался получить штаммы импортных вакцин. Но производители что-то заподозрили.
Руспродсоюз пытается крутиться со сроками годности, но пока мяч на стороне Мантурова.
Растёт спрос только спрос на книги о Второй мировой. Все готовятся к прошедшим войнам, как те генералы?
Рублеюань обогнал рублеьакс по объёмам. И не удивительно.
Никто не хочет работать из РФ, подавай всем удалёнку.
Санкции - это дорого, как бы ни пытались отрицать власти.
Банки поднимают ставки потребкредитов: вдруг придётся списывать долги мобилизованных?
Весёлого всем дня и приподнятого настроения 🤘🏻
"Россельхознадзора потребовал передать образцы штаммов импортных вакцин для животных до 1 ноября."
А с человеческими так нельзя?
Типа: - Pfizer есть новая вакцина? А если найдем?
Латвия против здравого смысла.
Да, я еще не уехал
в россии остался здравый смысл?
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Это хорошо, что народ начал интересоваться хотя бы историей. Глядишь, так скоро и политикой заинтересуются.
Может здравый смысл в головы прийдёт.
Мало интересоваться
Может они говно недавно наштампованное покупают.
С долларовой иглы на юаньскую. Танец на граблях продолжается.
Горизонт планирования сократился и о таких "мелочах" сейчас не думают
У великий Xi есть кошка жена, а что может предложить старый дед зеленая банкнота?
Вопрос, а из тех кто сейчас оставляет комменты на vc, много уехало из страны?
А вы с какой целью интересуетесь?
Я уехал и очень давно, задолго до всего это бардака, что творится последние годы.
Парламентарии подготовили законопроект....
Я надеюсь все идет по плану?
вы про план разрушить международные отношения и уничтожить экономику? да все идет по плануу....
Но целей пока не достигли
не очень понимаю логику таких как премьер министр Латвии,все говорят о том чтоб все не согласные со спец операцией покидали Россию,но блять куда её покидать если нигде не хотят визы выдавать
Да с прибалтами давно всё понятно. Они своим громким гавканьем подставляют страны ЕС. Хотя, может их для этого и держат. Ну типа, как перед гоп-стопом обычно засылают самого мелкого шкета, и если ты его послал нахуй, то внезапно на его защиту вываливаются тру-гопники. Хехе.
а зачем Латвии проходной двор?
Подсказать безвизовые страны?
Вполне нормальная логика.
Сколько у них там народу?
Из них сколько так или иначе за вову?
Не известно, кто там по визам въедет.
Против вовы, за вову. Проще всем запретить
Война уже идет 7-й месяц, тур визы стали отменять только сейчас. Остальное додумайте сами.
Реакция россиян на желание Латвии закрыть туристические визы крайне странная, а вы чего ожидали? 🤷
Они ожидают что если они сейчас приняли решение о выезде в другую страну их должны принять с распростертыми объятиями.
Это не так.
Маленькие страны настороженно относятся к наплыву беженцев. Это создает огромную нагрузку на инфраструктуру страны. Тем более сейчас едут по шкурным соображениям в основном. При этом многие продолжают поддерживать режим и его действия.
В стране пахнуло оптимизмом )
Просто страхование не покрывает ущерб здоровью, нанесенный в зоне боевых действий)
«люди с неизвестными взглядами»
ахахахахаАХААХАХАХХА что
Мыслепреступники. Классика
Имеется в виду люди которые поддерживают войну, но почему делают съебы в страны НАТО. Думаю таких пускать не нужно
С неизвестными - это значит что взгляды такие, которые могут не соответствовать взглядам правительства той страны, в которую вы планируете тикать)
Чудные люди - книги про WWII им подавай. Поздно пить боржоми!
Сегодня ночью пытался как обычно для быстрого и полезного сна штудировать любовный роман So Long, and Thanks for All the Fish - а ни хрена, только и думаешь, кого еще и когда загребут, сколько еще месяцев будут резать людей на мясо и как не проебать семью и детей.
А почему поздно?штудировать любовный роман So Long, and Thanks for All the Fish
Собираетесь автостопом на юго-восток?
По поводу остаточного срока годности товаров (пищевых) имею кое-что сказать. Конкретно данную инициативу по снижению порога остаточного срока годности могу поддержать только по одной причине: производители (один из списка по ссылке стопроцентно, но и другие, думаю, тоже) и раньше наёбывали сети, если продукция не проходила по остаточным срокам. Как? Да тупо переклеивали дату производства (или клепали клипсы с датой от будущего - это обычно делали перед праздниками, новым годом, к примеру).
Ну то есть в конечном счёте на качество продукции, о котором якобы заботятся в торговых сетях, это никак не влияло. Торговые сети могли думать, что у них свежайшая колбаса, тогда как по факту там просто тупо переклеен шильдик срока изготовления.
Что то болото, что это болото. Несколько раз натыкался на просрочку, хотя по дате товару ещё жить и жить. Может, конечно, хранили неправильно, но этого я уже точно сказать не могу. Меня всегда бесило, что очень часто глаза закрывают на такое серьёзное нарушение. Что подавай жалобу, что не подавай, особо ничего не меняет, к сожалению. Хотелось бы, чтобы у нас к этому серьёзно подходили, но у нас так не принято
Биба высказался. Ждем мнения Бобы.
ты биба или боба? - не пойму
Что-то не заметила я увеличение спроса на 12 томов истории Второй Мировой))) вот честно. Лежат в отличном состоянии и ничего не поменялось :)
Просто, это уже приквел. Ведь прямо сейчас престарелый продюсер в приступе маразма и мании величия пытается клепать кровавую третью часть с атомным пеплом и шлю.. шахидами, активно пуская в расход массовку, т.к. профессиональные актёры уже заканчиваются.
Думаю да
Как много ботов стало. Видно конец империи близок..... И да, мы уже 2й день громим Украину. Все же склоняюсь к версии ,что крымский мост - это атака русских ,что бы можно было потом начать полномасштабное наступление( ..... Надеяться ,что все закончится скоро - уже глупо (((( Так как только мировой суд над чинушами сможет прекратить все это.
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