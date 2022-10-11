Новости и тексты на фоне 230 дня «спецоперации»: Латвия против турвиз, спрос на книги о Второй мировой войне растёт Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 11 октября: доллар — 62,31 рубля, евро — 60,80 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,6 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,66 рубля, евро — по 68,30 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Парламентарии подготовили законопроект, согласно которому кредитные каникулы получат мобилизованные собственники малого и среднего бизнеса. Авторы отмечают, что эти каникулы «не предполагают прощения долга и предоставляются в форме отсрочки платежей на весь срок военной службы».
Какие есть проблемы и трудности
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш призвал страны ЕС окончательно прекратить выдавать россиянам туристические визы. Он считает, что «политические диссиденты уже уехали», а приедут «экономические приспособленцы, а также люди с неизвестными взглядами».
В сентябре 2022 года зарубежные производители вакцин для животных получили уведомления от Россельхознадзора — регулятор потребовал передать образцы штаммов импортных вакцин для животных до 1 ноября. Орган объясняет это вопросами биологической безопасности. При этом препараты импортного производства покрывают половину потребностей российского рынка.
Новая Зеландия ввела санкции против российских бизнесменов. Среди них глава РЖД Олег Белозеров, владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, бывший управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, владелец Mercury Group Игорь Кесаев, бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин и акционер «Сафмара» и «Славкалия» Михаил Гуцериев.
Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» попросила главу Минпромторга Дениса Мантурова снизить минимальный порог остаточного срока годности до 45% для товаров годностью от года и выше и до 50% для продуктов годностью до года. В условиях нестабильного потребительского спроса требования считают излишними, а товары и так продаются быстрее.
Контекст
После 21 сентября спрос на книги в целом падает, но растёт на конкретную категорию — это литература о Второй мировой войне. В некоторых случаях прирост составил свыше 400%.
С апреля по август 2022 года каждый десятый проданный в интернете товар повседневного спроса представлял собственную торговую марку ритейлера. В категории непродовольственных товаров доля удвоилась до 19%, в продуктах — до 7%. Причина роста — отток зарубежных брендов.
На неделе с 3 октября объёмы торгов рубля и юаня на Мосбирже впервые обогнали пару рубля с долларом. В первом случае он достигал 70,3 млрд рублей, во втором — 68,2 млрд рублей.
К концу сентября 2022 года количество вакансий с возможность работать удалённо выросло 1,6 раза, поскольку все больше соискателей хотело работать в том числе не из России.
С введением восьмого пакета санкций против России стоимость всех торговых ограничений ЕС оценили примерно в €123 млрд, сообщает РБК со ссылкой на документы Еврокомиссии. Это свыше 40% оборота товаров и услуг между Россией и Евросоюзом в 2021 году.
Число покупок на маркетплейсах через СБП, к подключению которой регулятор призывал все банки, выросло за три квартала 2022 года в 17 раз по сравнению с прошлым годом.
«Ведомости» поговорили с аналитиками, чтобы узнать, стоит ли покупать бумаги Softline, которая объявила о разделении бизнеса на международный и российский. Они отметили, что факторов, которые бы могли вызвать повышенный интерес к компании, нет.
После новостей о мобилизации банки стали поднимать ставки по потребкредитам. «Банки не могли не отреагировать на рост рисков ужесточением своих риск-политик, что уже сказывается на увеличении процентных ставок», — пояснил РБК замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
По той же причине в России увеличилось количество заявок на аккредитацию ИТ-компаний.
Объём вознаграждений, которые страховщики получили через банки за первое полугодие 2022-го, упал на 30% — до 225 млрд рублей. Сократилось также страхование от несчастных случаев и болезней при выдаче потребительских кредитов — на 60%.
Новости предыдущего дня, 10 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
230-й и сразу Всемирный день против боли и Международный день девочек. С праздником!
Рубль хиреет, народ хереет.
Думцы выдумали кредитные каникулы мобилизованным собственникам бизнеса.
Премьер латышей призывает весь ЕС прекратить выдачу тур виз россиянам. Да и ладно, нам спичками да солью ещё запастись надобно.
Хитрый Россельхознадзор пытался получить штаммы импортных вакцин. Но производители что-то заподозрили.
Руспродсоюз пытается крутиться со сроками годности, но пока мяч на стороне Мантурова.
Растёт спрос только спрос на книги о Второй мировой. Все готовятся к прошедшим войнам, как те генералы?
Рублеюань обогнал рублеьакс по объёмам. И не удивительно.
Никто не хочет работать из РФ, подавай всем удалёнку.
Санкции - это дорого, как бы ни пытались отрицать власти.
Банки поднимают ставки потребкредитов: вдруг придётся списывать долги мобилизованных?
Весёлого всем дня и приподнятого настроения 🤘🏻
"Россельхознадзора потребовал передать образцы штаммов импортных вакцин для животных до 1 ноября."
А с человеческими так нельзя?
Типа: - Pfizer есть новая вакцина? А если найдем?
Представляю какой бы ор поднялся, если бы такое озвучил наш дед. А тут все такие: "Людям со своими взглядами запрещено выдавать визы? Аа, ну ок, норм."
Латвия против здравого смысла.
Да, я еще не уехал
Вопрос, а из тех кто сейчас оставляет комменты на vc, много уехало из страны?
А вы с какой целью интересуетесь?
Да просто интересно. Много ли среди уехавших продолжают следить за судьбой страны.
Зависит от того, как уезжали: насовсем или с желанием вернуться после всего этого.
Думаю, желание вернуться, зависит от того как приняли в другой стране.
Или в странах. Судя по пабликам по релокациям, ещё люди уезжают "по цепочке", если что-то не понравилось в одной стране, едут в следующую)) разумеется, люди с деньгами, пресловутые "айтишники"
Да это клеше, что уезжают айтишники. Уезжают люди из разных сфер. Если есть кому доверить управление бизнесом в россии (жене, брату не попавшему под дибилизацию) многие спокойно покидают страну и управляют онлайн. Ни так уж сегодня это и сложно.
Потом, к айтишникам записали всех кто хоть как-то умеет тыкать в компьютер.
Это клеше что на vc пишут комментарии грамотные люди.
Многие пишут и на заморачиваются.
Ни так уж сегодня это и сложно.
Да оно понятно))) я сам системотехник в компьютерной сфере, но от слова "программист" и "айтишник" глаз дёргается 😁
Следят "из-за" пока деньги есть, а как кончатся?
С долларовой иглы на юаньскую. Танец на граблях продолжается.
Думаю да
Это хорошо, что народ начал интересоваться хотя бы историей. Глядишь, так скоро и политикой заинтересуются.
Мало интересоваться
С чего-то надо начинать. В нашем случае начинать надо с точки 0.
В первый раз в первый класс 😁
Если бы в первый класс, а то в ясли для начала.
Да, нынче, грубо говоря, этим заниматься легче, чем когда бы то ни было, за счёт лёгкости доступа к информации. Но усложняется в свою очередь количеством этой информации и её интерпретациями, особенно, если проблемы с критическим мышлением🤷♀️
По поводу остаточного срока годности товаров (пищевых) имею кое-что сказать. Конкретно данную инициативу по снижению порога остаточного срока годности могу поддержать только по одной причине: производители (один из списка по ссылке стопроцентно, но и другие, думаю, тоже) и раньше наёбывали сети, если продукция не проходила по остаточным срокам. Как? Да тупо переклеивали дату производства (или клепали клипсы с датой от будущего - это обычно делали перед праздниками, новым годом, к примеру).
Ну то есть в конечном счёте на качество продукции, о котором якобы заботятся в торговых сетях, это никак не влияло. Торговые сети могли думать, что у них свежайшая колбаса, тогда как по факту там просто тупо переклеен шильдик срока изготовления.
Что то болото, что это болото. Несколько раз натыкался на просрочку, хотя по дате товару ещё жить и жить. Может, конечно, хранили неправильно, но этого я уже точно сказать не могу. Меня всегда бесило, что очень часто глаза закрывают на такое серьёзное нарушение. Что подавай жалобу, что не подавай, особо ничего не меняет, к сожалению. Хотелось бы, чтобы у нас к этому серьёзно подходили, но у нас так не принято