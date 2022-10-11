Финансы
Полина Лааксо

Российский завод и центр продаж Nissan перейдут в государственную собственность — рабочие места сохранят Статьи редакции

Компания сможет выкупить активы в течение шести лет.

Источник: Autonews
  • Производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве перейдут Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), сообщили в Минпромторге. Сделку одобрил исполнительный комитет Nissan.
  • Ведомство отметило, что компания сохранит «ключевые компетенции», производственный цикл, а также рабочие места — их около 2000. НАМИ же, в свою очередь, сможет привлекать новых партнёров и создавать с ними совместные предприятия.
  • Поставкой запчастей и обслуживанием автомобилей Nissan после продажи займётся «АвтоВАЗ». Источники РБК в концерне сообщили, что уже ждут подписания необходимых документов.
  • Президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида поблагодарил российских коллег за «вклад в развитие бизнеса на протяжении многих лет» и назвал текущее решение «лучшим» из возможных, поскольку оно позволяет сохранить сотрудникам работу. При желании Nissan сможет выкупить активы обратно в течение следующих шести лет.
  • Завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил работу в марте 2022 года. В мае гендиректор компании заявил, что она «списала» российский бизнес в прогнозе на текущий финансовый год. В сентябре Nissan продлил простой петербургского завода до конца 2022 года.
  • Покупатель российского бизнеса Nissan НАМИ в мае 2022 года также получил часть российских активов Renault, а именно долю в «АвтоВАЗе». Сделка состоялась на тех же условиях — с правом выкупить долю в течение шести лет.
Дополнено в 12:46. Убытки Nissan из-за ухода с российского рынка составят около 100 млрд иен — это более $680 млн.

#новость #nissan

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70 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Краснознаменный имени 26 Бакинских Комиссаров ордена Ленина завод легковых автомобилей Ниссан.

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Пришелец 16

Всесоюзный автомобилестроительный завод имени Путина

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Bloody Kalash

"После продажи займётся "Автоваз...""

RIP Nissan

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Лишний корабль

Где-то на прошлой квартире плачет 34-ой Скайлайн моего соседа(

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1 комментарий
Михаил Кузнецов

и нисан превращается,превращается....В москвич тада..

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Артур Снегов

Ниссан 2.0, ребрендинг)))

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Биполярное мнение

нисан без подушек безопасности и абс заказывали?

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Невкусно и грустно
Поставкой запчастей и обслуживанием автомобилей Nissan после продажи займётся «АвтоВАЗ».

Спаси и сохрани

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Send Nukes

https://youtu.be/hAQIlXnYUDk

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Eli
Покупатель российского бизнеса Nissan НАМИ в мае 2022 года также получил часть российских активов Renault, а именно долю в «АвтоВАЗе».

Пиздец похоже богатые ребята эти НАМИ

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Игорь Протасов

Так членовоз для вовы сделали

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Eli
Поставкой запчастей и обслуживанием автомобилей Nissan после продажи займётся «АвтоВАЗ».

А автовазу кто будет поставлять?

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BLVCK SQUARE

А Автовазу будет поставлять Nissan, как обычно, делаем вид что работаем, на самом деле нихуя не делаем..
На логистике денег попилят и заебись

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Как кто? Братушки из китайского Ниссияна, все же делается на одном заводе в Китае.

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1 комментарий
Alexander Rumyankov

Вжух и я на жиге :(

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BLVCK SQUARE

Вжух вжух и на фронт..
...на любимой жиге за 2 мульта с мясорубками вместо электроподъемников заправленный 92м за 55 рублей за литр в нефтегазовой сверхдержаве

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1 комментарий
Лишний корабль
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Eli
Компания сможет выкупить активы в течение шести лет.

Понятно, быстро это все не закончится.

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Случайные фотографии

Мак на 10 лет ставил

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1 комментарий
Mista

Ключевой момент "при желании".

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1 комментарий
Александр Фокин

нормально отжали так

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Silverjohn

Успел взять Xtrail с салона весной, еще без участия АвтоВАЗ :)
В целом там у завода произведено запаса еще на год вперед вроде, с нынешними плачевными продажами.
А через АвтоВАЗ есть надежда, что только наладят поставку запчастей, так что все как и раньше будет работать.

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Лишний корабль
что только наладят поставку запчастей

шутка дня?

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2 комментария
Петр Полесов

Очередное доказательство того, что государство - надежный друг и партнер простого рабочего человека, оно его никогда в беде не бросит. А эти хапуги-капиталисты только о бабле и думают.

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Лишний корабль

Если чо, это он не шутит. Это человек, который ненавидит Маска, нахваливает сеть крысятников Светофор и ехидничает над теми, кто "Требования РКН проигнорировали, вот и получили результат"

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2 комментария
Антон Иванов
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Кадровый микрофон

Вот и право собственности в России

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Галя Перидол
Сделку одобрил исполнительный комитет Nissan.

Под дулом автомата вынудили, других вариантов нет.

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Саша Прохоренко

Ох уж эти сохранялы рабочих мест ради призрачной стабильности, ну вот что они там будут производить? Дым? Иметь работу ради работы, а не результата - в лучших советских традициях, а потом будут верещать, как при Путине все заводы работали

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Лишний корабль

Бог отвёл от Дастера в 2016-м, так глять, он решил меня настичь в ещё более жёстком варианте "семейная машина для имеющих дачу".
После каждой такой новости хочется идти и мыть минимум руки.

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Artur Zaripov

Хорошая машина Дастер. Зря ругаете.

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10 комментариев
Иван Серик

Убытки в Йенах с переводом в $🤬
А почему не в национальной валюте ?!

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Evil Pechenka

А йены и доллары вполне национальные валюты: японской нации и американской.

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BLVCK SQUARE

Ну пиздец..

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Вадим Д.

Эгей, понеслась! Кто там следующий в очереди на национализацию/экспроприацию?

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Вадим Д.

Автоваз, автоваз, с меня на Якова, с Якова — на всякого.
Повторять дружно, авось и обойдётся.

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Лев Коптев

Ниссан и точка

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Uuno Turhopuru

Чем заканчивается государственное управление автомобильными компаниями - гуглить историю British Leyland.

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Evil Pechenka
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Я никто и звать меня никак

А может кто-нибудь напомнить, что такого приличного сделал НАМИ (ну кроме Ауруса)?

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Лишний корабль

Практически всё ложилось и помирало. Умка только ходил.

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3 комментария
Андрей Макарычев

Ну, Аурус НАМИ тоже не делал

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Андрей Волхонский

Пропал калабуховский дом.

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Семён Маслов

Ой-ё, ну всё хана ниссану

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Россия

Передача с правом выкупа 😎

Коротко, - подержите, пока не утихнет

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Andre Macareno

Мак — 15 лет, Рено — 7 лет, Ниссан — 6, кто меньше?

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Gollut

Те, кто остался. Они и рассчитывают до 5, на таком периоде не так много смысла все сворачивать

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