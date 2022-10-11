Российский завод и центр продаж Nissan перейдут в государственную собственность — рабочие места сохранят Статьи редакции
Компания сможет выкупить активы в течение шести лет.
- Производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве перейдут Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), сообщили в Минпромторге. Сделку одобрил исполнительный комитет Nissan.
- Ведомство отметило, что компания сохранит «ключевые компетенции», производственный цикл, а также рабочие места — их около 2000. НАМИ же, в свою очередь, сможет привлекать новых партнёров и создавать с ними совместные предприятия.
- Поставкой запчастей и обслуживанием автомобилей Nissan после продажи займётся «АвтоВАЗ». Источники РБК в концерне сообщили, что уже ждут подписания необходимых документов.
- Президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида поблагодарил российских коллег за «вклад в развитие бизнеса на протяжении многих лет» и назвал текущее решение «лучшим» из возможных, поскольку оно позволяет сохранить сотрудникам работу. При желании Nissan сможет выкупить активы обратно в течение следующих шести лет.
- Завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил работу в марте 2022 года. В мае гендиректор компании заявил, что она «списала» российский бизнес в прогнозе на текущий финансовый год. В сентябре Nissan продлил простой петербургского завода до конца 2022 года.
- Покупатель российского бизнеса Nissan НАМИ в мае 2022 года также получил часть российских активов Renault, а именно долю в «АвтоВАЗе». Сделка состоялась на тех же условиях — с правом выкупить долю в течение шести лет.
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Краснознаменный имени 26 Бакинских Комиссаров ордена Ленина завод легковых автомобилей Ниссан.
Всесоюзный автомобилестроительный завод имени Путина
"После продажи займётся "Автоваз...""
RIP Nissan
Где-то на прошлой квартире плачет 34-ой Скайлайн моего соседа(
и нисан превращается,превращается....В москвич тада..
Ниссан 2.0, ребрендинг)))
нисан без подушек безопасности и абс заказывали?
Спаси и сохрани
https://youtu.be/hAQIlXnYUDk
Пиздец похоже богатые ребята эти НАМИ
Так членовоз для вовы сделали
А автовазу кто будет поставлять?
А Автовазу будет поставлять Nissan, как обычно, делаем вид что работаем, на самом деле нихуя не делаем..
На логистике денег попилят и заебись
Как кто? Братушки из китайского Ниссияна, все же делается на одном заводе в Китае.
Вжух и я на жиге :(
Вжух вжух и на фронт..
...на любимой жиге за 2 мульта с мясорубками вместо электроподъемников заправленный 92м за 55 рублей за литр в нефтегазовой сверхдержаве
Понятно, быстро это все не закончится.
Мак на 10 лет ставил
Ключевой момент "при желании".
нормально отжали так
Успел взять Xtrail с салона весной, еще без участия АвтоВАЗ :)
В целом там у завода произведено запаса еще на год вперед вроде, с нынешними плачевными продажами.
А через АвтоВАЗ есть надежда, что только наладят поставку запчастей, так что все как и раньше будет работать.
шутка дня?
Очередное доказательство того, что государство - надежный друг и партнер простого рабочего человека, оно его никогда в беде не бросит. А эти хапуги-капиталисты только о бабле и думают.
Если чо, это он не шутит. Это человек, который ненавидит Маска, нахваливает сеть крысятников Светофор и ехидничает над теми, кто "Требования РКН проигнорировали, вот и получили результат"
Вот и право собственности в России
Под дулом автомата вынудили, других вариантов нет.
Ох уж эти сохранялы рабочих мест ради призрачной стабильности, ну вот что они там будут производить? Дым? Иметь работу ради работы, а не результата - в лучших советских традициях, а потом будут верещать, как при Путине все заводы работали
Бог отвёл от Дастера в 2016-м, так глять, он решил меня настичь в ещё более жёстком варианте "семейная машина для имеющих дачу".
После каждой такой новости хочется идти и мыть минимум руки.
Хорошая машина Дастер. Зря ругаете.
Убытки в Йенах с переводом в $🤬
А почему не в национальной валюте ?!
А йены и доллары вполне национальные валюты: японской нации и американской.
Ну пиздец..
Эгей, понеслась! Кто там следующий в очереди на национализацию/экспроприацию?
Автоваз, автоваз, с меня на Якова, с Якова — на всякого.
Повторять дружно, авось и обойдётся.
Ниссан и точка
Чем заканчивается государственное управление автомобильными компаниями - гуглить историю British Leyland.
А может кто-нибудь напомнить, что такого приличного сделал НАМИ (ну кроме Ауруса)?
Практически всё ложилось и помирало. Умка только ходил.
Ну, Аурус НАМИ тоже не делал
Пропал калабуховский дом.
Ой-ё, ну всё хана ниссану
Передача с правом выкупа 😎
Коротко, - подержите, пока не утихнет
Мак — 15 лет, Рено — 7 лет, Ниссан — 6, кто меньше?
Те, кто остался. Они и рассчитывают до 5, на таком периоде не так много смысла все сворачивать