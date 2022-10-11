Разработчик Joby Aviation привлёк $60 млн на запуск пятиместного аэротакси в аэропорт Статьи редакции
Сумма инвестиций может вырасти до $200 млн, если компания достигнет «определённых показателей».
- Инвестором стала американская авиакомпания Delta Airlines. Деньги направят на запуск услуги «из дома в аэропорт» с помощью аэротакси.
- Joby Aviation получит $60 млн, а если достигнет «определённых показателей», сумма инвестиций вырастет до $200 млн.
- Сервис будет работать в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Он позволит клиентам Delta Airlines, путешествующих через эти города, забронировать место в пятиместном аэротакси до аэропорта. Когда именно состоится запуск и сколько будут стоить поездки — пока неизвестно. По словам основателя стартапа Джобена Бевирта, поездка, например, из Манхэттена в аэропорт Кеннеди может занять от 50 минут до часа, а на аэротакси — 10 минут.
- Joby Aviation разрабатывает электрическое аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой, которое сможет пролететь более 150 миль на одной зарядке (около 241 км) со скоростью до 200 миль/час (около 321 км/ч). Стартап планировал начать коммерческие полёты в 2024 году.
- В январе 2020 года в Joby Aviation инвестировала $394 млн Toyota. В декабре стартап договорился о покупке у Uber подразделения «летающих такси» Uber Elevate. Компании сотрудничали с 2019 года, а в январе 2020-го Uber инвестировал в стартап $50 млн.
- В феврале 2021 года стартап заявил о планах выйти на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» при оценке $6,6 млрд. Торговаться на Нью-Йоркской бирже он начал в августе.
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Недавно прикрыли подобную инициативу, но может, у них получится?
Любопытно что стоит за «определёнными показателями».
Не более 1.5 падений на 1000 вылетов.)