Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Минсельхозпрод

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 октября: доллар — 63,68 рубля, евро — 62,34 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 64,32 рубля, евро — 62,85 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,6 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,5 рубля, евро — по 69,36 рубля.

Курсы на Forex на 7:41 мск: доллар — 64,34 рубля, евро — 62,98 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Спрос на товары для дома после ухода зарубежных игроков сохраняется, поэтому на рынок выходят российские. Свою сеть запустил повар-ведущий Константин Ивлев — вместе с производителем посуды и текстиля для дома BY. Её назвали Ivlev Chef Home BY Kitchen, а первый магазин открыли на месте бывшего Zara Men в московском «Афимолле». До конца 2022 года в городе планируют запустить ещё две точки.

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С 12 октября на «СПБ Бирже» увеличивается список акций гонконгских компаний. Теперь среди них есть депозитарные расписки Baidu, Lenovo Group, Li Auto и Geely Automobile.

ВТБ и «Ростелеком» купили 50% в рекламной платформе MediaSniper. Сделку запланировали ещё в 2021 году, но после начала «спецоперации» её заморозили — MediaSniper теряла бюджеты иностранных рекламодателей.

Правительство хочет наладить обмен данными между Минобороны и Федеральной налоговой службой — в частности подтверждать таким образом факт мобилизации и понимать, кому причитаются государственные меры поддержки.

Московская кондитерская фабрика «Победа» теперь производит не только готовые изделия, но и шоколадную массу для рестораторов и кондитеров, которую раньше нередко поставляли из Европы. Впрочем, участники рынка говорят, что европейские партнёры «в целом» продолжают работать с Россией.

Какие есть проблемы и трудности

Авиаотрасль по-прежнему ждёт решения об отсрочках от Минобороны, а повестки тем временем продолжают приходить. Компаниям приходится направлять в военкоматы письменные обоснования о критической важности таких сотрудников, однако никаких гарантий это не даёт.

Контекст

Минцифры скрыло из публичного доступа реестр аккредитованных ИТ-компаний. Источники «Ведомостей» пояснили: решение приняли из-за страха, что западные страны введут санкции против перечисленных в списке фирм.

Компании чаще устанавливают ПО для отслеживания действий сотрудников — например, что они выгружают из системы. С марта 2022 года по сентябрь спрос на такие продукты, по разным оценкам, увеличился на 11-20% год к году. Одна из причин — участившиеся кибератак, с которыми хакерам нередко помогают сами сотрудники.

Держатели валютных вкладов в «Альфа Банке» и ВТБ недовольны, что банки конвертируют валюту в рубли при выдаче по заниженному курсу. По наблюдениям «Ведомостей», жалобы стали появляться после 20 сентября. В «Альфа банке» пояснили, что ЦБ разрешает банкам устанавливать собственные курсы.

После исключения Швейцарии из списка государств, которые обмениваются финансовыми данными с Россией, зачисления на швейцарские счета доходов от сдачи имущества, операций с ценными бумагами и дивидендов будут считаться незаконными валютными операциями, напомнили аналитики.

HeadHunter рассказал о новых трендах на рынке труда после новостей о мобилизации. Работодатели чаще предлагают вакансии с обещанием обеспечить отсрочку от призыва. Такие объявления были и раньше, но теперь соискатели откликаются на них охотнее — причем соглашаются даже на более низкую зарплату.

Юристы напомнили, после покупать рекламу в соцсетях Meta* нельзя — это могут счесть финансированием экстремистской деятельности. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. Вчера после внесения компании в реестр экстремистов и террористов покупку её акций исключила Мосбиржа.

Аналитики объяснили, почему с начала октября банки повышают ставки по ипотеке (так поступили уже восемь банков из двадцати крупнейших): они, помимо прочего, боятся, что мобилизованные заёмщики не смогут их вернуть.

В представленном в начале недели пакете санкций Новая Зеландия запретила поставки вина в Россию. Страна входила в десятку крупнейших экспортёров «тихого» вина, а до 90% импорта приходилось на долю сорта совиньон блан.

Новости предыдущего дня, 11 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.