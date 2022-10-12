День 231: «СПБ Биржа» расширила выборку гонконгских акций, власти хотят наладить обмен данными между Минобороны и ФНС Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 11 октября: доллар — 63,68 рубля, евро — 62,34 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,6 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,5 рубля, евро — по 69,36 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Спрос на товары для дома после ухода зарубежных игроков сохраняется, поэтому на рынок выходят российские. Свою сеть запустил повар-ведущий Константин Ивлев — вместе с производителем посуды и текстиля для дома BY. Её назвали Ivlev Chef Home BY Kitchen, а первый магазин открыли на месте бывшего Zara Men в московском «Афимолле». До конца 2022 года в городе планируют запустить ещё две точки.
С 12 октября на «СПБ Бирже» увеличивается список акций гонконгских компаний. Теперь среди них есть депозитарные расписки Baidu, Lenovo Group, Li Auto и Geely Automobile.
ВТБ и «Ростелеком» купили 50% в рекламной платформе MediaSniper. Сделку запланировали ещё в 2021 году, но после начала «спецоперации» её заморозили — MediaSniper теряла бюджеты иностранных рекламодателей.
Правительство хочет наладить обмен данными между Минобороны и Федеральной налоговой службой — в частности подтверждать таким образом факт мобилизации и понимать, кому причитаются государственные меры поддержки.
Московская кондитерская фабрика «Победа» теперь производит не только готовые изделия, но и шоколадную массу для рестораторов и кондитеров, которую раньше нередко поставляли из Европы. Впрочем, участники рынка говорят, что европейские партнёры «в целом» продолжают работать с Россией.
Какие есть проблемы и трудности
Авиаотрасль по-прежнему ждёт решения об отсрочках от Минобороны, а повестки тем временем продолжают приходить. Компаниям приходится направлять в военкоматы письменные обоснования о критической важности таких сотрудников, однако никаких гарантий это не даёт.
Контекст
Минцифры скрыло из публичного доступа реестр аккредитованных ИТ-компаний. Источники «Ведомостей» пояснили: решение приняли из-за страха, что западные страны введут санкции против перечисленных в списке фирм.
Компании чаще устанавливают ПО для отслеживания действий сотрудников — например, что они выгружают из системы. С марта 2022 года по сентябрь спрос на такие продукты, по разным оценкам, увеличился на 11-20% год к году. Одна из причин — участившиеся кибератак, с которыми хакерам нередко помогают сами сотрудники.
Держатели валютных вкладов в «Альфа Банке» и ВТБ недовольны, что банки конвертируют валюту в рубли при выдаче по заниженному курсу. По наблюдениям «Ведомостей», жалобы стали появляться после 20 сентября. В «Альфа банке» пояснили, что ЦБ разрешает банкам устанавливать собственные курсы.
После исключения Швейцарии из списка государств, которые обмениваются финансовыми данными с Россией, зачисления на швейцарские счета доходов от сдачи имущества, операций с ценными бумагами и дивидендов будут считаться незаконными валютными операциями, напомнили аналитики.
HeadHunter рассказал о новых трендах на рынке труда после новостей о мобилизации. Работодатели чаще предлагают вакансии с обещанием обеспечить отсрочку от призыва. Такие объявления были и раньше, но теперь соискатели откликаются на них охотнее — причем соглашаются даже на более низкую зарплату.
Юристы напомнили, после покупать рекламу в соцсетях Meta* нельзя — это могут счесть финансированием экстремистской деятельности. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. Вчера после внесения компании в реестр экстремистов и террористов покупку её акций исключила Мосбиржа.
Аналитики объяснили, почему с начала октября банки повышают ставки по ипотеке (так поступили уже восемь банков из двадцати крупнейших): они, помимо прочего, боятся, что мобилизованные заёмщики не смогут их вернуть.
В представленном в начале недели пакете санкций Новая Зеландия запретила поставки вина в Россию. Страна входила в десятку крупнейших экспортёров «тихого» вина, а до 90% импорта приходилось на долю сорта совиньон блан.
Новости предыдущего дня, 11 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
*Meta признана в России экстремистской и террористической организацией, её деятельность на территории страны запрещена.
Ещё одна... Мету никто не признавал террористической организацией/террористом, а экстремистской. И юридически это две огромные разницы в том числе по последствиям) уж от редакции комитета можно было бы ожидать более грамотных новостей.
привет, Игорь! на связи «ещё одна». цитирую источник и приведённую здесь выжимку: «могут счесть финансированием ЭКСТРЕМИСТСКОЙ деятельности». хорошего дня <3
"Росфинмониторинг внес Meta (запрещена в России как экстремистская) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации на сайте ведомства."
231-й выпал на День кадрового работника в России, с праздником!
Евробакс крепчает, ₽ не удивляет.
Товары для дома всё ещё нужны людям. пока у людей есть дома — спрос обеспечен.
СПб биржа растёт в сторогу Гонконга, можно покупать всякую байду.
Обмен данными Минобороны-ФНС наладить сложно, но нужно.
Шоколадная масса Победа — уже есть, хотя «в целом» не очень-то и нужна.
Автоотрасль ждёт отсрочек, но сотрудников всё меньше.
Минцифры поглотила новая фобия — санкциофобия против фирм из реестров.
Компании следят за сотрудниками всё чаще и больше. И это не только для удовольствия.
Клиенты жалуются на банки, то есть тут всё стабильно.
Незаконными валютчиками признают всех россиян, получающих деньги на швейцарские счета. Много ли таких? На первый, второй рассчитайсь.
Работодатели клянутся дать отсрочку и з/п поменьше. Люди ведутся.
Разместил рекламу в Цукерберговых продуктах — спонсор терроризма.
Хорошего дня всем и приподнятого настроения 🤘🏻
Откуда у народа навязчивое желание занести бабла Цукербергу? Давайте я буду Вас оскорблять, а Вы мне платить? Акция, только сегодня обложу хуями и пожелаю мучительной смерти всего за сто рублей!
Видимо автоотрасль не так нужна, раз не смогли за 10 минут правки написать
Просто "День 231" ? От чего? От сотворения немира?
Как думаете, когда запретят считать дни?
Запрещаю Вам считать дни.
От его разрушения.
Когда начнутся двухминутки ненависти, вот тогда, наверное.
Сразу как отменят всеобщую грамотность.
70 год и 5 день от Рождества Антихристова.
Январь того же года,
случившийся после февраля.
От начала СВО
Тот факт, что министерство обороны сделает шлюз с налоговой это так мелочь. Вот когда они шлюз сделают с банками, вот это будет опасно.
Купил уклонист себе пивка или хлебушка по карточке, а его на входе уже уазик из военкомата будет ждать.
А я надеялась, что забирать будут красиво, как в кино, когда выходишь, из магазина, откусывая пухлейшую свежую свердловскую булку, и тут 6 Тах подъезжает, всё такое курлык-курлык.
Ну или хотя бы можно уважить налогоплательщика? Чтобы подъезжал минивэн с бесшумной дверью боковой, его так толк туда, и потом на уровне асфальта съёмка и булочка лежит....Был человек - и нет человека....
Здравствуй, наличка
"В «Альфа банке» пояснили, что ЦБ разрешает банкам устанавливать собственные курсы"
А не пиздит ли Альфа-банк? Требуется экспертное мнение финансовых аналитиков и работников Центробанка. Эльвира призывается в каменты.
Новая фобия минцифры — боязнь санкций против фирм из реестров.
Налоговых должников будут мобилизовать в первую очередь теперь? 🫣
Скорее по чекам вычислять, где уклонисты
Мои новости: Принесли 2 повестку.... варю пельмешки
не вари. сухими в платочек и по пути следования по 8 штук с бульончиком в кружке.
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"Минцифры скрыло из публичного доступа реестр аккредитованных ИТ-компаний. Источники «Ведомостей» пояснили: решение приняли из-за страха, что западные страны введут санкции против перечисленных в списке фирм."-ну да ну да это просто чтоб их на смех не подняли
Почему их на смех могут поднять
Надо отметить, что с каждым днем позитива всё больше
да, и психическое состояние все спокойней и спокойней