Финансы
Полина Лааксо

Минцифры скрыло полный реестр аккредитованных ИТ-компаний — предположительно, из-за угрозы санкций против них Статьи редакции

Но проверить наличие документа у интересующей фирмы всё еще можно.

Источник: «РИА Новости»
  • С недавнего времени Минцифры скрыло общий список аккредитованных ИТ-компаний — до этого он был доступен на официальном сайте ведомства. «Ведомости» уточняли у министерства, когда именно это произошло, но в пресс-службе на вопрос газеты не ответили. Редакция vc.ru заметила отсутствие списка 11 октября.
  • Как пояснил источник «Ведомостей» в Минцифры, общий реестр скрыли «из-за опасений введения санкций западных стран в отношении [зачисленных в список] компаний». Ту же причину слышал сотрудник одной из российских ИТ-фирм, знакомый с ситуацией. По его словам, список могли скрыть ещё летом.
  • Опрошенные «Ведомостями» юристы замечают, что министерство само решает, публиковать такие данные для общего ознакомления или нет. И из-за угрозы санкций всё больше госорганов предпочитают этого не делать, рассказывает советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.
  • Проверить наличие аккредитации у отдельной интересующей фирмы по-прежнему можно — через реестр на Госуслугах. Однако для этого нужно знать юридическое название компании и учитывать, что вместо неё в списке может числиться её дочернее предприятие.
  • 1 августа 2022 года Минцифры исключило из реестра ИТ-компаний более 400 организаций, среди которых оказались ВТБ, «Сбербанк», «Тинькофф», «Почта России», «Делимобиль», «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Леруа Мерлен» и другие. А также объявило, что приостанавливает приём заявок на зачисление.
  • 1 октября ведомство представило переработанный порядок процедуры и новые критерии, согласно которым компания считается «айтишной», только если, помимо прочего, выручает с ИТ-услуг не менее 30%. Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев уточнил: чтобы отвечать требованию, крупные фирмы могут выделять ИТ-«дочек». Так поступили в том числе многие ритейлеры.

#минцифры #новость

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43 комментария
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 Игорь Протасов

- у меня же отсрочка. Я работаю в ит компании.
- ничего не знаю. Я реестр глянуть не могут. Он скрыт. Значит годен

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Обязанный Даниль
Проверить наличие аккредитации у отдельной интересующей фирмы по-прежнему можно — через реестр на Госуслугах. ... Для этого нужно знать юридическое название компании.
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Меркушев Леонид

А как же песня про то, что санкции делают нас сильнее?

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Узкий франт
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Слегка Придурковатый

Дело было не в бобине -
Долбоёб сидел в кабине.

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Лев Коптев
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Узкий франт

Мне нельзя так сжимать зубы, у меня хрупкая ямальская эмаль и слабое сердце(

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Jiu and vali

Песня называется "пиздаболия"?

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Eric Bloomberg

вы не понимаете это другое

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Айрат Галиуллин

Ну и правильно сделало

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Россия

Почему вы считаете, что правильно сделало?

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Айрат Галиуллин

А есть веская причина держать этот список в отрытом доступе?

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Игорь Протасов

А есть веская причина его скрывать?

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Обязанный Даниль

Да, в статье же указано: "общий реестр скрыли «из-за опасений введения санкций западных стран в отношении [зачисленных в список] компаний".

Весьма и весьма веская причина.

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Vladimir Petrov

Например, вы выпускник и ищете работу втаккредитованной IT-компании.
Вам удобно посмотреть список и обратиться в каждую (ну или выбрать).

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Айрат Галиуллин

Владимир, а в чем проблема написать в резюме: «Ищу аккредитованную компанию»?

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Vladimir Petrov

Нет проблемы так написать, но чем это поможет?

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Fart Smella

Россия хочет знать 🤣

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Бублик

Лишних санкций поможет избежать

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Пишущий незнакомцам

через госуслуги все еще можно проверить

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Айрат Галиуллин

Одно дело парсить гос.услуги, а другое дело получить цельную таблицу

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Aleksey Bobkov

но ведь санкции только на пользу?

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Комментарий удален модератором

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Святослав М.

так я не понял,санкции же нам на пользу,делают нас сильнее

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Jiu and vali

Отрицательная сила же

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Вадим Д.

Вот и проявилась новая фобия Минцифры (или персональная – Максута): боязнь показа реестров.

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Константин Митин

Почему? Зная реквизиты компании все еще можно ее проверить через госуслуги. То есть проверить конкретную компанию можно. А собрать полный список таких компаний можно будет только с заморочками.

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ave ego

выписка доступна только юрлицам о самих себе.

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Константин Митин

Я прошел по ссылке из статьи. Там не нужна авторизация на госуслугах, просто вводишь ИНН и все. Проверил на тех компаниях, которые знаю, все работает.

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ave ego

подскажите эту ссылку. что-то не найти. спасибо.

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Полина Лааксо
Автор

привет! она спрятана под словом «реестр», вот только выписку вы там скачать не сможете — просто посмотрите, включена или нет

https://www.gosuslugi.ru/itorgs

Портал государственных услуг Российской Федерации
Портал государственных услуг Российской Федерации
www.gosuslugi.ru
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Константин Митин

https://www.gosuslugi.ru/itorgs

Портал государственных услуг Российской Федерации
Портал государственных услуг Российской Федерации
www.gosuslugi.ru
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Армен Арзуманян

Кому не проверить? Зачем проверять?

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Вадим Д.

Да шутка просто.

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Армен Арзуманян

Так и понял)

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Тяжкий Данила

И как часто вы проверяли?

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Слегка Придурковатый

Максут, это не поможет.

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Игорь Мазаев

Скорее из-за того, что там куча совсем не АйТи-компаний, и перечень меняют

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ave ego

теперь специалисты легко не смогут проверить свою компанию или ту, в которую пойдут работать и быстрее покинут страну в результате. режим шарашек.

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Dmitry Mok

"Но проверить наличие документа у интересующей фирмы всё еще можно"

Почему не смогут?? Я как то не так читаю первое предложение статьи?

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Vladimir Petrov

Да он на сайте Минцифры то появляется, то исчезает.
Если соберетесь вводить санкции - пишите мне в личку, я его сохранил.

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Евгений Широков

Класс, значит будут банить без разбора. Также возможно, наши правители и свои свежие говнопредариятия просунут в реестр этот

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Россия

Максут делает всё, чтобы из России уезжало как можно больше специалистов it

Негодяй

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Garold268

ну все, нет списка, нет отсрочки )

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