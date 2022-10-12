Минцифры скрыло полный реестр аккредитованных ИТ-компаний — предположительно, из-за угрозы санкций против них Статьи редакции
Но проверить наличие документа у интересующей фирмы всё еще можно.
- С недавнего времени Минцифры скрыло общий список аккредитованных ИТ-компаний — до этого он был доступен на официальном сайте ведомства. «Ведомости» уточняли у министерства, когда именно это произошло, но в пресс-службе на вопрос газеты не ответили. Редакция vc.ru заметила отсутствие списка 11 октября.
- Как пояснил источник «Ведомостей» в Минцифры, общий реестр скрыли «из-за опасений введения санкций западных стран в отношении [зачисленных в список] компаний». Ту же причину слышал сотрудник одной из российских ИТ-фирм, знакомый с ситуацией. По его словам, список могли скрыть ещё летом.
- Опрошенные «Ведомостями» юристы замечают, что министерство само решает, публиковать такие данные для общего ознакомления или нет. И из-за угрозы санкций всё больше госорганов предпочитают этого не делать, рассказывает советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.
- Проверить наличие аккредитации у отдельной интересующей фирмы по-прежнему можно — через реестр на Госуслугах. Однако для этого нужно знать юридическое название компании и учитывать, что вместо неё в списке может числиться её дочернее предприятие.
- 1 августа 2022 года Минцифры исключило из реестра ИТ-компаний более 400 организаций, среди которых оказались ВТБ, «Сбербанк», «Тинькофф», «Почта России», «Делимобиль», «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Леруа Мерлен» и другие. А также объявило, что приостанавливает приём заявок на зачисление.
- 1 октября ведомство представило переработанный порядок процедуры и новые критерии, согласно которым компания считается «айтишной», только если, помимо прочего, выручает с ИТ-услуг не менее 30%. Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев уточнил: чтобы отвечать требованию, крупные фирмы могут выделять ИТ-«дочек». Так поступили в том числе многие ритейлеры.
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- у меня же отсрочка. Я работаю в ит компании.
- ничего не знаю. Я реестр глянуть не могут. Он скрыт. Значит годен
А как же песня про то, что санкции делают нас сильнее?
Дело было не в бобине -
Долбоёб сидел в кабине.
Мне нельзя так сжимать зубы, у меня хрупкая ямальская эмаль и слабое сердце(
Песня называется "пиздаболия"?
вы не понимаете это другое
Ну и правильно сделало
Почему вы считаете, что правильно сделало?
А есть веская причина держать этот список в отрытом доступе?
А есть веская причина его скрывать?
Да, в статье же указано: "общий реестр скрыли «из-за опасений введения санкций западных стран в отношении [зачисленных в список] компаний".
Весьма и весьма веская причина.
Например, вы выпускник и ищете работу втаккредитованной IT-компании.
Вам удобно посмотреть список и обратиться в каждую (ну или выбрать).
Владимир, а в чем проблема написать в резюме: «Ищу аккредитованную компанию»?
Нет проблемы так написать, но чем это поможет?
Россия хочет знать 🤣
Лишних санкций поможет избежать
через госуслуги все еще можно проверить
Одно дело парсить гос.услуги, а другое дело получить цельную таблицу
но ведь санкции только на пользу?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
так я не понял,санкции же нам на пользу,делают нас сильнее
Отрицательная сила же
Вот и проявилась новая фобия Минцифры (или персональная – Максута): боязнь показа реестров.
Почему? Зная реквизиты компании все еще можно ее проверить через госуслуги. То есть проверить конкретную компанию можно. А собрать полный список таких компаний можно будет только с заморочками.
выписка доступна только юрлицам о самих себе.
Я прошел по ссылке из статьи. Там не нужна авторизация на госуслугах, просто вводишь ИНН и все. Проверил на тех компаниях, которые знаю, все работает.
подскажите эту ссылку. что-то не найти. спасибо.
привет! она спрятана под словом «реестр», вот только выписку вы там скачать не сможете — просто посмотрите, включена или нет
https://www.gosuslugi.ru/itorgs
https://www.gosuslugi.ru/itorgs
Кому не проверить? Зачем проверять?
Да шутка просто.
Так и понял)
И как часто вы проверяли?
Максут, это не поможет.
Скорее из-за того, что там куча совсем не АйТи-компаний, и перечень меняют
теперь специалисты легко не смогут проверить свою компанию или ту, в которую пойдут работать и быстрее покинут страну в результате. режим шарашек.
"Но проверить наличие документа у интересующей фирмы всё еще можно"
Почему не смогут?? Я как то не так читаю первое предложение статьи?
Да он на сайте Минцифры то появляется, то исчезает.
Если соберетесь вводить санкции - пишите мне в личку, я его сохранил.
Класс, значит будут банить без разбора. Также возможно, наши правители и свои свежие говнопредариятия просунут в реестр этот
Максут делает всё, чтобы из России уезжало как можно больше специалистов it
Негодяй
ну все, нет списка, нет отсрочки )