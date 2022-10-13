Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 октября: доллар — 63,75 рубля, евро — 62,58 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:39 мск: доллар — 64,02 рубля, евро — 62,43 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,74 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,6 рубля, евро — по 69,05 рубля.

Курсы на Forex на 7:44 мск: доллар — 64,15 рубля, евро — 62,71 рубля.

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Кто и как адаптируется к изменениям

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что в 2023 году Россия, возможно, запустит несколько спутников «в интересах заказчиков из "дружественных" стран» на российских ракетах, а также сообщил: работа над отечественной орбитальной станцией ведётся «форсированно».

Из-за отсутствия новинок от голливудских студий кинотеатры ищут новый контент, который смогут показывать в залах. Некоторые кинотеатры уже устраивают сериальные марафоны, а другие — заключают соглашения на показы новых сезонов телевизионных реалити-шоу.

Национальный рекламный альянс — главный продавец телерекламы в России — собирается запустить новую схему коротких сделок. Он представил её к концу октября, но уже известно: согласно новому сценарию, для рекламодателей будет действовать накопительная скидка за непрерывность, но уже накопленное спишут, если он прервёт размещение бюджетов хотя бы на месяц.

«СПБ Биржа» с 17 октября начнёт подготовку к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам — в первую очередь эмитентов США вроде Nvidia, Qualcomm, AT&T, General Motors и других.

Какие есть проблемы и трудности

Национальный совет финансового рынка просит настроить автообмен информацией между банками, работодателями, микрофинансовыми организациями и Минобороны. Сейчас первые две не получают актуальных данных о месте и сроке службы заёмщика или работника и не могут оперативно оформлять кредитные каникулы.

Деловое объединение «Опора России» попросило правительство наложить мораторий на «введение новых обязательных требований к деятельности организаций». Речь о мерах, которые оказывают дополнительное давление на бизнес в непростое для него время: это, например, обязательная маркировка и ужесточённые требования к оборудованию или экобезопасности.

Российские классифайды попросили отказаться от поправок по ограничению доли иностранцев в их бизнесе. Вместо этого предложили ввести «требование управленческого контроля граждан РФ» и вдобавок исключить из нового закона классифайды с объявлениями в сферах недвижимости, транспортных средств, а также рекрутинга.

Контекст

С начала 2022 года «Сбер» сократил офлайн-сеть на 868 отделений — это максимум с 2016 года. В одном только сентябре он свернул сразу 527 точек, теперь всего их 12,4 тысяч. Сам банк говорит, что ориентируется на интересы и потребности клиентов. Участники рынка считают, что так компания хочет урезать расходы — из-за санкций и экономического кризиса в целом.

После новостей о мобилизации россияне всё чаще покупали туристические страховые полисы — в частности для поездок в Казахстан, Киргизию, Армению и Турцию.

Новости предыдущего дня, 12 октября — здесь.