День 232: предприниматели просят ввести мораторий на новые требования к бизнесу, «Сбер» сокращает сеть офлайн-отделений Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 13 октября: доллар — 63,75 рубля, евро — 62,58 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,74 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,6 рубля, евро — по 69,05 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что в 2023 году Россия, возможно, запустит несколько спутников «в интересах заказчиков из "дружественных" стран» на российских ракетах, а также сообщил: работа над отечественной орбитальной станцией ведётся «форсированно».
Из-за отсутствия новинок от голливудских студий кинотеатры ищут новый контент, который смогут показывать в залах. Некоторые кинотеатры уже устраивают сериальные марафоны, а другие — заключают соглашения на показы новых сезонов телевизионных реалити-шоу.
Национальный рекламный альянс — главный продавец телерекламы в России — собирается запустить новую схему коротких сделок. Он представил её к концу октября, но уже известно: согласно новому сценарию, для рекламодателей будет действовать накопительная скидка за непрерывность, но уже накопленное спишут, если он прервёт размещение бюджетов хотя бы на месяц.
«СПБ Биржа» с 17 октября начнёт подготовку к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам — в первую очередь эмитентов США вроде Nvidia, Qualcomm, AT&T, General Motors и других.
Какие есть проблемы и трудности
Национальный совет финансового рынка просит настроить автообмен информацией между банками, работодателями, микрофинансовыми организациями и Минобороны. Сейчас первые две не получают актуальных данных о месте и сроке службы заёмщика или работника и не могут оперативно оформлять кредитные каникулы.
Деловое объединение «Опора России» попросило правительство наложить мораторий на «введение новых обязательных требований к деятельности организаций». Речь о мерах, которые оказывают дополнительное давление на бизнес в непростое для него время: это, например, обязательная маркировка и ужесточённые требования к оборудованию или экобезопасности.
Российские классифайды попросили отказаться от поправок по ограничению доли иностранцев в их бизнесе. Вместо этого предложили ввести «требование управленческого контроля граждан РФ» и вдобавок исключить из нового закона классифайды с объявлениями в сферах недвижимости, транспортных средств, а также рекрутинга.
Контекст
С начала 2022 года «Сбер» сократил офлайн-сеть на 868 отделений — это максимум с 2016 года. В одном только сентябре он свернул сразу 527 точек, теперь всего их 12,4 тысяч. Сам банк говорит, что ориентируется на интересы и потребности клиентов. Участники рынка считают, что так компания хочет урезать расходы — из-за санкций и экономического кризиса в целом.
После новостей о мобилизации россияне всё чаще покупали туристические страховые полисы — в частности для поездок в Казахстан, Киргизию, Армению и Турцию.
Новости предыдущего дня, 12 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
"Сам банк говорит, что ориентируется на интересы и потребности клиентов"
Так и вижу, как клиенты сами подходят к Грефу и говорят: "Герман Оскарович, ну закройте вы уже для начала процентов 5-10 своих отделений, ну зачем нам столько? Мы нуждаемся в уменьшении их количества. Спасибо, дорогой!".
Кстати, раньше эти же клиенты точно также просили поглубже запрятать в недрах приложения оплату по СБП. Разве мог Греф отказать своим клиентам?
Неужели кто-то пойдет в кинотеатр смотреть реалити шоу?
У кинотеатров совсем другая ниша - большая картинка, качественный звук - другие впечатления от фильма. в твшоу ничего этого нет, разницы от просмотра по телевизору никакой.
Так можно хоть на что-то продать рекламу
Кто вчера сказал, что МинОбр+ФНС - это ещё цветочки и вооот, когда они займутся банкааами...
Дяденька, чтоб Вам кофе обжечься!(
232 — как печально. Но унывать некогда, сегодня Всемирный день зрения, с праздником!
Крепнет буржуинская валюта, но Мальчишам-Кибальчишам она ни к чему.
Роскосмос, возможно, что-то запустит, но не точно. Форсируют доработку макета орбитальной станции, молодцы.
Реалити-шоу в кино. Есть и другие варианты, показывать эротику по ночам — все в плюсе.
СПб биржа готовится к иностранным дивидендам. Нескрепно, но пока терпимо.
Финучреждения будут сливать данные в Минобороны. Лучшая база перс данных будет у военных.
Опора России нуждается в поддержке и просит ослабить давление. Иронично.
Авито с друзьями прододжает хотеть удобного закона, а что им ещё остаётся.
Сбер закрыл овердофига точек, но это всем на пользу, считает банк.
Хорошего всем дня и настроения, готовимся к пятнице 🤘🏻
"Он представил её к концу октября,"
А что уже конец октября или это прошлого года?
"Некоторые кинотеатры уже устраивают сериальные марафоны, а другие — заключают соглашения на показы новых сезонов телевизионных реалити-шоу."
Одни наверное крутят сериал "След" а другие дегенератшоу про политику...во думаю ватникам надо часть зряплаты выдавать билетами на эти шоу...