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Финансы
Полина Лааксо

День 232: предприниматели просят ввести мораторий на новые требования к бизнесу, «Сбер» сокращает сеть отделений Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Live24

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 октября: доллар — 63,75 рубля, евро — 62,58 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:39 мск: доллар — 64,02 рубля, евро — 62,43 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,74 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,6 рубля, евро — по 69,05 рубля.

Курсы на Forex на 7:44 мск: доллар — 64,15 рубля, евро — 62,71 рубля.

«СПБ Биржа» с 17 октября начнёт подготовку к выплате дивидендов по незаблокированным иностранным ценным бумагам — в первую очередь эмитентов США. Позже организация также рассказала, что будет работать над обменом заблокированных активов на $300 млн. С одним из участников уже есть предварительная договорённость.

Брокер «Финам» увеличил сумму долларов, евро и фунтов стерлингов, которую можно хранить на счёте бесплатно — до 5000 учётных единиц.

ЦБ планирует отменять меры, которые были введены для поддержки участников финансового рынка. По словам зампреда ЦБ, от части из них отказались сами игроки, другая «была не очень востребована». Процесс будет постепенным и займёт несколько лет.

Кто и как адаптируется к изменениям

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что в 2023 году Россия, возможно, запустит несколько спутников «в интересах заказчиков из "дружественных" стран» на российских ракетах, а также сообщил: работа над отечественной орбитальной станцией ведётся «форсированно».

Из-за отсутствия новинок от голливудских студий кинотеатры ищут новый контент, который смогут показывать в залах. Некоторые кинотеатры уже устраивают сериальные марафоны, а другие — заключают соглашения на показы новых сезонов телевизионных реалити-шоу.

Национальный рекламный альянс — главный продавец телерекламы в России — собирается запустить новую схему коротких сделок. Он представил её к концу октября, но уже известно, что для рекламодателей будет действовать накопительная скидка за непрерывность, а уже накопленное спишут, если они прервут размещение бюджетов хотя бы на месяц.

Какие есть проблемы и трудности

Федеральная палата адвокатов России получила отказ в отсрочке от мобилизации: такие специалисты не соответствуют требованиям, которые выдвинуло правительство. На фоне этого адвокаты рекомендовали клиентам обращаться за защитой к женщинам-адвокатам или более пожилым мужчинам.

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Национальный совет финансового рынка просит настроить автообмен информацией между банками, работодателями, микрофинансовыми организациями и Минобороны. Сейчас первые две не получают актуальных данных о месте и сроке службы заёмщика или работника и не могут оперативно оформлять кредитные каникулы.

Деловое объединение «Опора России» попросило правительство наложить мораторий на «введение новых обязательных требований к деятельности организаций». Речь о мерах, которые оказывают дополнительное давление на бизнес в непростое для него время: это, например, обязательная маркировка и ужесточённые требования к оборудованию или экобезопасности.

Российские классифайды попросили отказаться от поправок по ограничению доли иностранцев в их бизнесе. Вместо этого предложили ввести «требование управленческого контроля граждан РФ» и вдобавок исключить из нового закона классифайды с объявлениями в сферах недвижимости, транспортных средств, а также рекрутинга.

Контекст

С начала 2022 года «Сбер» сократил сеть на 868 отделений — это максимум с 2016 года. В одном только сентябре он свернул сразу 527 точек, теперь всего их 12,4 тысяч. Банк говорит, что ориентируется на интересы и потребности клиентов. Участники рынка считают, что так компания хочет урезать расходы — из-за санкций и экономического кризиса в целом.

После новостей о мобилизации россияне всё чаще покупали туристические страховые полисы — в частности для поездок в Казахстан, Киргизию, Армению и Турцию.

«Азбука Вкуса» рассказала, что снижение покупательского трафика у сети незначительное. До этого СМИ писали, что компания заметила «массовый отъезд целевой аудитории».

РБК напомнил, какие страны после многочисленных изменений не выдают шенгенские визы россиянам. Коротко — в инфографике ниже.

Forbes подготовил краткую инструкцию для тех, кто хочет открыть банковский счёт в Грузии. Рассказал про самые крупные банки и то, как сделать это дистанционно.

Редакция РБК+ рассказала, как адаптируется рекламный рынок: за счёт чего пытается расти — и получается ли.

Новости предыдущего дня, 12 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #днрилнр

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81 комментарий
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 Слегка Придурковатый

"Сам банк говорит, что ориентируется на интересы и потребности клиентов"

Так и вижу, как клиенты сами подходят к Грефу и говорят: "Герман Оскарович, ну закройте вы уже для начала процентов 5-10 своих отделений, ну зачем нам столько? Мы нуждаемся в уменьшении их количества. Спасибо, дорогой!".

Кстати, раньше эти же клиенты точно также просили поглубже запрятать в недрах приложения оплату по СБП. Разве мог Греф отказать своим клиентам?

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Пришелец 16
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Aza Dzi

Да вроде просто во вкладке «платежи» прям сверху висят на видном месте

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3 комментария
Hex Jeans

По мне так у Сбера действительно чересчур отделений. В моем небольшом квадрате жизни их 3, и все почти пустые.

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2 комментария
Алюминиевый яд

"Некоторые кинотеатры уже устраивают сериальные марафоны, а другие — заключают соглашения на показы новых сезонов телевизионных реалити-шоу."
Одни наверное крутят сериал "След" а другие дегенератшоу про политику...во думаю ватникам надо часть зряплаты выдавать билетами на эти шоу...

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Aleksey

Слышал по радио рекламу показа в кинотеатрах «Беременна в 16». Вот что спасет кинотеатры.

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1 комментарий
Сергей Немчинов

Ходить в кинотеатры смотреть сериалы? Это специально для жертв Дома-2?

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3 комментария
Вадим Д.

232 — как печально. Но унывать некогда, сегодня Всемирный день зрения, с праздником!

Крепнет буржуинская валюта, но Мальчишам-Кибальчишам она ни к чему.
Роскосмос, возможно, что-то запустит, но не точно. Форсируют доработку макета орбитальной станции, молодцы.
Реалити-шоу в кино. Есть и другие варианты, показывать эротику по ночам — все в плюсе.
СПб биржа готовится к иностранным дивидендам. Нескрепно, но пока терпимо.
Финучреждения будут сливать данные в Минобороны. Лучшая база перс данных будет у военных.
Опора России нуждается в поддержке и просит ослабить давление. Иронично.
Авито с друзьями прододжает хотеть удобного закона, а что им ещё остаётся.
Сбер закрыл овердофига точек, но это всем на пользу, считает банк.

Хорошего всем дня и настроения, готовимся к пятнице 🤘🏻

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Ларчик

Вадим, все так новости подавали как вы)), улыбнулась, спасибо вам.

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2 комментария
Dimitri B.

Неужели кто-то пойдет в кинотеатр смотреть реалити шоу?
У кинотеатров совсем другая ниша - большая картинка, качественный звук - другие впечатления от фильма. в твшоу ничего этого нет, разницы от просмотра по телевизору никакой.

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Олег Комаров

Народ в большинстве своём идёт за "выходом в город". Что в городе делать уже второй вопрос.
Поход в кино, он как поход в театр. Дети ждут целую неделю, мама надевает праздничные джинсы, папа выпивает бутылку пива. Картинка на целую стену, чек, гогот Бузовой из Африки хорошо имитирующий взрывы из топового боевика или модного слешера, чек.
То что там нет новых американских фильмов, ну так все-все понимают – "Подождём".

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1 комментарий
Павел Полько

Разве ты не хочешь увидеть на большом экране, как Рома обнимает Бузову и Беркову?

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1 комментарий
Алюминиевый яд

Ещё как пойдут! Если там буйные пердуны трясущиеся в конвульсиях и брызгающие пеной изо ртов которых по ящику в дегенерат шоу показывают ещё и к примеру и драться будут...то почему не пойти посмотреть на них...

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5 комментариев
Alexander Egorin

Сейчас большая картинка и качественный звук за много денег идёт в другом кинотеатре- за "ленточкой". Правда обещали сперва что-то героическое и красивое, а сейчас все больше на "сияние" смахивает. А потом будет кинохроника, Нюрнберг.

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SD1

Расскажите о большой картинке и качественном звуке потребителям российских комедий.
Как правильно уже написали - в кино идут или на выходные, или убить полтора часа в ТЦ.
А там уже имеет эффект рекламная кампания на сумму иногда бОльшую, чем бюджет кина, и потребитель покупает билет на знакомые буквы, которые вдалбливались из каждого утюга последний месяц.
Ну или просто смотреть больше нечего.

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10 комментариев
Федор Завитухин

вы что не хотите пойти в кинотеатр, чтоб посмотреть беременна в 16?

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Семен Смирнов

Кто то же ходит на российские комедии

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1 комментарий
Случайные фотографии

Так можно хоть на что-то продать рекламу

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Петр Вавилов

Вчера шутили про шлюзы МО и банки. А сегодня уже "отличная новость" вышла )) МФО тоже верно подключили. Теперь придете получать займ, вас оператор там проверит по базе. Если что тревожную кнопочку под столом нажмут и "уклониста" принимают.

Осталось только камеры подключить городские, как в ковид это было.

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Игорь Протасов

Так уже.

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2 комментария
Задний ящик
Национальный совет финансового рынка просит настроить автообмен информацией между банками, работодателями, микрофинансовыми организациями и Минобороны. Сейчас первые две не получают актуальных данных о месте и сроке службы заёмщика или работника и не могут оперативно оформлять кредитные каникулы.

Кто вчера сказал, что МинОбр+ФНС - это ещё цветочки и вооот, когда они займутся банкааами...
Дяденька, чтоб Вам кофе обжечься!(

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Indy Pop
Федеральная палата адвокатов России получила отказ в отсрочке от мобилизации: такие специалисты не соответствуют требованиям, которые выдвинуло правительство. На фоне этого адвокаты рекомендовали клиентам обращаться за защитой к женщинам-адвокатам или более пожилым мужчинам.

В стране, где средний возраст населения 40 лет, старики 60-70 лет отправляют последних молодых мужчин на убой.
Это синопсис истории то ли об апокалипсисе, то ли утопии про автократию. Сюр какой-то.

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Важный самолет

Читал где то исследование (Зубаревич озвучивала) - что мол молодые не очень согласны с СВО,а вот люди 55+ - наоборот, одобряют чаще=)

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6 комментариев
Indy Pop

*

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Важный самолет
Федеральная палата адвокатов России получила отказ в отсрочке от мобилизации: такие специалисты не соответствуют требованиям, которые выдвинуло правительство.

Апелляции уже подали?

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Россия

Царь хороший, бояре - плохие!

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AIAIAI

Сбер свернул сразу 527 точек, теперь всего их 12,4 тысяч. Сам банк говорит, что ориентируется на интересы и потребности клиентов.

Надеюсь авторы таких пресс-резилов умрут от рака в страшных муках

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Andrey Dolg

Стабильность зашаталась даже для для бабулек))

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1 комментарий
Sergei Ogarkov

Что такое, блин, классифайды? Это что опять за тупая херня?

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Задний ящик

https://secretmag.ru/enciklopediya/chto-takoe-klassifaid-obyasnyaem-prostymi-slovami.htm
Нормальная херня. А Вы вместо "отксерить" всегда говорите "снять копию", а вместо "что ж ты ябедничаешь" ребёнку скажете "зачем же ты дал сигнал?"))

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8 комментариев
Алюминиевый яд

"Он представил её к концу октября,"
А что уже конец октября или это прошлого года?

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Roll Null

Бабульки будут недовольны сокращением офисов)) моя бабуля уже трехэтажным матом покрывает сей банк))

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Андрей Киселев
Национальный совет финансового рынка просит настроить автообмен информацией между банками, работодателями, микрофинансовыми организациями и Минобороны. Сейчас первые две не получают актуальных данных о месте и сроке службы заёмщика или работника и не могут оперативно оформлять кредитные каникулы

Ага, именно для этого

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Оля Янко

Правильно(((( "адвокатов на мясо", так как они подрывают устоявшиеся скрепы знанием и консультированием холопов о своих правах.

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Denis Andronov

Надо начать крутить в кинотеатрах сводки с СВО

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