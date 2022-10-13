Малый и средний бизнес попросил ввести мораторий на новые обязательные требования с 2023 года Статьи редакции
В Минэкономразвития сказали, что уже пересматривают часть из них.
- С соответствующим письмом к правительству обратилось объединение «Опора России», защищающее интересы малого и среднего бизнеса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. Правительство получило письмо и направило его в Минэкономразвития.
- Ввести мораторий на новые обязательные требования предприниматели предложили с 2023 года. А распространить его порекомендовали на все документы, которые предусматривают введение требований, а не только на те, что формально считаются нормативными.
- По словам авторов, новые условия вроде «обязательной маркировки, повышенных требований к оборудованию и экобезопасности» могут оказывать давление на бизнес, а это мешает ему адаптироваться к новой реальности. Российская экономика в целом не может «стабильно развиваться», если условия ведения бизнеса постоянно меняются, считают составители.
- По этой же причине «Опора России» предложила смягчить уже введённые обязательства — например, пересмотреть нормативы по строительству на лесных, сельскохозяйственных землях и охраняемых территориях.
- В Минэкономразвития напомнили, что по указу президента и так проводят переоценку требований, вступающих в силу в 2022-2024 годах, — и учитывают также мнение рабочих бизнес-групп. Последние уже попросили перенести сроки вступления в силу 134 обязательств, а ещё 14 предложили упразднить. Ведомство также пояснило, что само против «обременительных и необоснованных требований».
- Некоторые участники рынка согласны, что бизнесу нужно время на перестройку. По словам секретаря центра по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России» Екатерины Карпуновой, самые «обременительные» меры — экологические. Россия ориентировалась на западные рынки, поэтому, помимо прочего, ввела требования к углеродной нейтральности и законы о вторичных материальных ресурса. В кризис предприятия «к таким требованиям не готовы».
- Вице-президент некоммерческой ЦСР Константин Никитин считает, что мораторий стоило вводить в марте. Тогда у предпринимателей не было «горизонта планирования», но сейчас им нужна ясность. К тому же нормы «не могут свалиться как снег на голову» — срок их вступления в силу регулируется законом.
- Разумнее было бы вводить точечные моратории для конкретных ситуаций, отмечает Никитин. Например, если завод уже построен, а товар говорят производить по-другому.
1531 просмотров
«Опоре России» нужна опора: новая структура «Подпорка Опоры».
Не введут, забыли дописать «челом бьем». Неправильно челобитную подают.
Малый бизнес в России не может развиваться. А что-то случилось? Нормально же всё, стабильно
ага,санкции нас укрепляют как государство,мобилизация создает новые рабочие места,а не кадровый голод
По ТВ только и рассказывают как Европа загнивает и там все дорого и плохо. А В РФ все лучше и лучше. "Нормально же всё, стабильно"
Да мишуткин это налоговозборник, ему похеру на бизнес. Он далёк от этого. То что экономика не росла лет 10 для них не аргумент вообще. Ошибки они свои не видят от слова вообще.
Ох дольше она не росла. Стагнация года эдак с 2009. Зато стабильность.
То что предпринимателя могут отправить в окопы как бы не беспокоит малый и средний бизнес, их больше оказывается беспокоит - «обязательной маркировки, повышенных требований к оборудованию и экобезопасности»...
О как.
Ну что ты такой неблагодарный? Ажно пять дней дали тебе на передать дела и, возможно, сохранят твою собственность за тобой. И жену. Наверное.
С таким лозунгом пусть идут лесом
Комментарий удален модератором
...Россия ориентировалась на западные рынки, поэтому, помимо прочего, ввела требования к углеродной нейтральности...
Теперь ориентируемся на ...Африку?
Еще вспомнил что-то про проблемы индейцев и шерифа.. А, это в Штатах, у нас всё ок
"Главный лозунг для экономики сегодня — всё для победы!" что он несет, для какой победы?
Всех нытиков в окопы, сцуко. И не нытиков тоже. И предпринимателей, и специалистов, и гениев, и долбоебов. Всех. Пусть в стране останется только Кремль и Росгвардия, тогда Запад точно загнется.
Не нужны эти лишние меры поддержки. Достаточно того, что мы защищены от родителя 1 и 2