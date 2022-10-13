«СПБ Биржа» возобновит выплату дивидендов по иностранным ценным бумагам Статьи редакции
На фоне новости стоимость акций самой площадки росла до 10%.
- Организация рассказала, что начнёт подготовку к выплатам с 17 октября 2022 года — вместе с участниками торгов. Причитающиеся владельцам доходы выплатят из средств, полученных расчётным депозитарием «СПБ Банка» с марта 2022 года. График выплат разместили на сайте банка.
- В первую очередь биржа займётся ценными бумагами эмитентов из США, которые не попали под блокировку. Выплаты по «замороженным» активам начнут проводить, когда вышестоящие депозитарии и иностранные учётные институты разблокируют выплаты «СПБ Банку».
- Решение расплатиться по бумагам американских эмитентов объяснили необходимостью закрыть отчётный период по налогам за 2022 год. Сначала доходы выплатят по активам, реестр по которым закрылся после 1 июня и до 17 октября — или закроется с 17 октября. Затем по тем, чей реестр закрылся до 1 июня, и по бумагам со статусом Real Estate Investment Trust (это способ вложиться в недвижимость, не покупая её).
- Выплаты по депозитарным распискам и бумагам эмитентов из других стран начнутся после того, как «СПБ Банк» разберётся с дивидендами по активам эмитентов из США.
- На фоне новости акции «СПБ Биржи» на Мосбирже стали расти. До объявления они стоили 111 рублей за штуку, а после поднимались вплоть до 10% и доходили до 122,5 рубля за бумагу. На 10:50 мск стоимость — 116,5 рубля.
- В июле «СПБ Биржа» объявила, что начнёт выплату дивидендов по незаблокированным бумагам в августе. В сентябре перенесла процедуру из-за технических сложностей.
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Возобновите разморозку активов или обмен - их активы тут, на наши активы там
Браво, нет слов 👍🏻
Надолго ли, правда – вопрос. Ну и пора размораживать, конечно.
Эммм с учетом того что по факту неквалам теперь иностранные акции в портфеле держать нельзя с января, то новость очень своевременная.
Держать можно, покупать новые нельзя
Держать можно , покупать нельзя