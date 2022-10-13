В России есть проблемы с рабочей силой и растёт инфляция, но рецессия «вероятно, закончилась» — The Economist Статьи редакции
После начала мобилизации клиенты сняли со счетов в российских банках $14 млрд — примерно в три раза больше, чем в феврале.
- Санкции, заблокировавшие доступ России к иностранным технологиям, сократили потенциал роста экономики страны почти вдвое, оценил The Economist. Добыча нефти и газа сократилась примерно на 3% по сравнению с уровнем до 24 февраля и может упасть ещё больше после ограничения цен.
- По оценкам консалтинговой компании Capital Economics, за шесть месяцев после начала «спецоперации» из России уехали от 250 тысяч до 500 тысяч человек, а после начала мобилизации — ещё 300 тысяч человек.
- «Дальнейшее сокращение рабочей силы усугубит дефицит и инфляцию», при этом её общий уровень «резко снизился по сравнению с пиковым значениями». Также в сентябре россияне сняли с рублевых депозитов $14 млрд, это примерно в три раза больше, чем в феврале.
- «Несмотря на проблемы, рецессия, вероятно, подошла к концу», пишет The Economist. По данным Goldman Sachs, экономическая активность населения в России выше, чем во Франции, Италии, Германии и Великобритании. Производство в автомобильной промышленности восстановилось, а ежемесячный импорт товаров в Россию в долларовом выражении «сейчас почти наверняка выше среднего уровня 2021 года», оценило издание.
- В июле 2022-го JPMorgan обновил экономический прогноз — вместо падения ВВП в России на 5% по итогам года аналитики ожидают снижение на 3,5%. При этом агентство считает, что «рано оценивать полное влияние западных санкций, которое, вероятно, будет сдерживать рост российской экономики в течение многих лет».
- В октябре ЕС принял восьмой пакет санкций в отношении России. Ввели дополнительные ограничения на импорт и экспорт, запрет на ИТ-консультации, юридические услуги и хранение криптоактивов в европейских странах.
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" Производство в автомобильной промышленности восстановилось, а ежемесячный импорт товаров в Россию в долларовом выражении «сейчас почти наверняка выше среднего уровня 2021 года» "
Я все правильно понял? У нас все восстановилось?
Или "The Economist" нас так троллит?
Реально смешно. Автопром как лежал так и лежит. Мордой в масляной луже. Импорт на уровне 1978 года. Основной торговый партнер был - ЕС. И с ними просто сворачиваются все отношения.
В общем лютый бред написал «Экономист».
Просто экономист смотрит в цифры рос статистики. Там на западе не в курсе, что тут ее начинают рисовать уже на уровне предприятия. Не говоря уж про министерства. Зато какая радость кремлеботам: будут теперь в истерике биться и с пеной у рта всем кидать эту статью.
«Раскрой глаза и глянь – на полках мягкий, свежий хлеб И минеральная вода. Ты что, совсем ослеп?».
Вот тоже глаз зацепился. Они вообще про всех сваливших автопроизводителей знают? Или это из разряда среднее по больнице конечно же 36,6?
Автопром у нас всегда был так себе (за исключением далеких советских времен, когда "Волга" на международной выставке какое-то место заняла).
Поэтому я, например, в статье противоречий больших именно касательно автопрома не вижу: было "так себе" и остается "так себе".
У вас есть пруфы, что нет?
А теперь оригинал:Output within the automotive trade, which a number of months in the past had virtually fallen to zero, has additionally bounced again, suggesting that producers have managed to supply provides from outdoors the West.
Это правда, продажи в августе начали расти к июлю. Речь о продажах, не о производстве.
Походу проплаченная статья)
Ага. Когда плохие новости, сразу все верят, глумятся и веселятся, а чуть оптимистичные то сразу "как так то?" Напоминает "безумную любовь" украинцев к Илону Маску, но если вдруг, что Илон сказал "не по ихнему", то всё - аж билбордыс ним снимать начали.... Жду минусов от тутошных таких же)))
А че там у зимбабве?
Я думаю, хорошие новости разбиваются об реальность.
Когда тебе говорят что автопром работает, а ты работая на заводе Лады, вместо сборки машин, занимаешься покраской листьев в зеленый цвет — тебе не очень верится в то, что все хорошо.
Для каких-то направлений, само собой все хорошо.
Дык если враньё тупое написано
Так это ж базис. Все, где говорится как в рашке хуёво — непогрешимпя истина, не подвергающаяся сомнению. Любой материал, где хотя бы нейтрально оценивается — путинская деза, и вообще хуйня. Либерахены, что с них взять.
Рецессия подошла к концу , самое веселье начинается ага
К чьему-то концу. Дальше конец пойдет в нее
В 1980-е американские экономисты считали СССР считали крепким как никогда, не смотря на "некоторые трудности". Предположить, что в 1991 наступит экономический коллапс и страна развалится было решительно невозможно
Вы путаете причину и следствие. Нефтяной кризис 86 тоже никто не предполагал.
Считать что-то невозможным, впринципе глупо. Раньше считали, что и в космос не полетим, какой-то дед среди облаков тумаков надает)
Россия вперёд!!!
Ногами
Правильно - Вперде!
Я вообще ничего не понял.
Они откуда берутся с этими заявлениями? Из порталов мультивселенной? Из лиги КВН 2001? Из дурки?
Это издание нацелено же на мыслящую аудиторию, на людей кто реально имеет дело с экономикой!
И там откровенно, глядя в глаза, стоя на тлеющих руинах говорят: "Смотрите какой охуенный город! Сейчас дорожки дометем после шторма, и лучше всех!"
The Economist это рупор правильной аналитики. Там в Европе правильные пацаны знают чья аналитика более правильная на данный момент.
Ну вон же на графике нарисовано, что Франция, Италия, Германия, Британия - они все вниз, а мы вверх. У нас просто экономическая активность высокая, а у них низкая, чо неясно-то?;)
Санкции нам на пользу говорили они.
Интересно сколько стоит статья в економисте😁
Хоть у кого-то все по прежнему хорошо!😂😂😂
Даже автопром восстановился…
Ща комментаторы с vc.ru всё объяснят: и России ху*в напихают и экономисту. Тут так принято 🤷🏻♂️
Это зеки с ТЖ
Если вы опубликуете в статье ещё и графики из оригинальной новости вообще цены Вам не будет!
Помогу автору статьи
Где пометка «заказная статья»?🤦🏻♂️
Разве на святом западе такое бывает?
Либерахи не могут поверить, что ими так ожидаемый крах России снова перенесли на поздний срок.
Отнюдь, надеемся что краха не будет, а будет ещё много волн мобилизации, куда загребут всех как ты
Вы бы так не радовались. Там между прочим молодые парни и чьи-то отцы гибнут, а это ни разу не улучшает обстановку внутри.
Пропогандонские пропутинские шавки
Мне нравится как у The Economist заголовок
"Европа скатывается в рецессию, пока Россия из неё выбирается",
Но Маша придумала свой:
"В России есть проблемы с рабочей силой и растёт инфляция, но рецессия «вероятно, закончилась»"
Поговорим о предвзятости?
Лови предвзятый минус.
Потому что Маша видит что на самом деле происходит, а Экономист мало что не видит, так ещё и пишет о чем-то своем
А я согласна. Видно же даже по скачкам курса валют. Что доллар, что евро как взлетели, так и обвалились. А рубль более-менее укрепился. Интересно почему? Только вот на жизни обычных людей это пока медленно отражается
кажется, они не берут в расчёт новые и будущие санкции.
Та вообще самые развитые страны Зимбабве 🇿🇼 Эритрея 🇪🇷 Северная Корея 🇰🇵 и рабская федерация 🇷🇺 😂😂😂😂
Мосбиржа перелогинься
Англичанка опять гадит !
Ого, в России есть проблемы, весьма неожиданно.
Сарказм, сарказм.
Сама Россия вероятно тоже "закончилась".
Непонятно, тем кто остался крупы и тушенку закупать уже или еще рано?
Все закупились ещё в феврале
Это чего друзья? Юмор такой чёрный? Или сказки?
О очередная тема: "Горящие пуканы" часть ... Вата газуй...
Хрюканьем ТЖшников удовлетворен!