Власти Сальвадора понесли убыток в $60 млн за год после признания биткоина официальной валютой Статьи редакции
Только пятая часть компаний в стране принимают криптовалюту для платежей.
- Правительство Сальвадора вложило в эксперимент с криптовалютой $375 млн, в том числе на покупку биткоинов. За год курс упал на 70%, поэтому правительство пока в убытке на $60 млн, сообщает CNBC.
- Президент страны Найиб Букеле в январе утверждал, что официальный криптокошелёк Сальвадора загрузило 4 млн человек — 60% населения. Однако, апрельский отчёт Национального бюро экономических исследований США показал, что только 20% тех, кто скачала кошелёк, продолжили пользоваться им после того, как потратили бонус в $30 за регистрацию.
- Опрос, проведённый в марте Торгово-помышленной палатой Сальвадора, показал, что 86% предприятий никогда не совершали продаж в биткоинах. Только 20% компаний принимают платежи в криптовалюте, как того требует местный закон.
- Более 20% ВВП страны составляют переводы, отправляемые домой мигрантами — некоторые домохозяйства получают больше половины своего дохода из этого источника. При этом местные надзорные органы могут взимать комиссию до 10% за международных переводы. Тем не менее на криптовалюту приходится только 1,6% трансграничных операций в Сальвадоре.
- Доступ к традиционным финуслугам, по данным CNBC, отсутствует у 70% населения, лишь 64,6% граждан имеют смартфон с доступом в интернет.
- В июне 2021 года в Сальвадоре приняли закон, закрепивший биткоин в качестве законного средства платежа. Президент страны Найиб Букеле сообщал, что признание биткоина официальной валютой упростит для работающих за рубежом граждан отправку денег на родину.
- Всемирный банк и ВМФ предупреждали Сальвадор о неоправданных экономических последствиях, но Букеле продолжил настаивать на использовании биткоина в стране.
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Сейчас адепты крипты скажут: этотвременно, всё взлетит, а это вообще эксперимент и не в счёт, а Сальвадор затмит Солнце сиянием своего величия.
Эксперимент на то и эксперимент. Челы не зассали и сделали, зато теперь понятно чего можно ожидать от подобной политики. За это респект. А взлетит или не взлетит ни один человек в мире не знает, поэтому рофлить над этим рано.
Да, эксперимент, по результатам делают выводы, всё верно. И дело не в "зассали" или нет, это оправданность инвестиций, где всегда есть место риску.
видно что инвестиции это не ваше раз вы оцениваете по одному году всего. вот 10 лет пройдет тогда можно будет оценивать эффективность
Так ни у кого нет 10 лет. Это сегодня мне 28, а через 10 лет мне уже 40 не за горами. А если инвестиция на дистанции 10 лет не сработает? Второй жизни-то нет
при чем тут ты? речь о гос-ве, оно и без тебя еще будет существовать и до тебя существовало, там другие временные периоды и для него 10 лет очень маленький промежуток.
кмк, политика страны должна строится на других основах
Оухеть эксперимент. И без того печальную экономику добить, вот это сила воли - не зассали и сделали. И похуй, чем это потом обернется.
Маск знает
А вы уверены что если взлетело бы то стало лучше? Это же смерть экспортёрам.
Почему?
а до этого прям никто не слышал про волатильность крипты? Будто без этого эксперимента не было понятно, к чему это может привести
У валюты должна быть низкая волатильность. Это аксиома. И это не про биткойн и прочие крипты.
Бессмысленный эксперимент.
Ну, хорошо, что они в Биткоин хоть вложились, а не в скам СПБ биржу, например.
И вообще , вы просто завидуете
Ну теперь в Сальвадор можно ехать имея в кармане только загран и смартфон с криптокошельком. Никаких справок и ограничений, никаких проверок со стороны банков и прочих бюрократов.
В этом плане стало лучше же, вроде.
Я тоже картинки люблю
Инвестировал в Сальвадор
Никогда не было, и вот опять
Вот! Вложились бы в рубль — были бы в плюсе
И без экспериментов, сразу на всю котлету
После роста до 20 тыс. грина в декабре 2017 года биток до 3 тыс. падал. В ноябре 2021 года он до 68 тыс. баксов доходил. Эта волотильная сволота после халвинга 2024 года запросто может максимум обновить.
И да, судить об эксперимента Сальвадора по одному году - глупость.
Указанное вами как раз и показывает на высокую волатильность. Высокая волатильность = непригоден в качестве валюты.
Это для валютных спекуляций высокая волатильность в плюс, а для экономики нужна стабильная валюта.
Сальвадор вложил в биток, если я не ошибаюсь, около 0.5 бюджета. Плюсом, кто не хочет работать с битком - могут работать с долларом. Выбор есть.
Кто бы что не говорил, а биткоин еще в разы отрастет, тогда посмотрим
А они что тоже теперь наши союзники?
Биткоин это не стейблкоин, так что предсказуемо. А вообще могут и в плюс выйти.
Тут как я понял не в курсе даже дело, а то что он там на..й никому не нужон
Хуже, он с биржей коррелирует, что вообще убивает в нём смысл как в защитном активе
А как все радовались.