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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 октября: доллар — 63,49 рубля, евро — 62,59 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:37 мск: доллар — 63,47 рубля, евро — 62,78 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,04 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,65 рубля, евро — по 69,60 рубля.

Курсы на Forex на 7:38 мск: доллар — 63,53 рубля, евро — 62,81 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

После 21 сентября операторы связи снизили цены на роуминг в ходовых для релокации странах, заметил «Ъ». «Билайн» выпустил спецпакеты для длительного роуминга в Казахстане, Турции и Армении. «Тинькофф мобайл» сократил стоимость интернета в Казахстане.

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Минтруд предложил продлить госпрограммы поддержки занятости в 2023 году. В них входит также переобучение сотрудников промпредприятий. Часть этих мер ввели в марте 2022 года — чтобы «обеспечить развитие российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».

Какие есть проблемы и трудности

Банкиры просили ЦБ запустить аналог фонда непрофильных активов, чтобы объединить замороженные из-за санкций активы кредиторов. Но регулятор заявил, что не планирует создавать «специальную компанию»: он пояснил, что выкуп таких активов за счёт государства «может снизить мотивацию банков самостоятельно работать над урегулированием задолженности».

Участники киновидеорынка выступили против закона о принудительном лицензировании. Они отметили, что даже при введении новых мер будут нарушителями прав, поскольку доставать контент придётся нелегальным способом.

Контекст

С января по сентябрь 2022 года на рынке кибербез-стартапов не совершили ни одной покупки, при том, что годом ранее общая сумма сделок за тот же период составила $400 млн. Одни из причин — высокие санкционные риски, а также мобилизация: командам проще вложиться в бизнес или запуститься с нуля за рубежом.

Наибольшей популярностью в разделе электроники на Ozon и Wildberries пользовались в сентябре квадрокоптеры с камерами, пишет «Ъ» со ссылкой на аналитику Moneyplace. В августе оборот составил 23 тысячи рублей, а в сентябре — 483 тысяч. Аналитики полагают, что их скупают мобилизованные россияне, так как чиновники называли дроны необходимой частью снаряжения.

Опрошенные «Ъ» оценили, сколько составляет текущая задолженность по дивидендным выплатам по американским акциям перед россиянами. По их оценкам, это $180–200 млн. Вчера «СПБ Биржа» обещала возобновить выплаты доходов по части из них, но пока речь о незаблокированных акциях.

Россияне стали реже брать автокредиты. К концу сентября их средний размер опустился до 1,15 млн рублей — это минимум с июля 2021 года. На снижении сказались риски из-за мобилизации, а также отсутствие новых поставок.

Сократилось также число сделок на первичном рынке высокобюджетной загородной недвижимости. С января по сентябрь 2022 года покупатели заключили на 48% сделок меньше по сравнению с прошлым годом, поскольку всё чаще присматриваются к домам уезжающих россиян — их продают со скидкой до 30%.

Продажи новых iPhone 14 в первый месяц составили в четыре раза меньше, чем было с iPhone 13 за тот же период. Источники «Ведомостей» полагают, что сказались меньшее число точек продаж, сокращение накоплений, а также «общий фон».

«РИА Новости» рассказали, что за июнь 2022 года 13 стран ЕС из 27 нарастили импорт товаров из России. Лидер — Словения: она увеличила ввоз вдвое с мая. На втором и третьем местах — Испания и Швеция. В денежном выражении больше всего импортировала Германия: сумма ввоза составила €3,5 млрд.

В октябре стоимость организованных туров в Египет в некоторых случаях упала на 50% по сравнению с сентябрём — до 50 тысяч рублей за неделю на двоих. Как отмечают участники рынка, обычно в октябре-ноябре спрос и цены, наоборот, растут, так что вероятная причина — меньший интерес к туризму на фоне мобилизации.

Новости предыдущего дня, 13 октября — здесь.