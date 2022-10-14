День 233: роуминг в популярных для релокации странах дешевеет, iPhone 14 и туры в Египет хуже продаются Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14 октября: доллар — 63,49 рубля, евро — 62,59 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,04 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,65 рубля, евро — по 69,60 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
После 21 сентября операторы связи снизили цены на роуминг в ходовых для релокации странах, заметил «Ъ». «Билайн» выпустил спецпакеты для длительного роуминга в Казахстане, Турции и Армении. «Тинькофф мобайл» сократил стоимость интернета в Казахстане.
Минтруд предложил продлить госпрограммы поддержки занятости в 2023 году. В них входит также переобучение сотрудников промпредприятий. Часть этих мер ввели в марте 2022 года — чтобы «обеспечить развитие российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».
Какие есть проблемы и трудности
Банкиры просили ЦБ запустить аналог фонда непрофильных активов, чтобы объединить замороженные из-за санкций активы кредиторов. Но регулятор заявил, что не планирует создавать «специальную компанию»: он пояснил, что выкуп таких активов за счёт государства «может снизить мотивацию банков самостоятельно работать над урегулированием задолженности».
Участники киновидеорынка выступили против закона о принудительном лицензировании. Они отметили, что даже при введении новых мер будут нарушителями прав, поскольку доставать контент придётся нелегальным способом.
Контекст
С января по сентябрь 2022 года на рынке кибербез-стартапов не совершили ни одной покупки, при том, что годом ранее общая сумма сделок за тот же период составила $400 млн. Одни из причин — высокие санкционные риски, а также мобилизация: командам проще вложиться в бизнес или запуститься с нуля за рубежом.
Наибольшей популярностью в разделе электроники на Ozon и Wildberries пользовались в сентябре квадрокоптеры с камерами, пишет «Ъ» со ссылкой на аналитику Moneyplace. В августе оборот составил 23 тысячи рублей, а в сентябре — 483 тысяч. Аналитики полагают, что их скупают мобилизованные россияне, так как чиновники называли дроны необходимой частью снаряжения.
Опрошенные «Ъ» оценили, сколько составляет текущая задолженность по дивидендным выплатам по американским акциям перед россиянами. По их оценкам, это $180–200 млн. Вчера «СПБ Биржа» обещала возобновить выплаты доходов по части из них, но пока речь о незаблокированных акциях.
Россияне стали реже брать автокредиты. К концу сентября их средний размер опустился до 1,15 млн рублей — это минимум с июля 2021 года. На снижении сказались риски из-за мобилизации, а также отсутствие новых поставок.
Сократилось также число сделок на первичном рынке высокобюджетной загородной недвижимости. С января по сентябрь 2022 года покупатели заключили на 48% сделок меньше по сравнению с прошлым годом, поскольку всё чаще присматриваются к домам уезжающих россиян — их продают со скидкой до 30%.
Продажи новых iPhone 14 в первый месяц составили в четыре раза меньше, чем было с iPhone 13 за тот же период. Источники «Ведомостей» полагают, что сказались меньшее число точек продаж, сокращение накоплений, а также «общий фон».
«РИА Новости» рассказали, что за июнь 2022 года 13 стран ЕС из 27 нарастили импорт товаров из России. Лидер — Словения: она увеличила ввоз вдвое с мая. На втором и третьем местах — Испания и Швеция. В денежном выражении больше всего импортировала Германия: сумма ввоза составила €3,5 млрд.
В октябре стоимость организованных туров в Египет в некоторых случаях упала на 50% по сравнению с сентябрём — до 50 тысяч рублей за неделю на двоих. Как отмечают участники рынка, обычно в октябре-ноябре спрос и цены, наоборот, растут, так что вероятная причина — меньший интерес к туризму на фоне мобилизации.
Новости предыдущего дня, 13 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
"Наибольшей популярностью пользовались квадрокоптеры. Их оборрт составил 23 тысячи рублей" - где-то ошибка))
Они взяли из статьи только одну конкретную модель – Flytrox Skylark 4K (стоит менее 4 тыс. ₽) и привели данные по ней.
Там приведены сравнительные данные ещё по трём моделям дронов, но общая сумма продаж по всем коптерам не указана.
Ну какой же бред про дроны 🤦🤦🤦
Про дроны это вообще пиздец. Не за горами тот день, когда военкомы будут вместе с повестками раздавать реквизиты, куда скидывать деньги "на общак". Подогреть чаем, сигаретами вояк. И самый пиздец, что люди сами идут на это🤦♂️
Вот вот. Хомячки такие хомячки. С ними можно делать и делается все что угодно и кем угодно ...
Для них это не пиздец. Вчера только смотрел на тв новости, ржал в голосину. Россияне по их словам помогают добровольно армии и агитируют мирных покупать для армии вещи. Так что поверьте, подогревают чайком и ведутся на все это по полной
В штатах есть люди, на полном серьёзе, проходят платные курсы по выживанию при зомбиапокалипсисе. Люди такие люди 🤷♀️
Ведомые люди везде есть
но ты не из них )
Я из тех, кто хуй клал на подобного рода указы
какие указы? )
Президентские, друг мой. Которые переебывают на свой лад всякие дебилы
А ты точно в той ветке отвечаешь? Здесь ни слова про указы
Ну кстати, некоторые из этих курсов дичь дичью, но рассказывают там полезные вещи, как оказать первую помощь, добыть еду и воду и тд. В целом, те же курсы выживания, просто в другой обертке, маркетинг и не более. Но есть и те где описывают как убивать зомби, их никто никогда не видел, но как убивать знают)
Ну почему же, по фильмам про зомбиапокалипсис наверное ориентируются😁
Да понятно, что люди везде есть странные, но наши прям уникальные. Вчера была новость на всех пропагандистских сайтах о 5 погибших мобилизованных в челябинской области. 29 мобилизованные уже нет в живых.
И полно людей в пабликах с позицией, вы все врете, такого не может быть, никаких боевых действий, они не могли быть там, ведь по телевизору говорят, что у них обучение. Вы паникеры, при Сталине вас бы к стенке.
Нет у этих людей никакой логики, им ее телевизор заменил.
У меня с начала могилизации один вопрос в голове крутится. В какой момент в нашей стране мужики свернули не туда. Нет, я конечно вижу тенденцию растущей амёбности, отсутствие понимания, что за свои слова надо отвечать и прочие проблемы поколения нулевых, но те кому 35+, кто частично или не очень застал дичь 90-х, они то куда делись? Где уважение к самому себе просрали? Этого я не могу понять
Да это тупо маркетинг для ОБЖ
Так уже, не знаю как в городах, но в селы по администрациям спущены команды на сборы, в бюджетных организациях с родственников в добровольно-принудительном порядке требуют скидываться солдатам в это непростое для страны время. Прошлые подобные сборы были в апреле, большая часть той помощи так и лежит в администрациях, а купленные продукты в итоге раздавали - малоимущим
Надеюсь "малоимущие" это не чинуши. Тогда в этой схеме не всё так плохо
Этот день настал для нас вчера, например. По почте разослали всем, что организован сбор средств для мобилизованных работников компании. Можно написать заявление об удержании суммы из зп и отнести в кадры, или по куаркоду перевести в какой-то фонд.🫡
Просто не переводи.
Пиздец. Мне сначала смешно стало от твоего комментария, а потом у меня вопрос созрел. Много кто из вас послал на хуй этих инициаторов?
Нужно запустить фонд помощи релоцировавшимся. И пусть работники гос. компаний отчисляют туда часть зарплаты, ведь они должны искупать ошибки управления своего руководства.
Полностью согласен. "Аналитики полагают, что их скупают мобилизованные россияне, так как чиновники называли дроны необходимой частью снаряжения" - ищу работу аналитика, я тоже умею писать и могу при желании выдавать "на ура" неадекватные выводы.
В оригинальной статье данные были по 4 моделям дешёвых дронов со встроенной камерой и GPS. Здесь привели оборот только по первой модели.
Можно посчитать общий оборот по 4 моделям:
Flytrox Skylark 4K
— август: 23 тыс. ₽
— сентябрь: 483 тыс. ₽
Cloud Six E58 PRO 4K
— август: 297 тыс. ₽
— сентябрь: 495 тыс. ₽
4DRC V4
— август: 288 тыс. ₽
— сентябрь: 516 тыс. ₽
ALFA Multi Brand
— август: 72 тыс. ₽
— сентябрь: 793 тыс. ₽
Всего по 4 моделям:
— август: 680 тыс. ₽
— сентябрь: 2,3 млн ₽
Но это не весь рынок, так как моделей десятки, если не сотни.
"Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России"
Одной рукой хуесосим, а другой загребаем. Даже Латвия с Эстонией нарастили, надо же.
Эстония-то когда успела?
Ну так какая то там их фирма слёзно просила нарастить поставки электричества, ещё в начале лета...
Да хз, по ссылке так написано. Из прибалтов только Литва снизила импорт.
это что, шутки про эстонцев больше не работают?
Ну если учитывать, что в статье речь идёт про июнь - то вполне себе работают. гг
Почему же... Они хотели наростить импорт еще в 2020-ом...
Ну так пока политики рубят с плеча, бизнес, что их, что наш, ищет обходные пути и в тишине делает себе прибыль.... "Всегда и везде по миру" так было...
233-й, бац и Всемирный день яйца. С праздником!
Опсосы снизили цены на роуминг, но подняли на остальное, за что на них возбуждается ФАС.
Минтруд хочет поддерживать занятость. Это их работа, в общем. А так да, молодцы.
ЦБ не хочет покупать всякую дрянь у банков, но те настаивают.
Киновидеорынок готов показывать Зиту и Гиту с Лунтиком, лишь бы не принудиловка.
Кибербезопасность никому не нужна, ну не покупают стартапы и всё тут.
Квадрокоптеры — часть обороны страны, продавцы и маркетплейсы ликуют.
Всё меньше автокредитов берут россияне. И стартапы не покупают, и машины, что ты с ними будешь делать.
Общий фон мешает продажам iPhone 14. Хорошо не радиоактивный.
Словения наращивает импорт товаров из РФ, но в деньгах это немного, видно, всякую ерунду берут.
Отличной всем пятницы, берегите себя и близких 🤘🏻
Да и нахер этот 14 ойфон, который мало чем отличается от 13, да и денег поубавилось
Ну айфон 14 думаю по всему миру не выстрелил. Разницы с 13 особо нет. Берут его думаю только те, кто 13 прикупить не успел в свое время.
Насчет автомобилей, кто их сегодня по этим конским ценам покупает вообще не понятно. Только если в бизнес секторе их использовать.
Недвижимость элитная? Так стало в России страшно быть богатым. Завтра могут и раскулачивать прийти.
Дроны, тут их и волонтеры стали действительно активней скупать. Плюс продавцы конечно на пульсе событий. Цены по ситуации корректируют.
"Россияне стали реже брать автокредиты. К концу сентября их средний размер опустился до 1,15 млн рублей — это минимум с июля 2021 года. "
Кстати, а что можно взять на 1,15 млн рублей? Понятно, что автокред не на 100% суммы берут, но все же)
Не только новые в кредит берут! Бу легко
Скорее всего больше всего это трэйдины, так как по нашим сегодняшним ценам за такую сумму можно разве что мопед Верховина купить))