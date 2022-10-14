Финансы
Маша Цепелева

ЦБ обязал системно значимые банки добавить переводы по СБП через сайт к октябрю 2023 года Статьи редакции

А к апрелю 2024-го — обеспечить переводы между юрлицами через систему.

  • ЦБ опубликовал указание о развитии системы быстрых платежей (СБП). По нему переводы должны быть доступны не только через мобильное приложение банка.
  • Регулятор попросил системно значимые банки добавить переводы через интернет-банки на сайте до 1 октября 2023 года. По данным на октябрь 2022 года, в список входят «Сбер», «Альфа-банк», «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк» и другие.
  • С 1 апреля 2024 года планируется обязать банки, подключенные к СПБ, обеспечить переводы между юрлицами через систему.
  • Также указание меняет требования по обмену информацией между российскими банками и иностранными партнёрами при трансграничных переводах через СБП. Например, в справочнике БИК можно не указывать наименование платежа и другие данные.

#новость #цб

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26 комментариев
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 Илья Волочков

И вообще хорошо бы убрать лимиты при переводе денег по СБП самому себе в другие банки. Запретить любую комиссию в этом случае.

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Даниил Мальцев

Можно просто пользоваться Тинькофф. Лимит до 5 лямов в месяц и до 1 ляма за перевод. Кажется, этого хватает...

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Илья Волочков

Держать миллионы рублей в Тинькофф? Нет уж, упаси Господь.

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Даниил Мальцев

А, понятно, фанат сбера💩

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Grandzlo

А где держать?

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Илья Волочков

Для крупных сумм у меня Сбер, ВТБ. Это мой личный выбор.

Для ежедневных трат у меня Юмани. Но тут можно выбирать что угодно.

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Мурад Муртазалиев

Пахнет баном по 115 ФЗ

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Деда Миша

Это как так, без запретов и лимитов? Отродясь такого не было

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Слегка Придурковатый

Лучшие умы Сбербанка уже начинают думать, как бы посильнее запрятать на сайте кнопочку "СБП". Сто кликов от главной, запрет на индексацию страницы...

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Дмитрий

Да вроде все понятно там.

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Айрат Галиуллин

Ну прям СБПтизация

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Илья Волочков

Почему до октября 2023-го? Можно было бы до конца 2022 хотя бы...

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Grandzlo

Потому-что к этому времени нашей страны не будет уже.

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Галя Перидол

Вашей может и не будет, а Россия никуда не денется.

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unknown

Почему?

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Pavel Asmanov

Банки довольно искусно прячут этот способ перевода. Особенно Сбер хитро делает, выбираешь по номеру телефона а он тебе сразу варианты - В любой банк и там будет через СБП, и другой банк - где сразу значки самых популярных банков. Интуитивно хочется сразу нажать на значек нужного банка, а не выбрать СБП и привет комиссия 😎.. В общем дизайнеры молодцы..

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Бип-блоп

Я не знаю кто прячет, но в альфе сбп по умолчанию при переводе по номеру телефона

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Вадим Д.

Обязал, а они снова саботировать будут. Непослушные безобразники.

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Веселый паяльник

Стоит QR генерацию на вебе добавить

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Алекс И

Клиенты многие только до сих пор разобраться не могут как платить, то банк открывается не тот, то приложение зависает 🤣

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Cidirw Cidirw

Только мобилизация может мгновенно организоваться , на все остальное есть годы

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Мурад Муртазалиев

Да и та буксует, судя по облавам в Москве.

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Деда Миша
Регулятор попросил системно значимые банки добавить переводы через интернет-банки на сайте до 1 октября 2023 года

Ну добавьте по-братски, что вам сложно что ли

Так обязал или попросил?

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Секретный Мика

В посте первая ссылка заботливо ведёт на сам указ 😉

TL;DR
обязал

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Pavel Pavel

Хорошая новость, технология прям удобной вышла

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Oleg Rico

Не понял о чём новость. Система быстрых платежей доступна во всех вышеперечисленных банках.

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