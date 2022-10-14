ЦБ обязал системно значимые банки добавить переводы по СБП через сайт к октябрю 2023 года Статьи редакции
А к апрелю 2024-го — обеспечить переводы между юрлицами через систему.
- ЦБ опубликовал указание о развитии системы быстрых платежей (СБП). По нему переводы должны быть доступны не только через мобильное приложение банка.
- Регулятор попросил системно значимые банки добавить переводы через интернет-банки на сайте до 1 октября 2023 года. По данным на октябрь 2022 года, в список входят «Сбер», «Альфа-банк», «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк» и другие.
- С 1 апреля 2024 года планируется обязать банки, подключенные к СПБ, обеспечить переводы между юрлицами через систему.
- Также указание меняет требования по обмену информацией между российскими банками и иностранными партнёрами при трансграничных переводах через СБП. Например, в справочнике БИК можно не указывать наименование платежа и другие данные.
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И вообще хорошо бы убрать лимиты при переводе денег по СБП самому себе в другие банки. Запретить любую комиссию в этом случае.
Можно просто пользоваться Тинькофф. Лимит до 5 лямов в месяц и до 1 ляма за перевод. Кажется, этого хватает...
Держать миллионы рублей в Тинькофф? Нет уж, упаси Господь.
А, понятно, фанат сбера💩
А где держать?
Для крупных сумм у меня Сбер, ВТБ. Это мой личный выбор.
Для ежедневных трат у меня Юмани. Но тут можно выбирать что угодно.
Пахнет баном по 115 ФЗ
Это как так, без запретов и лимитов? Отродясь такого не было
Лучшие умы Сбербанка уже начинают думать, как бы посильнее запрятать на сайте кнопочку "СБП". Сто кликов от главной, запрет на индексацию страницы...
Да вроде все понятно там.
Ну прям СБПтизация
Почему до октября 2023-го? Можно было бы до конца 2022 хотя бы...
Потому-что к этому времени нашей страны не будет уже.
Вашей может и не будет, а Россия никуда не денется.
Почему?
Банки довольно искусно прячут этот способ перевода. Особенно Сбер хитро делает, выбираешь по номеру телефона а он тебе сразу варианты - В любой банк и там будет через СБП, и другой банк - где сразу значки самых популярных банков. Интуитивно хочется сразу нажать на значек нужного банка, а не выбрать СБП и привет комиссия 😎.. В общем дизайнеры молодцы..
Я не знаю кто прячет, но в альфе сбп по умолчанию при переводе по номеру телефона
Обязал, а они снова саботировать будут. Непослушные безобразники.
Стоит QR генерацию на вебе добавить
Клиенты многие только до сих пор разобраться не могут как платить, то банк открывается не тот, то приложение зависает 🤣
Только мобилизация может мгновенно организоваться , на все остальное есть годы
Да и та буксует, судя по облавам в Москве.
Ну добавьте по-братски, что вам сложно что ли
Так обязал или попросил?
В посте первая ссылка заботливо ведёт на сам указ 😉
TL;DR
обязал
Хорошая новость, технология прям удобной вышла
Не понял о чём новость. Система быстрых платежей доступна во всех вышеперечисленных банках.