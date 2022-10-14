Пользователи «Тинькофф» в России и за рубежом пожаловались на перебои в работе приложения Статьи редакции
За границей оно прогружается, если подключиться к российскому IP.
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- Внимание на жалобы обратил автор Telegram-канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов. Клиенты не могут зайти ни в приложение банка, ни в брокерский сервис с иностранных IP-адресов. Редактор vc.ru также смог зайти, только подключившись к российскому IP через VPN.
- О перебоях сообщают в том числе пользователи из России. У редакции vc.ru также наблюдаются периодические сбои в работе как банковского сервиса, так и приложения «Тинькофф Инвестиции».
- 7 октября похожий сбой в работе приложения случился у «Сбера» — пользователи за пределами России не могли зайти в приложение и в личный кабинет на сайте. Банк посоветовал использовать «российское VPN-соединение» и отметил: для работы с онлайн-сервисами компании необходимо установить на устройства сертификаты НУЦ Минцифры.
В России всё работает. Возвращайтесь ✊ или не жалуйтесь) у вас же есть возможность счета в других Банках открыть…
Не удивлюсь если это официальный ответ банка
Тех кто вернется - ждут печеньки(из сухпайка) и путешествие на юга.
круто ты придумал, конечно, интересно почему я не могу пользоваться продуктом за пределами страны? как комиссию за свифт перевод списывать, так им все равно где ты и откуда пришел перевод, а как норм работать, так нет, извините, пользуйтесь VPN
"Не жалуйтесь" - уже можно национальным девизом сделать.
Я тебя узнал, товарищ военком )
Ну это ты зря так
Видимо гос.банки решают душить клиентов, которые решили уехать. На днях Сбер, теперь новый Тинькофф. При этом Альфа и Райф работают нормально. Дальше думайте сами)
Ну в таком случае бэбру получат, а не выплату кредита
Да не, это опять ДДОС атаки. Не так давно от них же страдал сбер
Так правильно, всем уехавшим бан и экскпроприация активов в пользу патриотов)
Повестку получил?
Поцреот, как в окопе, не дует?
На каком основании?
Такие шутки сейчас не похожи на шутки(
Сбер тоже лёг. Турция
Судя по всему чебурнет тестируют. На днях новость была что Инстаграм резко заработал без vpn. Странно все это
Тестируют сертификаты. Инстаграм работал из-за замены оборудования.
Здравствуйте! Рекомендуем перезагрузить устройство, удалить временные файлы (cache и cookie), проверить ннтернет-соединение, затем повторить попытку
Это нужно делать в том отделении, где получали карту?
Все отлично работало ещё утром. А позже Тинькофф слег и ваше приложение попутно. А виноват кэш и перезагрузка? 😅😅😅 Лучше узнайте что на самом деле происходит с каналами связи
Полезнее было бы, если бы вы порекомендовали удалить ваше приложение. Я бы с радостью, как только кредит доплачу😅
Из РФ тоже недоступен @Тинькофф. Ждем сказки про DDoS-атаку из угадайте какой страны. Банк, как всегда, лжет.
Но ведь... https://t.me/itarmyofukraine2022/800
Сьогодні знову повертаємося до банківської теми. Під прицілом Тінькофф Банк. Мета залишається незмінною, як для всіх банків - створити проблеми в опрацюванні платежів, відстрочити виконання фінансових зобов’язань по контрактах, і посіяти сумніви серед тих, хто отримує платежі ...
Сьогодні знову повертаємося до банківської теми. Під прицілом Тінькофф Банк. Мета залишається незмінною, як для всіх банків - створити проблеми в опрацюванні платежів, відстрочити виконання фінансових зобов’язань по контрактах, і посіяти сумніви серед тих, хто отримує платежі через нього.
Приєднуйтеся до активних дій! Запитай @itarmyhelper_bot як це можна зробити.
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Today we return to banks again. Tinkoff Bank in the sights.
We aim to interrupt payment processing, delay liabilities, undermine bank’s reputation as usual.
Join up IT Army. Inquire @itarmyhelper_bot for guidelines.
Снова никому неведомый сертификат? Так-то давненько у Тинькофф сбоев массовый не было.
Не совсем, я с момент переезда в болгарию захожу в тинькоф только с ВПн, потому что ни одна сеть не даёт войти, что смешно, захожу с нидерладскогоvpn, но про запас держу российский под пазухой. В турчаге раньше работал, но если и там реально перестанет, то это боль конечно.
UPD. Теперь только русский VPN работает)
Каким ВПН на Айфон пользуетесь ?
Я андройдойоб. Скачал первый попавшийся русский VPN. В целом есть openVPN, где-то была в переписка с ботом который продаёт нужные VPN, но я потерял
У BlancVPN есть российская локация. Через нее работают Тинькофф, остальные банки и Госуслуги 🙌
3 дня по ссылке бесплатно: https://t.me/FCK_RKN_bot?start=tinkoff
Все правильно, Россия возвращается домой, в историческую гавань, поэтому с нидерлансткого айпи и работает.
Это я так понимаю со времен Петра первого задаточки остались
Ну касаемо IP это у всех и Тинькофф здесь не исключение, это реалии нашего времени. Как пример тот же Гугл финанс и др. Куда без VPN не попасть..
Каким ВПН на Айфон пользуетесь ?
С какой целью интересуетесь? 😅
С какой целью интересуетесь его целью? 😅
У меня не айфон. Но я пользуюсь VPN Касперского, с ним прекрасно заходишь и в Гугл финанс и др.
Попробуйте ещё VPN KGB, тоже классный, надёжный, не сливает ваши данные в гэбню, не хуже касперского однозначно!
Спасибо. Вечером посмотрю.
😂😂😂Да это же сарказм. почитайте лучше на досуге почему в асашай ещё 3 года назад заблокали касперского
Лютая атака на банк. Но вроде все работает.
Комментарий удален модератором
О, как раз попал на "сбой" час назад, когда себе на тиньков с сити банка по СБП перевод отправил, минут через 25 на счете появились в итоге
Понакупят лять айфонов 😄
В Андроиды Vpn встроен по умолчанию?
В РФ нормально работает
А вот из-за бугра не работает
Нахимичили с защитой
Эх так и банков не останется
Серьезно?! 😂
на сайтиках виджеты "рассрочки от тинька" тоже не работают
Тинькофф теперь рулится Потаниным, а это известно что за персонаж, почитайте в вики хотя бы.
Так что возможно будет еще много управленческих сюрпризов со стороны этого олигарха.
Что ж такое.. сегодня в слово из 5 букв не поиграю