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Финансы
Полина Лааксо

Пользователи «Тинькофф» в России и за рубежом пожаловались на перебои в работе приложения Статьи редакции

За границей оно прогружается, если подключиться к российскому IP.

3273 просмотров
Дополнено в 14:11. Сложности в работе приложения у части клиентов за границей могут быть связаны с использованием IP-адресов вне юрисдикции Российской Федерации, сообщили в пресс-службе «Тинькофф». Компания посоветовала клиентам «воспользоваться российским IP- адресом». Как долго будут сохраняться проблемы — пока неизвестно.
  • Внимание на жалобы обратил автор Telegram-канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов. Клиенты не могут зайти ни в приложение банка, ни в брокерский сервис с иностранных IP-адресов. Редактор vc.ru также смог зайти, только подключившись к российскому IP через VPN.
Eugene Fedorov @xamorep

@tinkoff_bank А я понял, вы всем доступ заблокировали кто заграницей находится. С русским vpn все работает.

аутопсина против войны с 🇺🇦 @AlionaKot

В репатриантском чате паника — никто не может зайти в приложение @tinkoff_bank, не открывается и всё тут. Чо, тинькофф, вы закрылись от заграничных айпишников, да? Доколе это будет продолжаться?

Гликина Лариса @lora_lerevna

@tinkoff_bank Здравствуйте, а что случилось с приложением? Не открывается в Турции совсем

Бехарский подряд @bekharsky

@tinkoff_bank вы молча закрыли вход из-за рубежа, или что происходит вообще? не могу войти ни из приложения, ни на сайте

  • О перебоях сообщают в том числе пользователи из России. У редакции vc.ru также наблюдаются периодические сбои в работе как банковского сервиса, так и приложения «Тинькофф Инвестиции».
Tony the Night Manager @dharlequin

@rt_sup Ростелеком что-то сделал с @tinkoff_bank - ни приложение, ни личный кабинет на сайте не работают. Очень интересно и невероятно

Chief 🏖🇪🇸🇪🇺 @Chif17328907

Приложение банка Тинькофф не работает сегодня во многих регионах России и из-за границы.

У меня тоже не открывается ни с iOS ни с Android.

  • В Twitter компания сообщила клиентам, что проблемы с авторизацией в приложении и при совершении платежей и переводов наблюдаются «у небольшой части клиентов», над чем «Тинькофф» уже работает. А также сослалась на «технические причины». Редакция vc.ru направила запрос в пресс-службу.
  • 7 октября похожий сбой в работе приложения случился у «Сбера» — пользователи за пределами России не могли зайти в приложение и в личный кабинет на сайте. Банк посоветовал использовать «российское VPN-соединение» и отметил: для работы с онлайн-сервисами компании необходимо установить на устройства сертификаты НУЦ Минцифры.

#новость #тинькофф

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48 комментариев
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 Talent

В России всё работает. Возвращайтесь ✊ или не жалуйтесь) у вас же есть возможность счета в других Банках открыть…

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Илья

Не удивлюсь если это официальный ответ банка

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Вася Пражкин
Компания посоветовала клиентам «воспользоваться российским IP- адресом».

Тех кто вернется - ждут печеньки(из сухпайка) и путешествие на юга.

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Программный шар

круто ты придумал, конечно, интересно почему я не могу пользоваться продуктом за пределами страны? как комиссию за свифт перевод списывать, так им все равно где ты и откуда пришел перевод, а как норм работать, так нет, извините, пользуйтесь VPN

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Британский Макс

"Не жалуйтесь" - уже можно национальным девизом сделать.

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Вредный холод

Я тебя узнал, товарищ военком )

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Damir Mister

Ну это ты зря так

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Марина Крылова

Видимо гос.банки решают душить клиентов, которые решили уехать. На днях Сбер, теперь новый Тинькофф. При этом Альфа и Райф работают нормально. Дальше думайте сами)

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Alex Brandt

Ну в таком случае бэбру получат, а не выплату кредита

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Memento Vivere

Да не, это опять ДДОС атаки. Не так давно от них же страдал сбер

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Максим Золотов

Так правильно, всем уехавшим бан и экскпроприация активов в пользу патриотов)

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Alex Brandt

Повестку получил?

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Пенсионный торшер

Поцреот, как в окопе, не дует?

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Деда Миша

На каком основании?

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Дмитрий Богачев

Такие шутки сейчас не похожи на шутки(

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Damir Mister

Сбер тоже лёг. Турция

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Damir Mister

Судя по всему чебурнет тестируют. На днях новость была что Инстаграм резко заработал без vpn. Странно все это

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roboto

Тестируют сертификаты. Инстаграм работал из-за замены оборудования.

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Сбер

Здравствуйте! Рекомендуем перезагрузить устройство, удалить временные файлы (cache и cookie), проверить ннтернет-соединение, затем повторить попытку

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Невкусно и грустно

Это нужно делать в том отделении, где получали карту?

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Damir Mister

Все отлично работало ещё утром. А позже Тинькофф слег и ваше приложение попутно. А виноват кэш и перезагрузка? 😅😅😅 Лучше узнайте что на самом деле происходит с каналами связи

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Damir Mister

Полезнее было бы, если бы вы порекомендовали удалить ваше приложение. Я бы с радостью, как только кредит доплачу😅

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Немыслимый Никита

Из РФ тоже недоступен @Тинькофф. Ждем сказки про DDoS-атаку из угадайте какой страны. Банк, как всегда, лжет.

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Ромашка

Но ведь... https://t.me/itarmyofukraine2022/800

IT ARMY of Ukraine

Сьогодні знову повертаємося до банківської теми. Під прицілом Тінькофф Банк. Мета залишається незмінною, як для всіх банків - створити проблеми в опрацюванні платежів, відстрочити виконання фінансових зобов’язань по контрактах, і посіяти сумніви серед тих, хто отримує платежі ...

Сьогодні знову повертаємося до банківської теми. Під прицілом Тінькофф Банк. Мета залишається незмінною, як для всіх банків - створити проблеми в опрацюванні платежів, відстрочити виконання фінансових зобов’язань по контрактах, і посіяти сумніви серед тих, хто отримує платежі через нього.

Приєднуйтеся до активних дій! Запитай @itarmyhelper_bot як це можна зробити.

Today we return to banks again. Tinkoff Bank in the sights.

We aim to interrupt payment processing, delay liabilities, undermine bank’s reputation as usual.

Join up IT Army. Inquire @itarmyhelper_bot for guidelines.

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Вадим Д.

Снова никому неведомый сертификат? Так-то давненько у Тинькофф сбоев массовый не было.

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Никита

Не совсем, я с момент переезда в болгарию захожу в тинькоф только с ВПн, потому что ни одна сеть не даёт войти, что смешно, захожу с нидерладскогоvpn, но про запас держу российский под пазухой. В турчаге раньше работал, но если и там реально перестанет, то это боль конечно.

UPD. Теперь только русский VPN работает)

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Ярослав Остапенко

Каким ВПН на Айфон пользуетесь ?

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Никита

Я андройдойоб. Скачал первый попавшийся русский VPN. В целом есть openVPN, где-то была в переписка с ботом который продаёт нужные VPN, но я потерял

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BlancVPN

У BlancVPN есть российская локация. Через нее работают Тинькофф, остальные банки и Госуслуги 🙌

3 дня по ссылке бесплатно: https://t.me/FCK_RKN_bot?start=tinkoff

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Быстрый и безопасный VPN. Получите доступ к интернету без цензуры и защитите себя в сети. Больше…
t.me
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تقي

Все правильно, Россия возвращается домой, в историческую гавань, поэтому с нидерлансткого айпи и работает.

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Никита

Это я так понимаю со времен Петра первого задаточки остались

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Армен Арзуманян

Ну касаемо IP это у всех и Тинькофф здесь не исключение, это реалии нашего времени. Как пример тот же Гугл финанс и др. Куда без VPN не попасть..

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Ярослав Остапенко

Каким ВПН на Айфон пользуетесь ?

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Секретный Мика

С какой целью интересуетесь? 😅

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Деда Миша

С какой целью интересуетесь его целью? 😅

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Армен Арзуманян

У меня не айфон. Но я пользуюсь VPN Касперского, с ним прекрасно заходишь и в Гугл финанс и др.

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Damir Mister

Попробуйте ещё VPN KGB, тоже классный, надёжный, не сливает ваши данные в гэбню, не хуже касперского однозначно!

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Армен Арзуманян

Спасибо. Вечером посмотрю.

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Damir Mister

😂😂😂Да это же сарказм. почитайте лучше на досуге почему в асашай ещё 3 года назад заблокали касперского

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Северин Денис

Лютая атака на банк. Но вроде все работает.

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Комментарий удален модератором

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Kuba7

О, как раз попал на "сбой" час назад, когда себе на тиньков с сити банка по СБП перевод отправил, минут через 25 на счете появились в итоге

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Cidirw Cidirw

Понакупят лять айфонов 😄

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Алеоп

В Андроиды Vpn встроен по умолчанию?

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Konst LN

В РФ нормально работает
А вот из-за бугра не работает

Нахимичили с защитой
Эх так и банков не останется

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Секретный Мика
«Тинькофф». Компания посоветовала клиентам «воспользоваться российским IP- адресом».

Серьезно?! 😂

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Grigoriy Malyshev

на сайтиках виджеты "рассрочки от тинька" тоже не работают

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Alex Brandt

Тинькофф теперь рулится Потаниным, а это известно что за персонаж, почитайте в вики хотя бы.
Так что возможно будет еще много управленческих сюрпризов со стороны этого олигарха.

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Alexey Likhunchay

Что ж такое.. сегодня в слово из 5 букв не поиграю

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