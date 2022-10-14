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Финансы
Frank Media

«Ренессанс кредит» прекратит SWIFT-переводы в долларах и евро с 27 октября Статьи редакции

Банк уже удалил стоимость таких переводов из тарифов.

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Банк «Ренессанс Кредит» прекращает проводить входящие и исходящие SWIFT-переводы с 27 октября «в связи с ограничениями со стороны иностранного банка-корреспондента», говорится в ответе банка на запрос Frank Media. В новой версии тарифов банка напротив графы «валютные переводы в долларах США и евро в сторонние банки» стоит прочерк.

Обменять валюту со счетов на рубли можно по выгодному биржевому курсу, переведя её на брокерский счёт.

ответил «Ренессанс Кредит»

Банк предлагает клиентам открыть такой счёт онлайн в разделе «Инвестиции» мобильного приложения Банка «Ренессанс Кредит».

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Без анонимности и фейков.

#новость #ренессанскредит

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8 комментариев
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 Вася Пражкин
Обменять валюту со счетов на рубли можно по выгодному биржевому курсу

Выгодный понятно для кого

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Ненавижу Лицемеров

херь какую то написали. Даже если комиса за сделку 5% все равно это выгодней чем по внутреннему курсу банка менять

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Ненавижу Лицемеров

Райф, уралсиб точно работают. Росбанк и Газпром недавно работали.

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Alex Lee

Райф у моего друга 7000 долларов заблочил на swit. Отписался, что по вине банка партнёра. Ну сейчас он по всем инстанция пойдёт, суды, в ЦБ жалобу. Так что возможно все и везде. Лотерея...

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Сексорцист Милфхантерович

Скатились(

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Alex Lee

Месяца два как уже. Была нудная и долгая переписка.

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Sergey Furtaev

«Ренессанс Кредит» - это же типа МФО-шки, раздающей кредитки с конскими условиями самым незащищённым слоям населения.
Кто там держал доллары/евро на депозитах? )))

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Захар Зубко

Ну пиздец

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