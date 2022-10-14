Банк «Ренессанс Кредит» прекращает проводить входящие и исходящие SWIFT-переводы с 27 октября «в связи с ограничениями со стороны иностранного банка-корреспондента», говорится в ответе банка на запрос Frank Media. В новой версии тарифов банка напротив графы «валютные переводы в долларах США и евро в сторонние банки» стоит прочерк.