«Ренессанс кредит» прекратит SWIFT-переводы в долларах и евро с 27 октября Статьи редакции
Банк уже удалил стоимость таких переводов из тарифов.
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Банк «Ренессанс Кредит» прекращает проводить входящие и исходящие SWIFT-переводы с 27 октября «в связи с ограничениями со стороны иностранного банка-корреспондента», говорится в ответе банка на запрос Frank Media. В новой версии тарифов банка напротив графы «валютные переводы в долларах США и евро в сторонние банки» стоит прочерк.
Банк предлагает клиентам открыть такой счёт онлайн в разделе «Инвестиции» мобильного приложения Банка «Ренессанс Кредит».
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Без анонимности и фейков.
Выгодный понятно для кого
херь какую то написали. Даже если комиса за сделку 5% все равно это выгодней чем по внутреннему курсу банка менять
Райф, уралсиб точно работают. Росбанк и Газпром недавно работали.
Райф у моего друга 7000 долларов заблочил на swit. Отписался, что по вине банка партнёра. Ну сейчас он по всем инстанция пойдёт, суды, в ЦБ жалобу. Так что возможно все и везде. Лотерея...
Скатились(
Месяца два как уже. Была нудная и долгая переписка.
«Ренессанс Кредит» - это же типа МФО-шки, раздающей кредитки с конскими условиями самым незащищённым слоям населения.
Кто там держал доллары/евро на депозитах? )))
Ну пиздец
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